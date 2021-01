Sinkkujen seksi on vähemmän nautinnollista kuin parisuhteessa olevien – näin saat seksistä mahdollisimman paljon irti uuden tyypin kanssa

Monen sinkun seksielämä on hiipunut korona-aikana, kun baarien aukioloaikoja on rajoitettu ja ihmisiä suositellaan pitämään fyysistä etäisyyttä. Seksiin uuden ihmisen kanssa voi näin kasautua aikaisempaa enemmän paineita, kun kumppanin etsintä on vaikeampaa.

Kun sopiva ihminen osuu kohdalle, ei sängyn puolella vaivannäkö välttämättä korvatakaan uskomattomilla kokemuksilla. Väestöliiton Finsex-tutkimuksen sinkut eivät saa seksistä yhtä paljon nautintoa kuin parisuhteessa olevat. Esimerkiksi huomattavasti pienempi osa lyhyissä suhteissa olevista naisista saa yhdessä harrastetun seksin aikana orgasmin.

Sattuma ratkaisee usein, kuinka maaginen kokemus ensimmäinen seksikerta uuden ihmisen kanssa on. Moni sinkku tyytyy huonoon seksiin, koska sen ajatellaan kuuluvan arpaonneen erityisesti yhden illan jutuissa.

Seksuaaliterapeutti Susanna Syld uskoo, ettei sinkkujen tarvitse tyytyä huonoon seksiin. Emilia Korpela / Yle

Seksuaaliterapeutti ja parisuhdevalmentaja Susanna Syld kirjoittaa blogia (siirryt toiseen palveluun), jossa käsitellään pääosin parisuhdeseksiä. Syld pitää kuitenkin myös sinkkuseksiä erittäin tärkeänä aiheena. Usein ajatellaan, että seksiin kannattaa panostaa vasta parisuhteessa, mutta Syldin neuvoilla seksistä voi saada enemmän irti jo ensimmäisellä kerralla.

Tutustu itseesi

Aikuinen sinkku voi harrastaa seksiä kuinka paljon itse tahtoo ja kuinka monen kanssa vain. Aikuinen ei ole tilivelvollinen kenellekään. Moni sinkku saa silti yhä ympäriltään kommentteja siitä, miten tulisi käyttäytyä. Kun Syld erosi miesystävästään, hän sai itse muutaman kerran kritiikkiä useista kumppaneista. Hänen käytöstään ihmeteltiin, kun "yleensä hän oli niin järkevä".

– En kokenut, etten ole kunniallinen. Elämässä kuuluu olla nautintoa, ja seksi on iso nautinto. Se ei kuulu kenellekään muulle. Jos pystyy katsomaan itseään peiliin, se riittää.

Lopulta kannattaa kuunnella vain itseään. Tärkeää on ymmärtää, onko ihminen, joka tarvitsee seksiin myös tunteen rakkaudesta tai turvallisuudesta vai onko seksi tuntemattoman kanssa jopa kiihottavaa. Pelkällä kemialla voi päästä pitkälle seksissä, vaikka se ei toimisikaan pidemmän suhteen perustana.

Syld suosittelee lisäksi sooloseksiä kaikille: kun tustuu omaan kehoonsa koskettemalla ja lelujen avulla, on helpompi löytää nautintoa myös muiden kanssa.

Keskustelu kaiken perusta

Syld pitää keskustelua avaimena hyvään seksiin. Kannattaa keskustella ennen makuuhuoneen puolelle siirtymistä. Keskustelussa voidaan puhua toiveista ja kertoa, mistä itse pitää. Jännityskin voi hälvetä ihan kertomalla, että ensimmäinen kerta jännittää. Nautintoa metsästäessä ei kannata esittää itsevarmempaa kuin on.

Nykyisen miehen kanssa Syld keskusteli kuukauden ajan seksistä. Keskustelu poisti paineet ensimmäiseltä kerralta, niin että seksistä tuli asioiden kokeilemista yhdessä.

– Usein ajatellaan, että puhe pilaa hetkessä elämisen. Mutta puhuminen tekee mahdollisuudet mahdollisiksi. Spontaanisuus tulee siitä, että kun on puhuttu monista mahdollisuuksia, niin voidaan kokeilla sataaviittäkymmentä erilaista asiaa.

On tärkeää, että molemmille on selvää, mitä suhteelta halutaan: yhden kerran nautintoa, pitkää parisuhdetta vai jotain muuta. Petri Syld

Asiasta voi yrittää aloittaa keskustelun kysymällä uudelta kumppanilta, millaisia ajatuksia hänellä on seksistä. Jos asian ottaminen esiin kahvin ääressä tuntuu vaikealta, voi aiheen aloittaa esimerkiksi viestillä. Joskus kirjoittamalla voi olla helpompi muotoilla vaikeita ajatuksia ja se antaa aikaa miettiä asiaa.

Syld ja hänen miehensä päättivät myös keskustella jokaisen seksikerran jälkeen yhdessä, ja samaa hän suosittelee myös muille. Tarkoitus ei ole antaa arvostelua kerrasta eikä ylimalkaista toteamusta, että tuntui hyvältä.

– Kannattaa puhua aika yksityiskohtaisesti. Kuten, että on ihanaa, kun katsot minua silmiin.

Syld ymmärtää, että hetken huumassa puhumiselle ei juuri jää aikaa. Kuitenkin edes pieni ajatusten vaihtoon käytetty aika maksaa todennäköisesti itsensä takaisin vällyjen välissä.

Seksistä puhuminen ei ole syntymälahja, vaan sen oppii puhumalla. Pikku hiljaa asiasta tulee helpompaa, kun jaksaa yrittää.

Ei ehdottomuudelle

Keskustelussa voi kertoa, millaisia asioita sängyssä toivoo. Syld muistuttaa, että kyse ei ole kuitenkaan mistään listasta. Itseltään sulkee paljon kokemuksia, jos valmiiksi luetteloi, mitä ei halua. Voi olla, että uuden ihmisen kanssa asiat tuntuvat erilaisilta. Ihmiset ja heidän mieltymyksensä myös muuttuvat ajan kanssa.

Ajatus yhdessä kokeilemisesta voi tehdä ensimmäisestä kerrasta rennompaa.

– Usein ajatellaan, että seksi on miehen vastuulla vaikka pitäisi ajatella, että jokainen on oman seksuaalisuutensa asiantuntija. Se, mikä on aikaisempien kumppanien kanssa toiminut, ei välttämättä toimi uuden kanssa. Silloin ei tarvitse tietää mistään vaan lähteä vain kokeilemaan.

Itsekkyyttä ja vastavuoroisuutta

– Seksissä ei voi miellyttää toista niin, että unohtaa omat tarpeet, mutta samaan aikaan siinä ollaan toista varten, Syld selittää.

Aikamoinen paradoksi, mutta hyvässä seksissä molemmat kohdat toteutuvat.

Tämä ei tarkoita, että joka seksikerta molemmat saavat kellon kanssa katsottuna yhtä paljon nautintoa. Joskus vaakakuppi voi kääntyä enemmän toisen hyväksi ja joskus toisen. Moni saa myös enemmän nautintoa siitä, että näkee toisen nauttivan. Eihän nautintoa edes voi mitata määreenä ja vertailla.

Tärkeää on, että molemmat huomioivat toista. Eikä siihen riitä se, että huomio siten, miten itse haluaa, vaan miten toinen haluaa.

Petri Syld on piirtänyt blogia varten kuvia jo usean vihkollisen verran. Miehen sukupuolielin on muotonsa vuoksi helpompi saada näyttämään tunteitaan ja piirtää tekemässä erilaisia asioita. Emilia Korpela / Yle

Omasta nautinnosta huolehtimiseen tarvitaan omanarvontuntoa. Syld muistuttaa, että seksi kuuluu kaikenikäisille ja jokaiselle kropalle.

– Moni ajattelee, että nautinto on hoikkuudesta kiinni, ettei muuten välttämättä ole sen arvoinen. Mutta lopulta täytyy vain todeta, että minun täytyy kelvata tällaisena kuin olen. Jos joku ei halua minua, hän ei ole minun ihminen.

