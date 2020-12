Kiina helpottamassa eurooppalaisten yritysten pääsyä markkinoilleen – investointisopimukseen myös lupauksia ihmisoikeuksista

Yhdysvaltain tuleva hallinto on esittänyt EU:lle sopimuksesta harvinaista arvostelua.

Kiina ja Euroopan unioni ovat päässeet poliittiseen sopuun siitä, että niiden välille solmitaan laaja investointisopimus – josta on neuvoteltu seitsemän vuotta.

EU:n ja Kiinan odotetaan ilmoittavan sopimuksesta keskiviikkona videokokouksessa. Siihen osallistuvat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Mukana ovat myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Tarkoitus on ollut helpottaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille. Kiina on voinut sijoittaa varsin vapaasti Eurooppaan, mutta se on itse asettanut eurooppalaisille yrityksille monenlaisia rajoituksia tai estänyt niiden toimintaa.

Käytännössä Kiinaan mielivän yrityksen on pitänyt monilla aloilla perustaa yhteisyritys kiinalaisen osapuolen kanssa. Se taas on saattanut avata kiinalaisille pääsyn eurooppalaisen osapuolen teknologisiin ja kaupallisiin salaisuuksiin.

Kiina kilpailee Yhdysvaltain kanssa EU:n suurimman kauppakumppanin asemasta.

EU-maista ylivoimaisesti eniten Kiinaan on investoinut Saksa ja varsinkin sen autoteollisuus.

Mitä Kiina lupaa yrityksille?

Sopimuksen sisällöstä saatujen tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) siinä kielletään pakolliset teknologian siirrot, joita Kiinassa on vaadittu markkinoillepääsyn ehtona.

Kiina sitoutuu helpottamaan eurooppalaisten yritysten pääsyä sen markkinoille useilla aloilla ja lupaa niille tasapuolisen kohtelun kiinalaisten yritysten kanssa.

Kiinan valtion tukien teollisuudelle ja palveluille tulee olla nykyistä läpinäkyvämpiä. Kiinan valtionyritykset sitoutuvat tasapuolisuuteen palveluja hankkiessaan.

Kiinalle puolestaan luvataan parempaa pääsyä uusiutuvan energian markkinoille EU:n alueella.

Mitä Kiina lupaa ihmisoikeuksista?

Epäilyjä investointisopimusta kohtaan on Euroopassa esitetty ennen kaikkea Kiinan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi.

Kiinan uskotaan lupaavan, että se pyrkii ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksen pakkotyövoiman kiellosta. Sopimukseen ei kuitenkaan liittyne keinoa valvoa, tekeekö se niin.

– Kiinan johto ei myönnä teettävänsä pakkotyötä, joten tämä on vain puhetta, sanoi ranskalainen europarlamentaarikko Raphael Glucksmann uutistoimisto AFP:lle.

Kiinaa on syytetty pakkotyöleireistä islaminuskoisten uiguurien asuttamassa Xinjiangin maakunnassa.

Kysymykset ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista nousevat varmuudella esille, kun sopimusta aikanaan käsitellään Euroopan parlamentissa.

Mikä Yhdysvaltoja harmittaa?

Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin hallinto on, melko poikkeuksellisella tavalla, puuttunut EU:n ja Kiinan sopimushankkeeseen.

Bidenin tuleva turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan toivoi joulun alla, että eurooppalaiset neuvottelisivat Bidenin hallinnon kanssa "yhteisistä huolistamme koskien Kiinan talouskäytäntöjä".

Vaikka nykyinen presidentti Donald Trump on vienyt Kiina-suhteet kauppasodan tunnelmiin, Yhdysvalloilla on voimassa niin kutsuttu Phase 1 -kauppasopimus Kiinan kanssa.

Se sisältää samoja elementtejä kuin tuleva EU:n ja Kiinan investointisopimus. EU:ssa katsotaankin, että unioni pyrkii omalla sopimuksellaan vain tasaveroiseen asemaan Yhdysvaltain kanssa.

Mitä sopimus merkitsee Suomelle?

Kiina on suuri kauppakumppani myös Suomelle. Kun yritystoiminnan esteitä siellä puretaan, auttaa se myös suomalaisia yrityksiä, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolittinen asiantuntija Saila Turtiainen.

– Sopimus koskee monia suomalaisia kiinnostavia aloja, kuten teollisuutta, rakennusteollisuutta, televiestintää ja lentoliikennettä. Mitä kaikkea se meille merkitsee, tiedetään tarkasti vasta, kun sopimus on lopullisessa muodossaan, hän sanoo.

Kiinan ja EU:n sijoitussopimusta hiotaan teknisissä neuvotteluissa lopulliseen muotoonsa vielä kuukausien ajan.

Sen jälkeen se täytyy hyväksyä jäsenmaiden parlamenteissa ja europarlamentissa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters