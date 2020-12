Suuren huumejutun pääepäilty jäi jo kerran kiinni kilosta amfetamiinia: Tunnusti ”kaiken”, vetosi ensikertalaisuuteen ja jatkoi rikoksia vapaana

Toinen epäillyistä jäi kiinni Saksassa, jossa takavarikon yhteydessä hänen hallustaan löytyi rahakuoria. Kuva on tullin esitutkintamateriaalia.

Tulli epäilee pääkaupunkiseudulla asuvan 34-vuotiaan liikemiehen salakuljettaneen ja välittäneen erilaisia huumausaineita miljoonien eurojen edestä vuosina 2014–2020. Miehen epäillään olevan päätekijä kymmenien huumausainekilojen myymisessä sadoille henkilöille Tor-verkossa.

Tullin epäilyn mukaan kauppaa on tehty tullin sittemmin sulkemilla laittomilla Silkkitie- ja Sipulimarket-kauppasivustoilla sekä vuoteen 2019 asti myös Dream Market -sivustolla.

34-vuotiaan miehen epäillään aloittaneen huumausainekaupan vuonna 2014 Silkkitie-sivustolla. Huumeiden jakelussa miehen epäillään käyttäneen postia.

Pääepäillyt vangittiin kesäkuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

– Tapaus selvisi tullin oman tiedustelutoiminnan kautta. Tor-verkossa toimineista palvelimista saimme tiedot siellä tehdystä kaupasta. Huumausainemyyjät saattavat uskotella, että verkon huumekauppa on anonyymiä, mutta viranomaiset saavat tapaukset kyllä selville, kertoo tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Sai välissä lievän tuomion ensikertalaisena

Jutun pääepäilty on jo kertaalleen kärähtänyt tullille suuresta huumejutusta. Vuonna 2016 hän yritti hankkia yli kilon amfetamiinierää ja muita huumeita, mutta lähetykset jäivät tullin haaviin.

Tulli teki niin sanotun hallitun läpilaskun ja antoi huumeiden jatkaa matkaansa tarkassa valvonnassa. Epäilty haki lähetyksen Helsingin Oulunkylän postista, mutta ennen kuin hän ehti viedä lähetyksen maastokätköön, hänet otettiin kiinni.

Vastaaja tunnusti kaiken oikeudessa ja pyysi ehdollista vankeusrangaistusta, koska kysymys oli hänen mukaansa yksittäisestä palkkiota vastaan tehdystä teosta, jonka hän oli tehnyt ensikertalaisena.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet teosta kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rangaistusta voi yleiseen rangaistuskäytäntöön suhteutettuna pitää hyvin lievänä.

Tullin mukaan epäilty jatkoi ammattimaista kannabiksenkasvatusta ja huumekauppaa Tor-verkossa pian sen jälkeen, kun hän vapautui tutkintavankeudesta.

Tullin mukaan nyt tutkittavaan juttuun liittyi vuonna 2018 musiikkialalla toiminut, pääkaupunkiseudulla asunut 40-vuotias mies.

Hänet on aiemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa raiskauksesta.

Mies oli tavannut Helsingin Kalliossa naisen baarissa ja vienyt tämän kotiinsa. Aamulla mies raiskasi naisen väkivaltaisesti naisen lukuisista kielloista ja fyysisestä vastustelusta huolimatta.

Mies kiisti syytteen, mutta käräjäoikeus tuomitsi hänet puolentoista vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut tuomiota.

Käytössä Silkkitie, Sipulimarket ja Suomen posti

Silkkitie-sivusto suljettiin maaliskuussa 2019, jonka jälkeen huumausaineiden myynti jatkui Sipulimarket-sivustolla useilla eri myyjäprofiileilla. .

Tulli epäilee kaksikon hankkineen huumausaineet Hollannista, koska sinne oli toimitettu rahaa useita kertoja. Enimmillään huumausaineita oli ostettu 100 000 eurolla yhdellä kertaa.

Viimeisin rahanvienti helmikuussa 2020 epäonnistui, kun Saksan tulli takavarikoi kuriirin autosta käteistä rahaa yli 84 000 euroa. Muusikkona toiminut toinen epäilty jäi kiinni tavararikon yhteydessä. Rahat olivat hänen hallussaan kuoressa. Liikemies saatiin kiinni Suomessa.

– Tämä on ollut huumeiden verkkokaupassa yksi Suomen suurimmista toimijoista, Sinkkonen sanoo.

Tullin esitutkinnan mukaan huumausaineita säilytettiin Helsingissä vuokratuissa varastoissa ja käsiteltiin myyntikuntoon toisten henkilöiden nimiin vuokratuissa asunnoissa.

Myyjä ja ostaja viestivät toisilleen PGP-salatuilla sähköposteilla ja reitittämällä viestit salausta tukevien sovellusten kautta ja salaamalla maksuliikenteessä käyttämänsä tietokoneet.

Tullin mukaan epäillyt palkkasivat eri puolilta Suomea postittajia, joiden tehtävänä oli lähettää tilattuja huumeita. Ostajien tehtävänä oli tullin mukaan estää toiminnan yhdistyminen päätekijöihin.

Tulli epäilee myös, että epäillyt kehittelivät ohjelmistoa bitcoin-maksuliikenteen sekoittamiseen. Se sai työnimekseen Karuselli, mutta sitä epäillyt eivät ehtineet saattaa markkinoille.

Rikoshyöty oli jopa miljoona euroa

Tullin takavarikoimien huumausaineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on arviolta 400 000 euroa. Niistä olisi saatu yli 20 000 käyttöannosta. Välitykseen päätyneistä huumausaineista on tullin arvion mukaan saatu 280 000 käyttöannosta.

Tullin esitutkinnan mukaan huumausainekaupalla on saatu rikoshyötyä arviolta miljoona euroa. Tulli onnistui takavarikoimaan käteistä miltei 100 000 euroa. Lisäksi Tulli on takavarikoinut bitcoineja 12 000 euron arvosta sekä jonkin verran muuta omaisuutta.

– Loppuosa rahoista on varmaankin mennyt elämiseen tai saattaa olla vielä jossain piilossa, Sinkkonen toteaa.

Tulli epäilee, että jonkin verran rikoshyötyä siirretty liikemiehen yhtiön ja toiminimen pankkitileille. Epäily perustuu siihen, että tileillä on yhtiön kirjanpitoon verrattuna epäilyttävän suuria käteistalletuksia.

Pääepäilty käytti apuna myös veljeään

Koska pääepäillyllä oli velkoja ulosotossa, hän käytti tullin mukaan rikoshyödyn hankkimisessa apuna myös veljeään. Lisäksi käteistä nostettiin käyttöön bitcoin-automaateilta sekä Suomessa että ulkomailla, ja niitä muutettiin euroiksi erilaisilla laskunmaksujärjestelyillä.

Tulli on tutkinut tapausta törkeinä huumausainerikoksina, huumausainerikoksina ja lääkerikoksena. Tutkinnan aikana epäiltyinä on kuultu kahtatoista henkilöä, jotka asuvat pääosin pääkaupunkiseudulla ja ovat iältään 24–52-vuotiaita.

– Osa heistä toimi huumeiden lähetystehtävissä ja osa muissa tehtävissä, Sinkkonen kertoo.

Heistä viisi on ollut vangittuna. Pääepäillyn miehen lisäksi vain osalla epäillyistä on aiempaa taustaa huumausainerikoksista.

Päätekijäksi epäilty liikemies on edelleen tutkintavankeudessa, ja hänen rikoskumppaninsa on asetettu tehostettuun matkustuskieltoon. Syytteen nostamisen määräajaksi on asetettu 29. tammikuuta 2021.

