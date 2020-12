Tampereen ratikka ajoi ensimmäisen kolarinsa ennen kuin liikennöi virallisesti – kuvat näyttävät harvinaisen tilanteen

Opetusajossa oleva ratikka on ajanut kolarin Tampereella hetki sitten Hervannan valtaväylällä.

Onnettomuus sattui kello 11.49 keskiviikkona.

Pelastuslaitos vahvistaa asian Ylelle. Henkilöauto ja raitiovaunu olivat törmänneet toisiinsa Nekalantieltä Hervannan valtaväylälle laskevan rampin risteyksessä. Tilanteessa oli pienet nopeudet, eikä onnettomuudessa tullut henkilövahinkoja.

Raitiovaunu oli opetusajossa. Asmo Raimoaho / Yle

Henkilöauto vahingoittui hinauskuntoon. Raitiotieallianssi hoitaa vaunun ajamalla takaisin varikolle.

Tampereen ratikka alkoi viime kesänä harjoitella ja testata juuri Hervannassa liikkumista. Tampereen Ratikan liikennöinti alkaa varsinaisesti 9.8.2021.

Silminnäkijä näki ensi kertaa ratikan

Tampereen Raitiotiellä ei ole vielä tietoa tapahtuneesta, se selvittää onnettomuutta.

Ylen tuottaja Asmo Raimoaho osui onnettomuuspaikalle keskiviikkona. Ambulanssit ja palokunta olivat juuri saapumassa paikalle. Ratikan oikea kulma oli onnettomuuden takia rikki. Taksi oli ajautunut kolarin voimasta tien sivuun.

Onnettomuuspaikalle saapui palokunta ja ambulansseja. Asmo Raimoaho / Yle

Tampereella on kohistu syksyn ajan ratikasta, kun se on ollut ajoittain liikenteessä opetusajossa. Raimoahon on monesti pitänyt mennä katsomaan ratikkaa Tampereen keskustaan mutta nyt hän näkikin ajoneuvon sattumalta.

– Oli ensimmäinen kerta, kun näin ratikan. Se olikin sitten kolarissa, Raimoaho sanoo.

Onnettomuus sattui Nekalantieltä Hervannan valtaväylälle laskevan rampin risteyksessä Asmo Raimoaho / Yle

Tampereelle on tilattu raitiotien ensimmäiselle osuudelle yhteensä 19 raitiovaunua. ForCity Smart Artic X34 -mallin raitiovaunut ovat 37,3 metriä pitkiä, kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia. Raitiovaunut suunnittelee ja valmistaa Škoda Transtech Oy Kajaanin Otanmäen vaunutehtaallaan.