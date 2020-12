Kyllikki Viinikainen yllättyi kun autokauppa toimitti uuden kulkupelin kotiovelle: "Näinkö hyvää palvelua on nykyisin saatavilla"

Autokauppa on koronavuonna ottanut hurjan digiloikan. Iso osa kaupoista tehdään etänä ja auto viedään asiakkaan kotiin.

Kangasniemeläisessä Viinikaisen perheessä on pientä jännitystä ilmassa. Kahvit on keitetty valmiiksi termokseen ja vehnäset on asetettu tarjoiluvadille.

Kahvit ja kahvileivät nautitaan koronan takia ulkona, nollakelistä huolimatta. Kohmeisin sormin piirtyvät myös allekirjoitukset kohta papereihin.

Pian Tapio Kriwetz kaartaakin pihaan. Edessä on auton luovutus ostajalle. Kaupat pari vuotta vanhasta japanilaisautosta on tehty puhelimitse. Samalla on sovittu, että mikkeliläinen autokauppa toimittaa kulkupelin 70 kilometrin päähän asiakkaan kotiin .

Kyllikki Viinikaiselle menettelytapa sopi paremmin kuin hyvin. Auto kurvaa tosiasiassa jo toisen kerran Viinikaisen pihaan, sillä ensimmäinen käynti oli koeajoa varten.

–Yllätyin, kun myyjä ehdotti, että auto voidaan tuoda kotiin nähtäväksi. Menin ihan hämilleni, että näinkö hyvää palvelua on nykyisin saatavilla, Kyllikki Viinikainen kertoo.

Perheen edellisistä autokaupoista onkin vierähtänyt aikaa. Uusintakin kauppaa ehdittiin haudutella “varmaan viisi vuotta”. Tuossa ajassa autokauppa on siirtynyt entistä enemmän digitaalisiin välineisiin.

– Jo ennen koronaa se oli nouseva trendi, mutta korona toi siihen oman, selvän piikkinsä, Osuuskauppa Suur-Savon autokaupan johtaja Ilkka Häkkänen sanoo.

Käytännössä kotiin toimitus kuuluu nykyisin lähes jokaisen suomalaisen autokaupan valikoimiin. Kotiin toimitettavien autojen määrää ei löydy vielä tilastoista, mutta suuri se etenkin korona-aikana on ollut.

– Määrä vaihtelee viikoittain, mutta sanoisin, että ehkä jo lähemmäs puolet myytävistä autoista viedään kotiin, Ilkka Häkkänen arvioi.

Ilkka Häkkäsen mukaan jo lähes puolet autokaupoista tehdään etänä. Petri Vironen / Yle

Etelä-Savon alueella toimiva Suur-Savo myi vuonna 2019 kaikkiaan 2 501 autoa. Tänä vuonna kaupaksi menee Häkkäsen mukaan “muutamia satoja” enemmän.

– Olemme saaneet markkinaosuutta lisää. Pystymme etäkaupan ansiosta olemaan vahva valtakunnallinen toimija, Häkkänen sanoo.

Suur-Savon autokaupoilla on listoillaan kuusi henkilöä, jotka ajavat autoja asiakkaille. Hälytys keikalle tulee usein vasta illalla, sillä asiakas haluaa auton kauppojen synnyttyä niin nopeasti kuin mahdollista.

– Turku taitaa olla eteläisin ja Vaasa läntisin paikka, johon olen auton vienyt. Salla taas pohjoisin ja Joensuu itäisin, Tapio Kriwetz kertoo.

Kriwetz on entinen kuljetusalan yrittäjä, jonka yritys siirtyi nuoremmalle sukupolvelle. Miehellä on aikaa tehdä keikkaa ajan kulukseen.

– Tämä on mukavaaa puuhaa, kun on ikänsä ollut auton ratissa, Kriwetz tuumaa.

Auton viejä luovuttaa auton, ottaa vastaan mahdollisen vaihtoauton pintapuolisen tarkastuksen jälkeen ja pyytää allekirjoituksen kauppakirjaan.

– Tarkastan, että tuulilasi on ehjä ja että auto on myös pelleiltään siinä kunnossa, mitä kaupanteon yhteydessä on sovittu. Konepeltiä harvoin avaan, ellei sieltä kuulu ylimääräisiä ääniä.

Kuluttajansuoja on ostajan turvana

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa sanoo myös havainneensa, että tänä vuonna etäkauppa on vilkastunut selvästi.

– Autoja on totuttu jo liikuttelemaan asiakkaalle pitkienkin matkojen päästä ja tarve selvästi kasvoi huhtikuusta alkaen kun asiakkaat eivät uskaltaneet asioita alussa liikkeissä korona alkaessa jylläämään, Pekka Rissa kuvaa.

Autokauppojen yhteyteen on syntynyt myös yrityksiä, jotka vastaavat autojen kuljettamisesta ostajille.

– Luottamusta etäkauppaa vaatii hieman enemmän molemmilta osapuolilta. On tärkeää, että autot ovat siinä kunnossa, mistä kaupanteon yhteydessä on sovittu, Ilkka Häkkänen sanoo.

Auton ostajalla on mahdollisuus purkaa etäkauppa kahden viikon sisällä ilman erityistä syytä.

Ilkka Häkkäsen mukaan etäkauppa ei ole tuonut mitään ylimääräisiä jännitteitä tai ristiriitoja kaupan ja kuluttajan välille.

– Ei todellakaan ole tarvinnut käräjöidä, eikä toivottavasti jatkossakaan.

Myös Pekka Rissa vakuuttaa, että etäkauppa on kuluttajan kannalta yhtä turvallinen kuin perinteinen kasvotusten tehty kauppakin.

– Olemme rakentaneet myös vaihtoautolomakkeita, joiden avulla on selkeää käydä läpi vaihtoautoa kun asiakas antaa autonsa käytettynä vaihdossa. Lomake seuraa autoa myytäessä eteenpäin, Rissa kertoo.

Tapio Kriwetz on luovuttanut uuden auton ja palaa vaihtoautolla Mikkeliin. Petri Vironen / Yle

Koronakuoppa oli syvä, mutta kauppa elpyi

Koronavirus pysäytti maalis-huhtikuussa autokaupan lähes kokonaan. Pysähdys jäi lopulta pelättyä lyhyemmäksi.

– Uusien autojen tilaukset romahtivat viikkotasolla jopa 70 prosenttia, mutta onneksi niitä viikkoja oli vähän. Koko vuoden osalta jäämme varmaan 15 prosenttia edellisvuodesta, mitä voi pitää kohtuullisena olosuhteisiin nähden, Rissa arvioi.

Tänä vuonna rekisteröidään Suomessa reilut 93 000 autoa. Finanssikriisivuonna 2009 määrä oli 90 000.

Reilusti suurempi romahdus nähtiin 1990-luvun alussa, jolloin puolet autokaupoissa meni konkurssiin. Vuonna 1993 rekisteröitiin vain 55 000 autoa.

Pekka Rissan mukaan autoala elää parhaillaan historiallista murrosta, kun etäkaupan kasvun kanssa samaan aikaan uudet moottorivaihtoehdot tekevät läpimurtoaan. Autot ja liikenne digitalisoituvat hurjaa vauhtia.

Autoalan arvioi, että Suomessa pitäisi myydä 145 000 uutta autoa vuodessa, jotta autokannan vanheneminen pysähtyisi.

Käytettyjen autojen kauppa on sen sijaan käynyt vilkkaana. Suomessa myytiin vuonna 2019 Autoalan Keskusliiton arvion mukaan 625 000 käytettyä autoa. Noin puolet myydään liikkeistä ja toinen puoli on kuluttajien välisiä kauppoja.

– Tänä vuonna käytetyt autot menivät kaupaksi, kun ihmiset karttoivat joukkoliikennettä koronan takia, Rissa arvioi.

“Niin pitkään kuin ikä riittää ja kortti säilyy”

Ja palataanpa lopuksi vielä Kangasniemen Ohensalon kylälle, jossa Kyllikki Viinikainen on sinetöinyt kaupat uudesta kulkupelistä allekirjoituksellaan.

– Oikein hyvältä tämä vaikuttaa. Tällä ajellaan niin pitkään kuin ikää riittää ja kortti säilyy.

Kyllikki ja Heikki Viinikaisen ajokilometrit ovat eläkepäivien myötä vähentyneet reilusti. Korona on hillinnyt menoa entisestään.

– Kangasniemen kirkonkylää pidemmällä ei käydä, eikä sielläkään edes joka viikko korona-aikana.