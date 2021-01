11-vuotias pikkupoika on nukkunut teltassa jo puolitoista vuotta, eikä halua enää sisälle: "Täällä nukuttaa paremmin"

Leo Ampuja on teltassaan kestänyt helteet ja pakkaset.

Kouvolan Korialla kaksikerroksisen omakotitalon yläparvekkeella on pieni teltta. Talon vieressä nurmikolla on hivenen lunta ja ulkona pikkupakkanen.

Orastava auringon kajo alkaa luoda ympärillemme sinistä hetkeä, ja samaan aikaan teltan vetoketju aukeaa.

Teltan uumenista kömpii tänäkin aamuna esille 11-vuotias Leo Ampuja. Teltasta on tullut pojalle kuin toinen koti, sillä hän on yöpynyt tässä teltassa kesäkuusta 2019 saakka eli nyt jo puolitoista vuotta.

Poikaa ei pimeys pelota. Eikä puolentoista vuoden aikana ole pakkanen pakottanut tai helle häirinnyt.

– Täällä nukuttaa paremmin kuin sisällä. Nukun sikeämmin, kertoo Leo Ampuja syitä ulkona nukkumiselleen.

Teltta on perheen omakotitalon parvekkeella. Kirsi Ikävalko/Yle

Unta ei kuulemma tarvitse yleensä kauaa odotella. Jos jostain syystä uni ei ala tulla, on Leo Ampujalla mukanaan lukemista ajankuluksi.

Makuupussi sään mukaan

Alun perin teltan parvekkeelle pystytti Leo Ampuja isoveli Urho Ampuja, joka tosin jo kesken ensimmäisen yön lähti sisälle nukkumaan. Leo Ampuja sen sijaan otti uuden yösijan pysyvästi omakseen. Nyt ei enää ole puhettakaan, että hän sisälle tulisi nukkumaan.

Omakotitalon sisältä Leo Ampuja ei hakenut unisijaa edes jouluna.

Varustuksena teltassa Leo Ampujalla on patja, tyyny sekä makuupussi. Kesällä käytössä on ohut makuupussi – talveksi on vaihdettu untuvainen.

– Ei sillä kesämakuupussilla voisi nyt talvella nukkua. Tulisi muuten ihan jääkylmä, sanoo Ampuja.

Teltaan mahtuu yksi henkilö hyvin nukkumaan. Tämä kuva on Leosta viime kesänä, kun takana oli vuosi ulkonanukkumista. Antro Valo / Yle

Kokonaan Leo Ampuja ei ole ulkoistanut itseään. Aamulla herättyään hän kävelee parvekkeen ovesta talon lämpöön. Päivät hän on sisällä tai ulkona leikkimässä. Mutta kun ilta koittaa, on jälleen aika kömpiä parvekkeelle oman teltan suojiin.

– Tulen tänne sitten, kun iskä sanoo, että nyt pitää mennä nukkumaan.

Äidin huoli hälveni

Mitään viihdykettä Leo Ampuja ei telttaansa kaipaa. Ei ole radiota, eikä edes kännykkää.

– Enhän minä puhelimella tekisi täällä mitään. Jos se olisi täällä, niin varmaan sitä tulisi vain katseltua, pohtii Leo Ampuja.

Leo Ampuja sai joululahjaksi radiopuhelimet. Niillä hän lähettää iltaisin viimeiset hyvänyöntoivotukset muulle perheelle. Kirsi Ikävalko/Yle

Pimeitä öitä varten teltassaan on taskulamppu. Mukana ovat nyt myös joululahjaksi tulleet radiopuhelimet. Jos tulisi hätä, parvekkeen ovesta pääsisi nopeasti sisälle.

– Aluksi minulla oli vähän huoli, että miten poika siellä pärjää, tunnustaa pojan äiti Minna Ampuja.

Hyvin on kuulemma pärjännyt, eikä kesken yön ole tarvinnut sisälle tulla nukkumaan.

Kaikenlaista säätä

Ampujan perheessä on neljä lasta. Erityisesti 8-vuotiaalla pikkusisko Saga Ampujalla on ollut ihmettelemistä, kun isoveli viettää yönsä teltassa.

– Minua ihmetyttää, ettei Leo vilustu ja tule kipeäksi, pohtii Saga Ampuja.

Mutta ei ole tarvinnut kipeänä olla puolentoista vuoden aikana kertaakaan. Tosin reilu vuosi sitten Leolta murtui käsi, mutta kipsi ei estänyt nukkumasta teltassa.

Vaikka säät ovat puolentoista vuoden aikana olleet kaikenlaista tyynestä myräkkään ja pakkasesta helteeseen, ei Leo Ampujan mielessä ole käynyt kertaakaan, että pitäisi mennä sisälle nukkumaan.

– Lunta on satanut, vettä on satanut, on ollut kova tuuli – pakkasta ja hellettä, luettelee Leo Ampuja.

Kuvausta varten Leo Ampujan pikkusisko Saga Ampuja tuli samaan telttaan veljensä kanssa. Kirsi Ikävalko/Yle

Leo Ampujan teltta ei ole vedenkestävä. Parvekkeella katoksessa oleva teltta välttyy ainakin enimmiltä vesipisaroilta. Pahimpia myräköitä varten varalla on suojapeite.

– Teltan reunalla on sadesäillä pressu. Kyllä vesi pahimmilla sateilla meinaa kuitenkin oviaukosta tulla sisään patjan päälle, kertoo Leo Ampuja.

Sänky lähti

Lunta parvekkeelle ei onneksi kovin herkästi sada. Leo Ampuja vakuuttaa, että viime talvenakaan lumiset yöt eivät häntä haitanneet. Teltasta ulos tullessa lumi saattoi tulla teltan katolta niskaan, mutta Leo Ampuja siitä vähät välitti.

Aiemmin sisarukset Leo ja Saga Ampuja nukkuivat omakotitalossa samassa huoneessa. Kun velipoika muutti telttaan, sai Saga huoneen lähes kokonaan omaan käyttöönsä. Koulutehtävänsä Leo Ampuja käy kuitenkin huoneen työpöydän ääressä vielä tekemässä.

Leon kerrotaan olevan yön jäljiltä iloisella tuulella. Tämä kuva viime kesältä sen todistaa. Antro Valo / Yle

Eikä sisälle nukkumaan taida enää ole menemistä, sillä sänkyä ei huoneessa Leolla enää ole. Sen sai pikkusisko.

– Nyt on hyvä, kun Leo ei enää ole kuorsaamassa siinä vieressä, naurahtaa Saga Ampuja.

Loppua ei näy

Pikkusisko on huomannut, että aamuisin, kun Leo tulee telttamajoituksesta sisälle, on tämä poikkeuksetta hyvän tuulinen.

– Leo tulee aina iloisena ja virkeänä sisälle. Yleensä Leo on virkeämpi kuin me muut, kertoo Saga Ampuja.

Äiti Minna Ampuja on kysellyt, josko Leo tulisi jo sisälle, mutta tähän saakka kysymykset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Leo Ampuja ei ole aikeissa lopettaa parvekkeella nukkumistaan. Vain yksi asia voisi saada hänet lopettamaan.

– Jos tulee maailmanloppu. En minä muuten tästä lähde, sanoo sinnikäs 11-vuotias ulkoilmanukkuja Leo Ampuja.

