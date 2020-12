Ilotulitukset peruttu, baarit kiinni – monin paikoin Euroopassa vuosi vaihtuu kovien rajoitusten alla, Suomessa löysimpiin kuuluvat ohjeet

Vuoden vaihtumista juhlitaan tänä vuonna eri puolilla Eurooppaa aiempaa hillitymmin erilaisten koronarajoitusten takia.

Suomessa moni alue jatkaa rajoituksia vuodenvaihteen yli – katso suurimpien kaupunkien tuoreet rajoitukset ja suositukset täältä. Esimerkiksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien järjestämät uudenvuoden ilotulitukset on tänä vuonna peruttu.

Suomessa juhlaohjeet eivät ole yhtä tiukkoja kuin monissa muissa Euroopan maissa. Paikoin ravintolat ja baarit on suljettu kokonaan tai alkoholin anniskelua on rajoitettu tuntuvasti. Ja esimerkiksi Lontoon alueella ihmisiä on pyydetty pysymään kotonaan. Kokosimme yhteen esimerkkejä uudenvuoden juhlinnan rajoituksista pandemian keskellä.

Tallinnassa ravintolat, baarit ja yökerhot suljettu

Viron pääkaupungissa Tallinnassa sijaitsevalla Vapauden aukiolla perinteisesti pidetty kansanjuhla on peruttu tältä vuodelta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR (siirryt toiseen palveluun).

Perinteinen aaton ilotulitus on määrä jakaa eri puolille kaupunkia suurten kokoontumisten välttämiseksi. Tallinnalaisia on myös kehotettu välttämään rakettien paukuttelua aattona.

Tallinnassa sekä Harjumaalla ja Venäjän vastaisella rajalla Itä-Virumaalla astui 28. joulukuuta voimaan ankaria rajoitustoimia koronatilanteen takia (siirryt toiseen palveluun).

Ravintolat, baarit ja yökerhot on määrätty sulkemaan ovensa. Myös kylpylät ja viihdepalvelut, kuten kasinotoiminta on kielletty. Tämän lisäksi valtaosa julkisista tapahtumista on peruttu. Ulkotiloissa kokoontuminen on rajoitettu 10:een henkilöön.

Näillä näkymin rajoitukset puretaan 17. tammikuuta 2021.

Virossa rikottiin tänään tartuntaennätys. Koronan ilmaantuvuusluku on Virossa noin 585 sataa tuhatta asukasta kohti, käy ilmi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n julkaisemasta tilastosta (siirryt toiseen palveluun).

Suomen vastaava luku on noin 78. Koronatapausten ilmaantuvuus maittain mitataan kahden viikon tarkastelujaksolla.

Voit tutkia Euroopan koronatilannetta klikkaamalla alla olevan kartan maita:

Tanskassa viranomaiset kehottavat perumaan juhlia

Pääministeri Mette Frederiksen ilmoitti eilen, että koko maata koskevia koronarajoituksia jatketaan vielä yli kahdella viikolla. Tanskan koronatilanne on heikentynyt joulukuussa nopeasti.

Kaikki ravintolat ja baarit ja ostoskeskukset pysyvät suljettuna 17. tammikuuta saakka. Vain apteekit ja ruokakaupat saavat pysyä avoinna.

Uuden vuoden juhlintaa ei ole virallisesti rajoitettu, mutta poliisi valvoo kymmenen henkilön kokoontumisrajoituksen tottelemista jopa sakkojen uhalla, kertoo The Local (siirryt toiseen palveluun).

Pääministeri on vedonnut tanskalaisiin juhlahumun hillitsemiseksi ja pyytänyt jopa harkitsemaan jo sovittujen juhlien perumista.

– Meidän ei tarvitse sotkea kaikkea muuta vain yhden illan takia, Frederiksen sanoi The Local -lehden mukaan.

Samoilla linjoilla on myös Tanskan terveysviraston johtaja Søren Brostrøm. Hänen mukaansa nyt ei kannata tavata ketään normaalin arjen ulkopuolelta.

– Ja harkitkaa aikaista kotiin- ja nukkumaan menoa, Brostrøm sanoi The Localille.

Viime vuonna arviolta satatuhatta ihmistä kerääntyi seuraamaan perinteistä ilotulitusta London Eye -maailmanpyörän tuntumaan. Andy Rain / EPA

Lontoossa ihmiset määrätty pysymään kodeissaan

Lontoossa vuosi 2020 otettiin vastaan miljoonakaupungin ydinkeskustassa erilaisin musiikkiesityksin ja perinteisin ilotulitusnäytöksin. Tänä vuonna uuden vuoden vaihtumista, ja samalla Britannian virallista EU-eroa juhlistetaan lähinnä ikonisen Big Ben -kellotornin kumauksilla (siirryt toiseen palveluun).

Lontoon pormestari Sadiq Khan on kehottanut ihmisiä pysyttelemään kotona (siirryt toiseen palveluun). Tapaninpäivänä Lontoossa ja suuressa osassa Englantia astui voimaan uusia koronarajoituksia. Oman kotitalouden ulkopuolelta saa tavata vain yhtä henkilöä, ulkona julkisessa tilassa. Tämä koskee miljoonia ihmisiä (siirryt toiseen palveluun). Ravintolat saavat tarjoilla vain kotiin vietäviä annoksia.

Rajoitusalueiden asukkaat eivät saa yöpyä oman kotinsa ulkopuolella. Rajoitustoimien välttely matkustamalla toiselle alueelle ei onnistu, sillä ne määräytyvät kotipaikan perusteella. Eli vaikka henkilö matkustaisi alueelle, jossa on löyhemmät koronarajoitukset, häntä sitovat kotipaikkansa säännöt, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tukholman kaupungin perinteinen ilotulitus uudenvuodenaattona on peruttu. Silti kaupungissa liikkumista on rajoitettu useita eurooppalaiskaupunkeja vähemmän. Drottninggatanilla oli runsaasti väkeä 21. joulukuuta. Robert Eklund / AOP

Ruotsissa juomatarjoilu lakkaa iltakahdeksalta

Ruotsissa suuriin juhlatilaisuuksiin osallistumista kehotetaan välttämään. Ravintolapöydässä saa istua korkeintaan neljän henkilön seurue (siirryt toiseen palveluun) ja yleinen kokoontumisrajoitus on kahdeksan henkilöä.

Myös alkoholin myyntilupia on kiristetty. Jouluaattona astui voimaan kuukauden kestävä rajoitus, jonka aikana alkoholia ei saa myydä tai tarjoilla iltakahdeksan jälkeen.

Maailman tunnetuimpiin dj:hin kuuluvan David Guettan esityksen valoja säädettiin Louvren taidemuseolla 29. joulukuuta 2020. Guettan etäkonsertti lähetetään televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Christophe Petit Tesson / EPA

Virtuaalikulttuurin juhlaa Pariisissa

Ranskassa joulun pyhille asetettu, kello 20 alkava ulkonaliikkumiskielto pysyy voimassa vuodenvaihteen yli.

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestetään lukuisia kulttuuritapahtumia aattona. Esimerkiksi Notre Damen katedraalin on määrä toimia esittävän taiteen näyttämönä, joskin ajan kuvan mukaisesti etäyhteyksin.

Säveltäjä Jean-Michel Jarre järjestää katedraalissa kaikille katsojille verkossa avoimen virtuaalikonsertin (siirryt toiseen palveluun). Katedraaliin heijastetaan Jarren esitystä läheisestä studiosta.

Digitaalista uudenvuoden juhlaa valmisteltiin Berliinissä 29. joulukuuta. Peter Meißner / AOP

Saksassa raketit saavat odottaa ensi vuoteen

Saksassa uudenvuoden aaton juhlahumua on hillitty muun muassa kieltämällä ilotulitteiden myynti.

Viikkoja voimassa ollut osittainen koronasulku jatkuu ainakin 10. tammikuuta saakka. Vain välttämättömät kaupat, kuten ruokakaupat ja apteekit saavat pitää ovensa auki.

– Tulossa on todennäköisesti hiljaisin uusivuosi, jonka Saksa voi muistaa, sanoo terveysministeri Jens Spahn uutistoimisto AP:n mukaan.

Lue myös:

Näin vuosi 2020 on otettu vastaan maailmalla – Videot: New Yorkissa vuosi vaihtui konfettisateessa, Rio de Janeirossa ilotulitus täytti taivaan