Alueellinen kuljetustuki sai jatkoa

Tuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia. Sauli Antikainen / Yle

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuoteen 2022 asti. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen keskiviikkona.

Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan. Valtion maksaman tuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan tai Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen suuruus on kuljetusmatkan pituudesta riippuen 9‒20 prosenttia maantie- tai rautatiekuljetuksen kuljetusmaksusta. Lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 kilometriä. Jos kuljetuksesta myönnetään myös satamatoimintojen tukea, lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 101 kilometriä.

Vuoden 2020 talousarviossa alueelliselle kuljetustuelle on myönnetty kuuden miljoonan euron määräraha ja hallitus esittää saman suuruista määrärahaa ensi vuodelle.

Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan yhteensä noin 240. Kuljetustukitukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukseen.