Kranaatteja Adenin lentokentälle – Jemenin uusi hallitus yritettiin surmata

Adenin kaupungin lentokentälle tehtiin tänään keskiviikkona kranaatti-isku samaan aikaan, kun maan uutta hallitusta kuljettava lentokone oli laskeutunut.

Lentokentän tuloaulaan osui ainakin kaksi kranaatinheittimen ammusta ja yksi mahdollisesti räjähti kiitoradalla. Ainakin kymmenen ihmistä sai räjähdyksissä surmansa ja useita kymmeniä loukkantui.

Hallituksen jäsenet eivät mediatietojen mukaan vahingoittuneet, koska he eivät olleet vielä poistuneet koneesta. Ministerit vietiin kaupungissa sijaitsevaan presidentin palatsiin.

Kaupunkiin saapuneiden joukossa olivat muiden muassa uusi pääministeri Maeen Abdulmalik ja Saudi-Arabian suurlähettiläs Mohammed Said al-Jaber.

Harri Vähäkangas / Yle

Jemeniin muodostettiin uusi, Saudi-Arabian tukema hallitus joulukuun puolivälin aikoihin. Liittouma on käynyt sotaa Iranin tukemia huthi-kapinallisia vastaan. Huthit ovat vallanneet suuren osan Jemeniä, muun muassa pääkaupunki Sanaan.

Jemenin eteläosaa, ja siten ajoittain myös Adenia, on hallinnut toinen separatistiryhmä, joka on halunnut itsenäistää Etelä-Jemenin. Nyt tämä separatistiryhmä, Eteläinen siirtymäneuvosto, on mukana hallitusyhteistyössä.

Lähteet: AP, Reuters, Tass