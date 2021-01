Ravintolaruoan kotiin tilaaminen hurjassa nosteessa, eikä ilmiö selity pelkällä koronalla

Pyöräileviä ja autoilevia ruokalähettejä on Suomessa jo yli 5 000.

Eri yrittäjät kertovat ravintola-aterioiden verkkotilausten ja kotiinkuljetusten tuplaantuneen viime vuonna.

– Jos sanon, että verkkokauppatilaaminen on tuplaantunut, niin ei se paljoa heitä. Kotiinkuljetusten määräkin on melkein tuplaantunut, kertoo Jyvässeudulla kolmea Kotipizzaa miehensä Arin kanssa pyörittävä Jaana Korhonen.

Osa asiakkaista noutaa verkosta tilaamansa pizzan itse, mutta yhä enemmän ruoka tilataan kotiin kuljetettuna.

– Kuljetus on nyt vuodenajasta riippumatta ollut tosi suosittua.

Isoa osuuskauppaa edustava kehityspäällikkö Päivi Kinnunen Keskimaalta vahvistaa, että kotiinkuljetustilaukset ovat ainakin tuplaantuneet, ellei enemmänkin.

– Riippuu ravintolasta ja siitä mitä niissä on tarjolla. Selvä piikki on ollut loka-, marras- ja joulukuussa.

Keskimaalla on Jyväskylässä 14 ruokaravintolaa ja kaksi toistaiseksi suljettua yökerhoa. Kuudesta ravintolasta toimitetaan ruokaa myös koteihin.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n joulukuun alussa julkaisema ravintolaruokailun trenditutkimus vahvistaa ravintola-asioinnin muutoksen.

– Lähes kolmannes kuluttajista ottaa aterian mukaan tai se toimitetaan heille kuljetuspalvelulla, summaa MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi.

Edellisessä, vuoden 2018 tutkimuksessa vain yhdeksän prosenttia asiakkaista otti ruuan mukaansa ravintoloista ja 91 prosenttia aterioi paikan päällä ravintolassa. Koronavuonna ravintolassa aterioi 68 prosenttia, 25 prosenttia otti annokset mukaansa ja seitsemän prosenttia käytti kuljetuspalveluita.

MaRan trenditutkimusta (siirryt toiseen palveluun) on tehty kymmeniä vuosia joka toinen vuosi. Loppusyksyn tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa ravintolaruoan kuljetuspalveluista ja kyselyyn vastasi yli 2 000 suomalaista.

Ravintolasta nouto ja kotiin tilaaminen kasvoi jo ennen koronaa

Kotiinkuljetuksen yleistyminen mielletään helposti koronakriisin seuraukseksi, koska ravintoloiden asiakaspaikkamääriä, aukioloa ja anniskeluaikoja on rajoitettu suuresti. Ravintoloiden käyttöä ovat vähentäneet myös matkustusrajoitukset sekä etätyö- ja etäopiskelusuositukset.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan take away-kulttuuri ja kotiin tilaaminen on pikemminkin seurausta ravintolaruokailun koko 2000-luvun menestystarinasta.

– Suomalaiset ovat eurooppalaistumassa, nuoret aikuiset muuttavat yhä enemmän pieniin asuntoihin kaupungeissa ja käyvät yhä enemmän ravintoloissa syömässä.

Koronan aikana ruokakaupat ja Alkot ovat menestyneet. Timo Lappi näkee tulevaisuuden kuvan selvänä: heti kun koronasta päästään, ravintolaruokailu kasvaa kotona tehdyn ruokailun kustannuksella.

– Se ei ole pois ravintoloilta, vaan korvaa elintarvikeostoksia kaupasta ja niistä ruoan valmistamista.

Trenditutkimuksen mukaan ravintolaruoan kuljetuspalveluille on tilausta tulevaisuudessakin. 13 prosenttia vastaajista aikoo käyttää kuljetuspalveluita jatkossa enemmän kuin ennen koronakriisiä.

– Miksi vaivautua talvella ravintolaan, kun kuuman pizzan voi saada kotiin, perustelee pizzayrittäjä Jaana Korhonen

– Ihmiset ovat huomanneet, että kotonakin on mukava syödä ravintolaruokaa ja se tulee hyvälaatuisena kotiin saakka, arvioi Päivi Kinnunen.

Keskimaan kehitysjohtaja Päivi Kinnunen arvioi ravintolaruoan kotiinkuljetusten tuplaantuneen. Isto Janhunen /Yle

Woltin ja Foodoran kuljetuspalvelut reippaassa kasvussa

Osuuskauppa Keskimaa käyttää Woltin ja Foodoran kuljetuspalveluita. Wolt on suomalainen yhtiö ja Foodoran omistaa saksalainen pörssiyhtiö Delivery Hero.

Woltilla on Suomessa yli 2 000 ravintolaa 23 kaupungissa ja joulukuussa 3 000 lähettiä teki ruokakuljetuksia. Foodaralla on lähes 3 000 ravintolaa yli 80 suomalaiskaupungissa. Ruokalähettejä yrityksellä on noin 2 000.

Kaupunkikuvassa näkyykin yhä enemmän sini- ja vaaleanpuna-asuisia pyöräileviä ja autoilevia ruokalähettejä.

Yksi heistä on matkailuhallintoa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleva intialainen Kartik Kapoor. Punjabin maakunnasta 1,1 miljoonan asukkaan Amritsarin kaupungista kotoisin oleva Kapoor on pyöräillyt Woltin ruokalähettinä reilun viikon ajan.

– Olen innossani tästä työstä. Mielenkiintoa lisää, kun voin tutustua pyörälläni uuden kaupungin alueisiin.

Kapoor pitää työstään, koska sitä voi tehdä milloin itselle sopii ja samalla hieman ansaita opiskelun ohella.

Kartik Kaboor (vas) ja Foodoran lähetti Jyväskylän keskustassa. Isto Janhunen /Yle

Pizzayrittäjät Jaana ja Ari Korhonen eivät ole käyttäneet kuljetuksissa Woltin tai Foodoran lähettejä, vaan luottavat omaan autokantaan. Vuoden alussa yritys hankki kuusi uutta autoa.

– Nyt meillä on kahdeksan autoa jaettuna meidän kolmeen ravintolaan. Lämmitysboxien ansiosta voimme ottaa useita tilauksia yhtä aikaa kyytiin.

Ravintoloiden omat kuljetuspalvelut lisääntymässä

Kuljetuspalvelujen kehitys Suomessa ja maailmalla jatkuu edelleen ja kilpailu kiristyy. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että jyväskyläläisen pizzayrityksen malli omista autoista tulee lisääntymään, sillä ulkopuolisten kuljetuspalveluiden käyttö on ravintoloille osin ongelmallista.

– Kuljetuspalveluyrityksen palkkio on niin suuri, että ravintolan on vaikea tehdä ruokatuotteesta kannattavaa. Osassa kuljetussopimuksista on ehto, että ravintolan täytyy myydä ruoka samalla hinnalla joko paikan päällä syötynä, itse kotiin noudettuna tai kuljetuspalvelun välityksellä.

Lappi muistuttaa, että lounasruokailulla on Suomessa jo valmiiksi kireä hinta, kun ottaa huomioon verot, henkilöstökulut ja kaikki muut kustannukset.

– Lounasedun enimmäisverotusarvo voi olla 10,70 ja kun tuote kuljetetaan kotiin ja palveluyritys ottaa siitä 25–30 prosenttia niin on selvää, että toiminta on erittäin vaikea saada kannattavaksi.

Lappi korostaa, että kuljetuspalvelut ovat hyvä lisä ravintola-alalle, mutta toivoo samalla, että palvelu olisi läpinäkyvää asiakkaalle.

– Asiakas maksaa kuljetuksesta, mutta myös ravintolayrittäjä, jolloin kuljetuspalvelu ei ole läpinäkyvää. Tulee koitumaan myös kuljetusyrittäjien vahingoksi, jos ravintolayritysten kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen kustannuksista.

Vastaavaksi esimerkiksi Lappi nostaa hotellialan. Se oppi kantapään kautta, että erilaisista varauspalveluista, kuten Hotels.comista ja Trivagosta kehittyi hyvän avustajan sijaan isäntä, joka alkoi viedä hotellialaa.

Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski ymmärtää ravintola-alan huolen korona-aikana, sillä ilman ravintoloita ei olisi kuljetusyrityksiäkään.

– Olemme tukeneet ravintoloita lisäämällä asiakkaita ja tilauksia, syksyllä laskimme kuljetusmaksuja ja viime vuonna jaoimme tukipakettina eri ravintolayrittäjille yhteensä 540 000 euroa.

Pankakoski korostaa, että ravintoloiden sopimusmaksuista yli puolet menee lähetin palkkion maksamiseen ja loppuosalla kehitetään ja pyöritetään yritystä 23 maassa.

Jaana ja Ari Korhonen hankkivat kerralla kuusi uutta pizza-autoa kolmen ravintolan kotikuljetuksiin. Arvo Vuorela / Yle

Viikonloppuna rentoudutaan ja nautitaan toisten tekemää ruokaa

Ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan hampurilaiset ja pizzat ovat korona-ajan voittajia kotiin kuljetuksissa. Hampurilaisten ja pizzojen yhteenlaskettu määrä aterian pääruokana on kasvanut 24 prosentista 31 prosenttiin viimeisen kahden vuoden aikana.

– Suomalaiset rakastavat omavalintaista fantasia-pizzaa. Yksittäisiä suosikkiannoksia ovat sushilajitelmat, intialainen butter chicken ja kreikkalainen salaatti sekä lounas- että illallisaikaan, listaa Outi Sjöman Foodorasta.

– Perjantai, lauantai ja sunnuntai ovat kovimmat myyntipäivät, kertoo Päivi Kinnunen.

Keskimaan ravintoloista kuljetetaan eniten burgereita, pizzoja ja wingsejä. Lounasaikaan menee salaatteja ja muuta kevyempää ruokaa.