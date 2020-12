Helsingin pörssi palkitsi kärsivälliset sijoittajat mukavalla loppunousulla – keväällä iskenyt koronavirus säikäytti sijoittajat vain hetkeksi

Helsingin pörssi on osa kansainvälistä Nasdaq-konsernia, joka pyörittää myös Tukholman pörssiä. Arkistokuva Pörssitalon ovelta joulukuun alusta.

Helsingin pörssi on osa kansainvälistä Nasdaq-konsernia, joka pyörittää myös Tukholman pörssiä. Arkistokuva Pörssitalon ovelta joulukuun alusta. Silja Viitala / Yle

Myös ensi vuoteen on ladattu kovia nousuodotuksia.

Pörssivuosi on päättymässä reilun kymmenen prosentin nousuun Helsingissä. Nyt vuoden lopulla pörssin yleisindeksi on lähennellyt jo 11 000 pistettä.

Edellisen kerran tuon rajan yläpuolella oltiin tammikuun alussa 2008 eli hetki ennen finanssikriisin rysäystä.

Vuosi ei kuitenkaan alkanut mitenkään auvoisesti, sillä helmi- ja maaliskuussa koettiin lieviä kauhun hetkiä niin Helsingissä kuin muuallakin maailman pörsseissä, kun koronaviruspandemia syöksi kurssit jyrkkään laskuun.

– Pian [kurssilaskun jälkeen] markkinoille alkoi tulla positiivista talousdataa. Pääteltiin, että pahimmat uhkaskenaariot, eivät todennäköisesti toteudu, Aktian pääekonomisti Lasse Corin kertoo.

Lopulta Helsingin pörssin yleisindeksi nousi vuoden aikana reilut kymmenen prosenttia.

Helsingin pörssissä kauppa kävi samaan tahtiin kuin Tukholmassa, jossa osakkeet kallistuivat yleisesti hivenen enemmän.

Helsingin ja Tukholman pörssien niin sanottujen yleisindeksien kehitys vuoden 2020 aikana. Indeksien alku on vuoden 2019 päätöstaso ja viimeisin arvopäivä 29.12.2020. Indeksit eivät sisällä osinkoja. Hilppa Hyrkäs / Yle

Sijoitustili löi läpi

Koronan aiheuttaman kurssihermoilun lisäksi vuotta leimasi osakesäästötilin ilmaantuminen vuodenvaihteessa uudeksi tavaksi sijoittaa osakkeisiin.

Arvo-osuustilejä hallinnoivan Euroclearin mukaan osakesäästötilejä oli perustettu 23. joulukuuta mennessä 149 061 kappaletta. Pörssinousun tukemana tileille hankittujen osakkeiden yhteisarvo on nyt reilut 700 miljoonaa euroa.

– Itse asiassa tämä pörssivuosi on opettanut kaikille sijoittajille sen, miten pitkäjänteistä osakesijoittaminen on. Tämä on mielestäni merkittävin oppi, joka tästä vuodesta jää mieleen, osakekauppaan erikoistuneen Nordnet-yhtiön Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo.

Uusia yhtiöitä nousee kansansuosikeiksi

Tuppurainen on myös havainnut myös pientä liikehdintää niin sanottujen kansanosakkeiden listassa, jonka tuttuja peruspilareita ovat olleet Nordea, Nokia ja Elisa.

Nordnetin ylläpitämälle suosikkilistalle ovat viime aikoina ilmaantuneet muun muassa autokauppa Kamux ja lemmikkieläintarvikeyhtiö Musti Group.

– Näitä yhtiöitä leimaa aika voimakas osakkeen kurssinousu. Saman tyyppisiä yhtiöitä tuntuu nousevan [listan] kärkeen nykyisin entistä nopeammin.

Ylittyykö 11 000 pistettä?

Nyt ensi vuoteen lähdetään tilanteessa, jossa osakkeet ovat jo valmiiksi hinnoissaan. Helsingin pörssin yleisindeksi parkkeerasi marraskuussa tukevasti 10 000 pisteen yläpuolelle.

Aivan viime päivät on kolisteltu jo 11 000 pisteen rajaa, jonka yläpuolella oltiin viimeksi hetki ennen finanssikriisin alkamista vuonna 2008.

Viimeistään ensi vuonna tuokin raja saatetaan ohittaa, sillä koronavirusta vastaan aloitettu rokotekampanja suonee mahdollisuudet purkaa ihmisten liikkumista ja kulutuskäyttäytymistä rajoittavia viranomaispäätöksiä.

– Optimismi on nyt korkealla, koska rokottamisen alettua tunnelin päässä on jo valoa. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, onko pandemia muuttanut kuluttajien käyttäytymistä pysyvästi vai ollenkaan. Kuinka nopeasti ihmiset uskaltavat taas esimerkiksi matkustella ja mennä ravintoloihin syömään, Lasse Corin pohtii.

Hän huomauttaa, että ensi vuoden talouskasvun ennakoinnissa on otettava huomioon myös se, miten ja millä aikataululla yrityksille annettuja tukia aletaan purkaa.