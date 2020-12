AstraZenecan rokote hyväksyttiin briteissä, mutta EU:ssa lupaa mietitään vielä – epäselvyyksiä on rokotteen tehosta, turvallisuus ei ongelma

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote on hyväksytty tänään keskiviikkona käyttöön Britanniassa.

Rokotetta pidetään lupaavana, sillä sitä voidaan säilyttää jääkaapissa, kun taas Suomessakin jo käyttöön otettu Pfizerin ja BioNTechin rokote vaatii jopa 70 pakkasteen säilytyksen. Lisäksi AstraZenecan pistos maksaa vain kaksi puntaa eli noin 2,20 euroa.

Yhtiön mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun, aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Rokotusten on tarkoitus alkaa Britanniassa maanantaina. Jo ensi viikolla rokotteella on tarkoitus rokottaa tuhansia ihmisiä.

Mikä on AstraZeneca-rokotteen aikataulu Suomessa ja muissa EU-maissa?

Euroopan lääkeviraston varajohtaja Noël Wathion epäili eilen, ettei lupa-asiaa käsitellä tammikuun aikana (siirryt toiseen palveluun). Syynä on, ettei virasto ole saanut AstraZenecalta riittävästi tietoa rokotteesta.

Kysymyksiin vastaavat Fimean yksikön päälllikkö Jukka Sallinen ja THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio.

Mikä on tällä hetkellä Euroopan lääkevirasto EMAn aikataulu AstraZenecan suhteen?

Jukka Sallinen, Fimea: Aivan tarkkaa aikataulua ei tällä hetkellä ole. Jatkuvasti, kun tulee uutta tietoa, se arvioidaan. Joulun aikaan on saatu vielä lisätietoja, joita parhaillaan arvioidaan ja varmaankin huomenna taas kokoonnutaan arvioimaan, voidaanko aikataulua tarkentaa tulosten perusteella.

Aiemmin on arvioitu, että ehkä vielä tammikuun aikana ei myyntilupaa saataisi, mutta nähtäväksi jää, pystytäänkö se jo tammikuun aikana myöntämään. Se riippuu tuloksista.

Kerroit aiemmin Yle Uutisille, että rokotteesta ei olla Euroopan lääkeviraston EMAssa vielä täysin vakuuttuneita. Onko rokotteessa joitakin puutteita?

JS: Tietynlaista epäselvyyttä on rokotteen tehosta, ja mille ikäryhmille se olisi paras ja tehokkain. Nämä selvitykset ovat vähän kesken, mutta esimerkiksi turvallisuusasioihin ei ole tullut huolta. Tietyt laatuasiat ovat myös tarkastelun alla.

Missä vaiheessa Suomessa päästään rokottamaan tällä rokotteella?

JS: Hyvin pian sen jälkeen, kun myyntilupa EMAsta saadaan. Arvioisin, että komission päätöksen jälkeen muutama päivä, korkeintaan viikko.

AstraZeneca on kertonut, että heillä on runsaasti rokotetta valmiina. Kuinka paljon Suomi olisi sitä saamassa?

Mia Kontio, THL: AstraZeneca-rokotetta on varattu Suomeen reilu 3 miljoonaa annosta. Ei ole tietoa, millä aikataululla he pystyvät näitä toimittamaan. He varmasti tarkentavat, mikä heidän mahdollinen toimitusaikataulunsa on.

Millaisen hyppäyksen AstraZenecan hyväksyminen aiheuttaisi Suomen rokotetahtiin?

MK: Ilman muuta se nopeuttaa tahtia, jos saadaan enemmän rokotteita maahan. AstraZenecan rokote ei vaadi erikoisjärjestelyjä lämpötilojen suhteen. Sitä voidaan jakaa laajemmin rokotuspisteisiin, mikä mahdollistaa paljon nopeamman rokottamisen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee kokouksessaan loppiaisena 6. tammikuuta suositustaan Modernan koronarokotteen myyntiluvalle (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

THL muutti ohjettaan: Rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta viiden sijaan – Suomessakin saatettiin heittää koronarokotteita turhaan pois aiemman ohjeistuksen vuoksi

Uusimmat tiedot koronaviruksesta