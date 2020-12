Pieksämäen Valonassa jälleen uusi koronatartunta asukkaalla – vanhusten koronarokotukset määrä aloittaa ensi viikolla

Koronaepidemiasta kärsineen Pieksämäen Valonan vanhuspalvelujen asumisyksikkö aloittaa henkilökuntansa koronarokotukset jo uudenvuodenaattona.

Myös vanhusten rokotukset halutaan aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Susanna Pirttiaho Valonasta kertoo, että terveysviranomaiset päättivät aikaistaa Pieksämäen asumisyksikön rokotusaikataulua, sillä Valonassa on jälleen tänään todettu uusi koronatartunta asukkaalla.

Torstaina rokotteen saa 7 hoitohenkilöstöön kuuluvaa.

Henkilöstön rokotukset jatkuvat ensi viikolla, ja tuolloin alkavat myös Valonan vanhuspalvelujen asukkaiden rokotukset, Susanna Pirttiaho sanoo.

– Asukkaita rokotetaan heidän suostumuksensa perusteella, Pirttiaho toteaa.

Ei ole kuitenkaan vielä varmaa, päästäänkö vanhuksia rokottamaan jo ensi viikolla, sanoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seppälä muistuttaa, että tällä viikolla Etelä-Savoon tullut rokote-erä riittää vain ensilinjan henkilöstön eli hoitotyötä tekevien rokottamiseen.

Seppälän mukaan vanhusten rokottaminen alkaa hoivapalveluissa todennäköisesti ensi viikon lopulla, mutta kaikki riippuu siitä, miten paljon Essote saa koronarokotetta.

Valonassa jo 20 asukasta ja 30 työntekijää on saanut koronatartunnan, ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 7 vanhusta.

Pirttiaho kertoo, että työntekijät ovat ottaneet tiedon rokotuksista vastaan tyytyväisinä ja huojentuneina.

– Me kaikki tiedostamme, että rokote on tässä tilanteessa paras ase ja lääke viruksen voittamiseksi, ja asiaan on suhtauduttu positiivisesti, Pirttiaho sanoo.