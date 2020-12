Britannian EU-erosta tulee vuoden vaihtuessa totta – Emily Haestrup joutuu muuttamaan työpaikkansa perässä Ranskaan eikä tiedä, voiko palata

Lontoossa kasvaneella Emily Haestrupilla on vain Tanskan passi. Hän työskentelee pankissa, joka muuttaa osan toiminnoistaan Britanniasta EU-maihin.

Tuoreimpien kyselyiden mukaan niukka enemmistö briteistä pitää nyt brexit-päätöstä virheenä, mutta unioniin uudelleen liittymisen todennäköisyys on pieni.

LontooLontoon keskusta on tiukkojen koronasääntöjen vuoksi hiljainen. Richard Pyatt on lähtenyt ulos haukkaamaan raitista ilmaa – mutta mieli on maassa.

– Tämä on surullinen päivä Britannialle. Meillä olisi ollut mahtava tulevaisuus Euroopan unionissa. Meillä oli kaikki oikeutemme EU:n jäsenenä, ja eroaminen oli typerä virhe.

Pyatt kutsuu itseään "paatuneeksi EU-jäsenyyden puolustajaksi", eikä hän ole ainoa.

Richard Pyatt ei halua lähteä arvioimaan jouluaattona solmitun Britannian ja EU:n kauppa- ja yhteistyösopimuksen yksityiskohtia. "Sopimus tehtiin yhdennellätoista hetkellä ja sen arvioiminen on yleisön edustajille vaikeaa." Pasi Myöhänen / Yle

EU-eroa vaatineiden toive siitä, että kansa yhdistyisi laajasti päätöksen taakse, ei ole toteutunut. EU-jäsenyydestä järjestetyssä kansanäänestyksessä vuonna 2016 eroa kannatti 52 prosenttia kansasta, mutta tällä hetkellä enemmistö kansasta pitää päätöstä virheenä.

Pyattin seuraan liittynyt Jim King ei ole ystäväänsä suopeampi.

– Meidät johdettiin harhaan iskulauseiden avulla. EU-erokampanjan kutsuhuuto “otetaan hallinta takaisin” ei tarkoittanut mitään.

Jim King uskoo, että Britannian vaikutusvalta heikkenee brexitin vuoksi. "Merkityksemme vähenee, sillä lähdemme maailman suurimmasta kauppablokista." Pasi Myöhänen / Yle

"Kansa päätti, että unionista täytyy erota"

Niukka enemmistö kansasta katuu eropäätöstä, mutta mielipidetutkimusten sanoma on toisenlainen, jos kysytään pitäisikö EU:hun liittyä uudelleen. Tuoreimmassa kyselyssä 52 prosenttia briteistä haluaa pysyä unionin ulkopuolella.

Kansa on siis edelleen jakautunut kahteen käytännössä yhtä suureen leiriin. Moni liittyi pääministeri Boris Johnsonin jouluaaton juhlintaan siitä, että Britannia "ottaa jälleen omat lakinsa" hallintaansa.

Uransa saksalaisissa ja ranskalaisissa yrityksissä tehnyt Richard Davis on tyytyväinen siitä, että eroprosessi saatiin maaliin.

– Kansa päätti, että unionista täytyy erota. Eron vastustaminen oli epädemokraattista.

Samalla Daviskin kokee ristiriitaisia tunteita. Hänellä on asunto Ranskassa, ja uusien sääntöjen mukaan EU-maissa saa lähtökohtaisesti viettää vain 90 päivää kuuden kuukauden ajanjaksolla.

– Joudun miettimään tarkkaan työreissujani ja muita matkoja, jotta voin viettää aikaa Ranskan kodissani. En voi myöskään enää ottaa haluamiani työtarvikkeita ja välineitä mukaan ilman tullimuodollisuuksia.

Richard Davis saa huomisesta alkaen oleskella Ranskan asunnossaan vain kolme kuukautta puolessa vuodessa, mutta kaksoiskansalaisuutta hän ei aio hakea: "Ranskan säännöt kansalaisuuden saamiseksi ovat liian vaativat." Pasi Myöhänen / Yle

Brexit sulkee ovia – kenties lopullisesti

Britannian EU-eron käytännön vaikutukset alkavat näkyä toden teolla huomisesta alkaen. Brexitin siirtymäaika on pitänyt esimerkiksi työ- ja oleskeluoikeudet ennallaan, vaikka Britannia erosikin unionista virallisesti vajaa vuosi sitten.

Toisille muutokset ovat käytännön elämässä huomaamattomia – toisille mullistavia.

Emily Haestrup joutuu muuttamaan brexitin vuoksi Ranskaan.

– Olen töissä pankissa, joka joutuu siirtämään osan toiminnoista EU-maihin brexitin vuoksi. Emme voi antaa asiakaspalvelua EU-kansalaisille unionin ulkopuolelta.

Lontoossa varttuneella tanskalaisen yksinhuoltajaäidin tyttärellä on taskussaan vain Tanskan passi. Mahdollinen paluu Britanniaan ei ole läpihuutojuttu, sillä ainakaan Britanniassa asuville EU-kansalaisille luodun asettautumisjärjestelmän piirissä hänellä ei ole siihen oikeutta.

– En voi rekisteröidä oleskeluoikeuttani, sillä olen juuri viettänyt aikaa Tanskassa ja lähden pian työkomennukselle Ranskaan.

Ilman työviisumia tai oleskeluoikeutta Britanniassa oleskelun raja on pian EU-kansalaisillekin puoli vuotta ja työmahdollisuudet entistä rajoitetummat.

Haestrupille henkilökohtaisesti brexit on ollut kova isku, mutta hän ei usko Britannian liittyvän unioniin uudelleen repivän eroprosessin jälkeen. EU-maatkin saattavat vastustaa, jos Britannia moisesta haaveilee.

Richard Pyatt on kuitenkin toiveikas.

– Ehkäpä voimme liittyä uudelleen, kenties jo kymmenen vuoden kuluttua.

Vaikuttaako Britannian EU-ero omaan elämääsi? Voit keskustella jutusta uudenvuodenpäivään saakka. Keskustelu suljetaan 1.1. kello 23.

