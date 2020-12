Pelastustyöt Norjan maanvyöryalueella jatkuneet koko yön – kymmenen ihmistä edelleen kateissa, lisää taloja tuhoutunut

Norjassa on jatkettu koko yön eilen sattuneen suuren maanvyöryn pelastustöitä. Valtava maanvyörymä tuhosi suuren määrän rakennuksia Oslon koillispuolella sijaitsevan Gjerdrumin kunnan Askissa.

Viranomaisten mukaan kateissa on edelleen kymmenen alueella asunutta ihmistä. Kateissa olevien joukossa on myös lapsia.

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, olivatko kadonneet paikalla maanvyöryn alkaessa keskiviikkona aamuyöllä. Esimerkiksi yksi aiemmin kadonneeksi ilmoitettu ihminen löydettiin sairaalasta.

Toistakymmentä rakennusta on tuhoutunut keskiviikkona alkaneessa maanvyöryssä. Norwegian Rescue Service / Lehtikuva

Poliisi käyttää apuna kadonneiden paikantamisessa esimerkiksi kännykkätietoja. Varhain torstaiaamuna sortuma-aluetta tutkimaan lähetettiin ensimmäinen etsintäkoira.

Savinen maaperä on hyvin epävakaa, joten etsintäpartioiden käyttöä joudutaan harkitsemaan tarkasti. Uusien vyöryjen pelossa etsintöjä alueella on tehty lennokkien, helikopterien ja lämpökameroiden avulla.

Vielä myöhään keskiviikkoiltanakin alueella tuhoutui kaksi uutta rakennusta, uutisoi Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun). Poliisin mukaan useita rakennuksia on vielä sortumisvaarassa.

VG-lehden (siirryt toiseen palveluun) poliisilta saaman tiedon mukaan vyöryyn joutuneita asuntoja on 31. Joissakin vyöryn tuhoamissa rakennuksissa on useita asuntoja. VG:n mukaan tuhoutuneita asuinrakennuksia on yhdeksän. Lisäksi vyöryssä tuhoutui esimerkiksi autotalleja.

Tiina Paju / Yle

Keskiviikkona alkanut maanvyörymä on yksi Norjan suurimmista. Samalla alueella on sattunut aiemminkin maanvyöryjä, ja se lukeutuu erityisen vyöryherkkiin alueisiin.

Ainakin 900 ihmistä on jo evakuoitu ja lisää evakuointeja saatetaan vielä tehdä.

Lisää aiheesta:

