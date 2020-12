Leppävirran kolmas Muumi-jääveistosnäyttely on houkutellut muutamassa päivässä jo 2 000 kävijää – tältä uudet jäämuumit näyttävät

Tapaninpäivänä avattu Muumi-jääveistosnäyttely on jo kolmas.

Vesileppiksen liikuntapalveluiden toimitusjohtajan mukaan kotimaan matkailu on vetänyt hyvin.

Pohjois-Savossa Leppävirralla avattiin tapaninpäivänä jo kolmas Muumi-jääveistosnäyttely. Ensimmäisten päivien aikana Latua, herra Virkkusen on käynyt katsomassa jo noin 2 000 ihmisistä.

Vesileppiksen liikuntapalveluiden toimitusjohtaja Esa Salmiheimo pitää uuden näyttelyn alkua yllättävän hyvänä.

– Koko vuosi on oikeastaan ollut tilanteesen nähden hyvä. Esimerkiksi heinäkuussa kävijöitä oli paljon. Kyllä kotimaan matkailu on vetänyt koronasta huolimatta, Salmiheimo kertoo.

Muumi-jääveistoksia on käynyt katsomassa kaikkiaan noin 30 000 kävijää tämän vuoden aikana. Se on yhtä paljon kuin aiempina vuosina.

Edellinen Taikatalvi-näyttely avautui vuosi sitten tapaninpäivänä ja oli nähtävissä heinäkuun loppuun saakka.

Salmiheimo ennakoi kolmannesta näyttelykaudesta aiempien vuosien kaltaista.

– Jonkin verran korona näkyy, mutta ei merkittävästi.

Jääveistosnäyttelyn teemat valikoituvat uudesta animaatiosarjasta. Tämän vuoden näyttelyn nimi on Latua, herra Virkkunen. Anna Ronkainen / Yle

"Seinät alkaa tulla vastaan"

Kolmatta kertaa rakennetussa jääveistosnäyttelyssä Muumipeikko kohtaa talviurheilusankari herra Virkkusen. Tarina perustuu yhteen uuden animaatiosarjan jaksoon.

Latua, herra Virkkunen-näyttelyä on ollut joulukuun alussa rakentamassa kymmenen jääveistäjää ympäri maailmaa. Salmiheimon mukaan jäänveistäjät saatiin Leppävirralle koronaturvallisesti ja heidät testattiin useaan otteeseen.

Jääveistosten määrä on kasvanut joka vuosi edellisestä. Anna Ronkainen / Yle

– Kaikki meni hyvin ja he elivät täällä omassa kuplassaan.

Näyttelyn koko on kasvanut tänä vuonna 20 prosenttia entisestä. Jääluolaan on loihdittu 20 kohtausta, jotka pitävät sisällään 40–50 veistosta ja muut lumielementit. Myös jääliukumäkien määrää on lisätty.

– Nälkä kasvaa syödessä. Meillä alkaa seinät tulla jo vastaan, nauraa Salmiheimo.

Tulevaisuudessa jääluolaa on mahdollista kasvattaa vielä jonkin verran. Vapaata tilaa on hiihtoputkessa.

Tavoitteena olisi myös saada näyttelyn kestoaikaa pidennettyä. Ensimmäiset kolme näyttelyä ovat kaikki avautuneet tapaninpäivänä ja päättyneet seuraavana kesänä.

