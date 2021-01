Ensihoidon päällikkö Jukka Angerman sai koronarokotteen – katso video, kun Kainuussa pistetään maakunnan ensimmäiset koronarokotukset

Koronarokotteita annetaan terveydenhuollon henkilöstölle jo lähes kaikkialla maassa. Rokotukset alkoivat Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 27. joulukuuta, ja suuressa osassa Suomea koronarokotuksia on annettu viime viikosta saakka. Tänään ne alkoivat Kainuussakin viimeisten sairaanhoitopiirien joukossa.

Yle näytti ensimmäisten rokotteiden annon suorana Kainuun keskussairaalasta, ja rokottamisen voit katsoa videolta tämän jutun pääkuvasta.

Ensimmäisenä rokotteen sai ensihoidon päällikkö Jukka Angerman. Hän kertoi hetki ennen rokotusta, että ei jännitä.

– Rokotukset ovat tavanomaisia terveydenhuollon toimijoille, ja tämä on yksi niistä.

Hän ei myöskään pitkään harkinnut rokotteen ottamista.

– Nyt meillä on täsmäase jokaiselle siihen, että Suomi pysyy auki ja palataan niin sanottuun normaaliin tilanteeseen eikä terveydenhuollon henkilöstö kuormitu. Kyllä minä edellytän ja oletan, että jokainen miettii omalta ja yhteiskunnan näkökannalta näitä asioita.

Rokotteen antoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Rokotteen jälkeen Angerman kertoi, että olotila oli hyvä.

– Nyt odotellaan seuraavaa rokotetta, ja sen jälkeen varmasti alkaa omalta osaltani suojaustaso olemaan parempi kuin tähän asti.

Rokote annetaan kaksi kertaa, vahvisterokote pistetään kolmen viikon päästä ensimmäisestä annoksesta.

Kainuussa koronatilanne muuta maata parempi

Kainuuseen on lähetetty 195 rokotepulloa Pfizer-Biontechin ultrakylmässä säilytettävää rokotetta. Kun THL tarkensi rokotusmääräyksiä viime viikolla, niin samalla nousi Kainuussa rokotteen ensimmäisessä aallossa saavien määrä noin sadalla. Alkuperäisen suosituksen mukaan yhdestä pullosta riittää viiteen annokseen, uusi suositus on, että siitä riittää kuuteen. Uudella laskutavalla Kainuussa on nyt noin 1200 annosta rokotetta. Rokotteen siis saa ensimmäisessä aallossa noin 600 hoitoalan henkilöä.

Olli-Pekka Koukkari kertoo, että teknisesti olisi mahdollista rokottaa kaikki kuusi sataa annosta kuluvan viikon aikana, mutta asiaan vaikuttaa myös työntekijöiden pääseminen rokotukseen. Heidän joukossaan ovat Kainuun soten ensihoidon, keskussairaalan päivystyksen ja teho- ja valvontaosastojen työntekijät sekä koronatestien tekijät.

– Pyrkimys on, että mahdollisimman nopeasti. Ei olla hevosen selässä, vaan tämä on koko kevään projekti.

Koukkarin arvion mukaan Kainuussa muille kuin terveydenhuollon henkilöstölle päästään antamaan rokotteita helmikuussa, ensin muun muassa laitoshoidon asukkaille ja sitten ikäihmisille. Hänen arvionsa mukaan "vappusimat on jo nautittu" ennen kuin rokotuksiin pääsevät ne, jotka eivät ole terveydenhiollon henkilöstöä, ikääntyneitä tai riskiryhmiin kuuluvia.

Koukkari huomauttaa, että Kainuun koronatilanne on huomattavasti parempi kuin monessa muussa maakunnassa ja jos rokotteita jaettaisiin tartuntomäärien perusteella, Kainuussa ei vielä edes rokotettaisi.

Kainuussa 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku oli maanantaina 6, kun koko maassa se on noin 61,5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa oli maanantai-iltapäivään mennessä annettu noin 3600 rokoteannosta, tosin tiedot voivat kirjautua viiveellä.