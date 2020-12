Droonien lennättämiseen selvemmät sävelet – uusi laki velvoittaa harrastajien rekisteröitymistä ja teoriakokeen läpäisemistä

Uusia säädöksiä on Teemu Taposen mukaan odotettu drooniharrastajien keskuudessa jo kauan.

Uusi droonilaki tulee voimaan vuodenvaihteessa.

Jatkossa kaikkien drooneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä droonien lennättämiseen ja suorittaa verkossa koe.

Porin ilmailukerhon lennokkijaoston puheenjohtaja Teemu Taponen pitää uusia säädöksiä tervetulleina. Aiemmin tilanne on ollut harrastajien näkökulmasta hieman monimutkainen.

– Näitä säädöksiä on odotettu jo kauan. Nyt tulee jokaiselle selvät sävelet ja mahdollisimman yksinkertaisesti tulee nämä säädökset esille, sanoo Taponen.

Traficomin miehittämättömän ilmailun tiiminvetäjä Patrik Söderström kertoo kokeen olevan verkossa tehtävä teoriakoe.

– Koe on tehty monivalintakysymyksillä, siinä on 40 monivalintakysymystä. Olemme Traficomilla mahdollistaneet sen, että kokeentekijä saa kuukauden aikaikkunassa suorittaa kokeen ja yrityskertoja on niin paljon, että pääsee läpi, sanoo Söderström.

– Sillä saadaan jokainen tutustumaan sääntöihin ja sitä kautta kantamaan myös vastuunsa, toteaa puolestaan Teemu Taponen.

Suoritetusta kokeesta lähetetään kauko-ohjaajalle todistus, joka on voimassa seuraavat viisi vuotta.

– Joku saattaisi kutsua sitä drooniajokortiksi, mutta oikeasti se on todistus suoritetusta kokeesta, sanoo Söderström.

Lakimuutoksen takana on EU:n asetus, joka yhtenäistää droonilennättämistä Euroopassa.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne droonien lennättäjät, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä drooneja. Kaikki kamerallisia drooneja lennättävät kuuluvat siis rekisteröinnin piiriin.

Samalla lakiin tulee uusia kategorioita, ja esimerkiksi sallittu lentokorkeus on jatkossa 120 metriä entisen 150 metrin sijasta. Avoimessa luokassa droonien maksimipaino voi olla 25 kilogrammaa. Luokan sisällä on kolme eri alaluokkaa, joissa määritellään droonien painoa, käyttöaluetta ja koulutusvaatimuksia tarkemmin.

Harrastajien määrä arvoitus

Lakimuutoksen jälkeen myös harrastajat rekisteröityvät Traficomille (siirryt toiseen palveluun). Tähän asti harrastajien määrä on ollut arvoitus.

– Harrastajien määrää on ollut vaikea arvioida, koska ennen vuodenvaihdetta meillä ei ole systemaattisesti tietoa tästä edes kerätty. Meidän paras arvauksemme on ollut 50 000 harrastajaa. Tässä luvussa on merkittävä epävarmuus, Söderströmsanoo.

Traficomille ilmoittautuneita ammattilaisia on esimerkiksi Turun seudulla noin 140. Jos tähän lisätään Turun seudun harrastajat päälle, karkea arvaus voisi Söderströmin mukaan olla tuhansia harrastajia.

Ammattilaiset ovat jo aikaisemmin ilmoittautuneet Traficomille. Tästä on ollut hyötyä, kertoo Söderström.

– Meillä on käsitys toiminnan laajuudesta ja työkseen drooneja lennättävistä. Se meidän ilmoittautuminen on mahdollistanut myös tavallaan lennättäjille oman toiminnan mainostamisen, koska sivustolla on ollut haku näihin ilmoittautuneisiin toimijoihin.

Uusia ilmasuojavyöhykkeitä

Uudistuksista huolimatta turvallisen lennättämisen periaatteet säilyvät.

Avoimessa luokassa droneen pitää yhä säilyttää näköyhteys eikä ihmisjoukkojen yllä tai lentokentän läheisyydessä saa lennättää. Tärkeää on myös muistaa yksityisyydensuoja ja kotirauhan noudattaminen.

Uuden droonilain lisäksi Suomeen tulee uusia ilmasuojavyöhykkeitä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom perustaa miehittämätöntä ilmailua rajoittavat ilmatilavyöhykkeet lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyyteen sekä lähialueille ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeille.

Ilmatilavyöhykkeet ovat voimassa Traficomin Droneinfo-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 31.12.2020 - 31.12.2021. Uudet UAS-ilmatilavyöhykkeet perustuvat Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseen.

Aikaisemmin miehittämättömän ilmailun suojaetäisyyksistä on säädetty kansallisella määräyksellä.

