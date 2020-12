Lakialoite ilotulitusten kuluttajakäytön kieltämisestä jumittaa eduskunnassa – Paukutonta uutta vuotta tarjoavat hotellit taas täynnä koiria

Moni koiranomistaja toivoi, että tänä uutenavuotena eduskunnasta olisi jo jyrähdetty päätös siitä, saako ilotulituksia yhä ampua kuka vain aikuinen. Lakialoite (siirryt toiseen palveluun) ilotulitusten kuluttajakäytön rajoittamiseksi on kuitenkin hautautunut eduskunnan rattaisiin.

Niinpä esimerkiksi Tara- ja Nessa-colliet tassuttelevat jälleen omistajansa Jouni Karnasaaren perässä pitkin mikkeliläisen maaseutuhotelli Heimarin käytävää. Ne ovat tulossa viettämään Heimariin koirille räätälöityä paukutonta uuttavuotta. Koirille uusivuosi voi olla pahimmillaan henkeä uhkaava.

– Tara ei varsinaisesti ole paukkuarka, mutta ei se silti nauti ilotulituksesta. Nessa on niin pieni, ettei se vielä ymmärrä uudestavuodesta mitään. Eikä siitä aikuinenkaan koira kyllä paljon käsitä, Karnasaari sanoo.

Kuusivuotias Tara-koira on tottunut reissaaja ja hotellireissu muiden koirien kanssa on sille hauska. Esa Huuhko/Yle

Karnasaari on yksi lakialoitteen allekirjoittaneista ihmisistä. Viidentoista eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestön alulle paneman kansalaisaloitteen allekirjoittajia on kaikkiaan 65 491.

Karnasaarelle suurin syy allekirjoittaa aloite oli ilotulitteiden aiheuttamat vaarat ihmisille, mutta myös eläimille. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, milloin aloite käsitellään.

Lakialoitteen alullepanija: Koronatilanne voi edesauttaa aloitteen läpimenoa

Lakialoite saapui eduskuntaan viime vuoden marraskuussa ja se ehdittiin laittaa vireille talousvaliokuntaan. Siihen asia jäikin. Korona sotki aikataulut. Valiokunnan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Hanna Kososen (Kesk.) mukaan edes asiantuntijoiden kuulemisia ei ole vielä aloitettu.

– Meillä on valiokunnassa tosi paljon EU:hun ja koronaan liittyviä asioita. Asiat on tietysti laitettu tärkeysjärjestykseen.

Rajat räiskeelle -kampanjan ja lakialoitteen alullepanija Hannele Luukkainen ei niele selitystä koronakiireistä. Hänen mielestään lakialoite on niin hyvin valmisteltu, että sen olisi hyvin ehtinyt käsitellä ennen kuin korona tuli Suomeen.

– Olen itsekin toiminut kansanedustajana ja tiedän hyvin eduskunnan kiireet. Kansalaisaloitteiden käsittely on kuitenkin demokratian kannalta niin olennainen asia, ettei sitä voi jättää sivuun. Silloin pidennetään työpäiviä, että saadaan työt tehtyä.

Hotelli Heimari ei voi taata täysin hiljaista uuttavuotta, sillä Saimaan selkä kantaa ääniä kaukaakin. Esa Huuhko/Yle

Luukkainen arvelee, että koronan aiheuttama poikkeuksellinen uusivuosi voi lopulta olla lakialoitteelle hyödyksi. Hän pelkää, että kaupunkien näytösten jäädessä väliin yksityishenkilöt hankkivat raketteja siinä määrin, että myös ilotulitteiden aiheuttamat vammat lisääntyvät.

– En toivo yhtään vammaa kenellekään, mutta pahaa pelkään, että ilotulitusten takia jo ennestään koronan takia äärirajoilla toimivat päivystykset ruuhkautuvat. Luulisi päättäjien heräävän.

“Jos paukahtelun määrä olisi hallittavissa, koiran hoitokin olisi helpompaa”

Jos lakialoite menisi läpi, koiranomistajat tietäisivät, mihin aikaan ja missä raketteja ammutaan. Nyt niitä voidaan ampua uutenavuotena lähes missä ja milloin vain.

Koirille raketteja pakoon pääseminen on vaikeaa, sillä paukutonta uutta vuotta tarjoavia hotelleja on vähän. Hotelli Heimari pystyy tarjoamaan sellaisen, koska se sijaitsee maalla. Naapureiden kanssa on sovittu, ettei raketteja ammuta. Jouni Karnasaari on jopa pystynyt ulkoilemaan Taran kanssa aiempina vuodenvaihteina.

– Taivas välkähtelee vähän ja etäisiä pamahduksia kuuluu. Likimainkaan kaikki koirat eivät voi ulkoilla täälläkään, koska ne pelkäävät niin paljon.

Karnasaaren mielestä ilotulitusten kuluttajamyyntiä voisi rajoittaa, sillä niitä pelkäävät paitsi koirat, myös tuotantoeläimet ja luonnoneläimet. Esa Huuhko/Yle

Eduskunta voi itse harkita, millaisella aikataululla se käsittelee lakialoitteen. Kansanedustaja Hanna Kososen mukaan on vaikea sanoa, voiko lakialoite mennä läpi.

– Pitäisi muistaa, että tapaturmia ei sattuisi ehkä jopa lainkaan, jos ohjeistuksia noudatettaisiin. Jos paukahtelun määräkin olisi hallittavissa, koiran hoitokin olisi helpompaa uutena vuotena. Vaikea kuitenkaan sanoa, miten rakettien myyntiä lähdettäisiin kieltämään.

Jos lakialoite ei mene läpi, hakeutuu Karnasaari jatkossakin hiljaisiin paikkoihin uudenvuoden viettoon. Hän ei usko, että koiraa voi opettaa sietämään raketteja.

– Koulutettavuus koiran suhteen on näissä asioissa aika rajallista. Jos koira on paukkuarka, ei siitä hirveästi saa arkuutta kouluttamalla pois. Isoimpia reaktioita ehkä voi muokata.