Libanonilaiset taiteilijat tekivät Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksen jäänteistä naista kuvaavan patsaan. Sen juurella oleva kello on peräisin satamarakennuksesta ja on pysähtynyt aikaan, jolloin räjähdys tapahtui 4. elokuuta. Kuva on lokakuulta. AOP