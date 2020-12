Valitukset Kemijärven sellutehtaan luvasta nurin hallinto-oikeudessa – päätöstä miljardin maksavan tehtaan rakentamisesta odotetaan yhä

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka on tehty Kemijärven sellutehdasta suunnittelevan Boreal Bioref Oy:n ympäristöluvasta. Hallinto-oikeus on tehnyt joitakin tarkistuksia lupaehtoihin.

Yhtiö kertoo tutustuvansa tarkemmin päätöksen sisältöön sekä perusteluihin ja palaa päätöksen yksityiskohtiin alkuvuoden 2021 aikana.

– On kuitenkin selvää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös yhtiön ympäristöluvasta mahdollistaa Kemijärven biojalostamon rakentamisen. Päätös on yhtiön kannalta katsottuna erittäin myönteinen, Boreal Bioref kertoo tiedotteessaan.

Luvasta jätettiin 16 valitusta. Valittajina oli yksityishenkilöitä, ympäristöterveyslautakunta, kylätoimikunta, yhdistyksiä sekä Lapin ely-keskus.

Tehtaan rakentaminen maksaisi noin miljardi euroa. Jos se rakennetaan, rakentamisen aikana töitä olisi yli 6 000 henkilötyövuoden verran. Tehtaan aloitettua töitä olisi suoraan 186 ihmiselle ja kaikkiaan työllisyysvaikutus olisi noin 1300 henkilöä.

Rakentamispäätös yhä auki

Päätöstä Kemijärven uuden tehtaan rakentamisesta on odotettu pitkään. Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala ei vastaa siihen, koska investoinnista päätetään.

– Päätöksessä on tehty muokkauksia lupaan, mutta ei mitään mahdottomia. Isompia juttu on päätöksen perusteluosa, jossa on tulkittu Finnpulpin jälkeen KHO:n päätöstä. Asiakirja on pitkä, 170 sivua ja sen perusteluosa on tosi pitkä. Nyt on katsottava tarkasti hallinto-oikeuden perustelut.

Nivalan mukaan tehtaan rakentaminen on mahdollista aloittaa, vaikka luvasta valitettaisiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Hallinto-oikeus ei kumonnut töiden aloittamislupaa.

Nivala toistaa, että Kemiin suunniteltu uusi sellutehdas ei vaikuta millään tavalla Kemijärven hankkeeseen. Kemin hanke on kolme kertaa suurempi kuin Kemijärvelle suunniteltu laitos.