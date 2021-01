Kainuussa on ilmennyt vain pari tartuntaa joulun jälkeen, vaikka alueella oli paljon matkailijoita – katso miten koronaan suhtaudutaan Vuokatissa

Arkeen paluussa on siis syytä varovaisuuteen, vaikka koronatilanne on Kainuussa tällä hetkellä rauhallinen.

Vuokatti ja Katinkullan matkailualue nousivat joulunpyhien aikana valtakunnan otsikoihin, kun Katinkullan alueelta löytyi koronarypäs. Kaikkiaan tartuntoja oli 12 matkailijalla ja yhdellä Holiday Club Katinkullan työntekijällä. Tilanne alkoi aatonaattona, ja joulunpyhien jälkeen eristetyt matkailijat siirtyivät koteihinsa sairastamaan.

Yhteensä karanteeniin määrättiin 32 henkilöä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari arvioi aiemmin, että lopullinen jatkotartuntojen määrä on tiedossa uudenvuoden jälkeen. Vuodenvaihteen jälkeen koronatartuntoja on todettu kolme, eli tilanne Kainuussa on rauhallinen.

– Toivon tämän johtavan kuplamatkailuun, joka on kaikkien etu, Koukkari sanoo ja tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat matkailla turvallisesti, kun ohjeita noudatetaan ja pitäydytään oman porukan kesken kohteessa.

Tähän suuntaan ollaan jo menossa myös Vuokatissa, jossa matkailuyrittäjät kertovat, että ihmiset ovat kiinnostuneita vuokraamaan mökkejä, hotelleissa on hiljaisempaa.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoi aiemmin Ylelle, että koronatilanne on herkkä koko kevätsesongin ajan ja ainut keino rajoittaa tartuntoja ovat ohjeiden noudattaminen ja rajoitusten kanssa eläminen.

Arkeen paluussa on siis syytä varovaisuuteen. Kainuun soten mukaan lähialueilla on raportoitu epidemian voimakkaasta kiihtymisestä, ja esimerkiksi Oulun alueella koronatartunnat ovat kolminkertaistuneet viikon aikana, vaikka voimakkaat rajoitukset ovat voimassa.

