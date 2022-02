Suomalaiset elokuvantekijät kuvasivat Yhdysvalloissa teinikomedian, jonka budjetti oli Tuntemattoman sotilaan kokoinen – ”On ok, jos huumori ärsyttää ja vihastuttaa”

Kaksi suomalaista elokuvantekijää kävelee kohti kuvauspaikkaa Alabamassa. On Supercool-elokuvan ensimmäinen kuvauspäivä. Ohjaaja Teppo Airaksinen ja tuottaja Olli Haikka ovat odottaneet tätä päivää jo vuosia. He ovat ensimmäistä kertaa englanninkielisen elokuvan ohjaksissa.

Tutustuminen paikalliseen elokuvantekoon alkaisi helposta päästä, sillä ensimmäisenä päivänä kuvattava kohtaus tapahtuisi yhdessä pienessä huoneessa. Megabileet, takaa-ajot, ammuskelu ja muu ison maailman meininki olisi vuorossa myöhemmin.

– Kun me käveltiin paikalle, siellä oli kolme isoa perävaunurekkaa täynnä kamaa. Yhtä pientä huonetta varten! Siitä me huomattiin, että tekemisen kulttuuri on vähän erilaista kuin Suomessa, Haikka sanoo.

Yellow Film & TV -tuotantoyhtiöön tupsahtaneesta englanninkielisestä käsikirjoituksesta alkanut tarina oli vienyt parivaljakon kokeilemaan onneaan Yhdysvaltoihin. Lähtötilanne oli kuin komedian aihe sekin, sillä kummallakaan ei ollut entuudestaan kokemusta elokuvantekemisestä rapakon takana.

Airaksisen ja Haikan lisäksi Supercoolin avaintekijöistä vain leikkaaja Jussi Rautaniemi on suomalainen. Elokuvan näyttelijät ja lähes koko kuvausryhmä tulivat Yhdysvalloista.

Sääntöjä, pelkoja ja byrokratiaa

Ohjaaja Teppo Airaksinen elokuvan Supercool-kuvauksissa. Peilikuvassa näkyy myös näyttelijä Jake Short, jonka esittämä Neil näkee kohtauksessa peilikuvassa toisen nuorukaisen. Kuva: © Yellow Film & TV

Sarjakuvia piirtävä lukiolaisnörtti Neil (Jake Short) on ihastunut Summeriin (Madison Davenport). Netistä löydetty 11:11 -niminen ihme muuttaa epävarman pojan todelliseksi adonikseksi, jota edes hänen paras ystävänsä Gilbert (Miles J. Harvey) ei tunnista. Ihmeen seurauksena Neilillä on vuorokausi aikaa hurmata Summer ennen kuin taika raukeaa.

Supercoolin asetelma on yhtä korni ja vakuuttava kuin missä tahansa yhdysvaltalaisessa teinielokuvassa tai -sarjassa. Tuottajan töiden lisäksi elokuvan toisena käsikirjoittajana toiminut Haikka sanoo, että pinnan alla kytevät syvällisemmät teemat.

– Ajatuksena oli se, että nuorena näkee itsensä ja arvioi itseään muiden ajatusten kautta. Mitä vanhemaksi tulee, sitä enemmän näkee itsensä samalla tavalla kuin ympäristö. Siinä oli se ydin, mitä me lähdettiin tekemään, tietenkin syvään päätyyn ja hauskan kautta, Haikka sanoo.

Haikka kävi aikanaan high schoolin Yhdysvalloissa, mutta Airaksiselle paikallinen lukiokulttuuri oli vieras. Hän kertoo nähneensä elämänsä aikana lukuisia lukioikäisistä kertovia jenkkikomedioita, mutta halunneensa varmistaa kuvaamansa maailman autenttisuuden.

Supercool-elokuvan juonta kuljettaa Neilin (Jake Short) ihastus samassa high schoolissa opiskelevaan Summeriin (Madison Davenport). Kuva: © Yellow Film & TV

Niinpä hän kysyi näyttelijöiltään, miten kohtauksista saisi vielä parempia. Osa näyttelijöistä oli kauhuissaan.

– He pelkäsivät joutuvansa ongelmiin, jos kuvauksissa ruvetaan muuttamaan käsikirjoitusta. He kysyivät, pitääkö tämä hyväksyttää jossakin. Ehkä siinä näkyy se, miten iso teollisuudenala elokuva siellä on. Se tuo mukanaan sääntöjä, byrokratiaa ja pelkoa, joita yritin sitten poistaa.

Airaksinen kertoo, että Yhdysvalloissa elokuvantekoon liittyy paljon enemmän ”paperien pyörittelyä” kuin Suomessa. Neuvottelut, sopimukset ja lakimiehet ovat iso osa elokuvan tekemistä. Myös Haikka sanoo elokuvanteon olevan Atlantin takana paljon säännellympää.

– Pääsääntöisesti siitä on hyötyä, ett ryhmät ovat isompia. Mutta on siinä suomalaisille haasteitakin, tuottaja sanoo.

Ison budjetin nostalgiaa

Suomalaisten elokuvien mittakaavassa Supercool on poikkeuksellisen suuri projekti. Komedian budjetti on noin kuusi kertaa tavallista kotimaista elokuvaa suurempi. Sen tekeminen maksoi saman verran kuin Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas (2017) ja Timo Vuorensolan Iron Sky (2012), jotka kuuluvat kalleimpien suomalaisten elokuvien joukkoon.

– Tämä on aika toiminnallinen elokuvac, ja tässä on paljon efektejä, joiden tekeminen tietenkin maksaa. Eli sillä tavalla tämä oli isompi kuin perinteinen suomalainen tuotanto, Haikka luonnehtii.

Gilbert (Miles J. Harvey) ja Neil (Jake Short) esittävät tanssipelistä oppimansa rutiinin. Kuva: Dan Anderson © Yellow Film & TV

Hintalappu näkyy myös lopputuloksessa. Elokuva on visuaalisesti huoliteltu ja sen toimintakohtaukset ovat kansainvälistä tasoa.

Vauhdikas toimintakomedia on Airaksiselle tuttu lajityyppi elokuvasta Napapiirin sankarit 2 (2015). Ohjaaja on kokeillut sen lisäksi monta eri tyyliä. Hänen maagista realismia edustava lyhytelokuvansa Katto (2017) palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla, kun taas Juice (2018) oli elämäkertaelokuva ja yleisömenestys. Vastikään tv-ruutuihin on saatu ohjaajan Viaplay Elisa Viihde -palvelulle tekemä Pohjolan laki -tv-sarja, joka on puolestaan trilleri.

Supercoolin sävyjen saaminen kohdalleen oli Airaksiselle tärkeää, koska ne muistuttavat häntä hänen lapsuudestaan.

– Tämä on tällaista lapsuuteni elokuvaeskapismia. Niin kuin Yksin kotona (1990), Jurassic Park (1993) tai The Terminator (1983). En voi kieltää, etteikö minua kiinnostanut tehdä niin autenttinen pohjoisamerikkalainen elokuva kuin kykenisin.

Komedian täytyy herättää tunteita

Supercoolin huumori on ronskia, mikä näkyy myös sarjakuvissa, joihin elokuvan päähenkilö Neil piirtää fantasioitaan. Niiden sävy on ensivilkaisulla romanttinen, mutta dialogiltaan suorasukaisen. Kuva: @ Yellow Film & TV

Hollywoodin teinikomediat tulvivat eritteitä ja seksivitsejä. Niitä on luvassa nytkin. Neil jännittää Summerille puhumista niin, että oksentaa tämän päälle. Supercoolin dialogissa hormonit hyrräävät kuin kimalaiset hunajapurkin ympärillä.

Kumpikin tekijäkaksikosta kertoo yhdeksi isoimmista vaikutteistaan kulttimaineessa olevan komedian Superbad (2007).

- Muistan lukeneeni artikkelin, jossa sanottiin, että Superbad on vähän kuin Woody Allen olisi ohjannut American Pie -elokuvat, Airaksinen sanoo.

Ohjaaja itse käytti samanlaista vertausta myydessään elokuvan ideaa yhdysvaltalaisille rahoittajille. Hän sanoi Supercoolin olevan kuin Breakfast Clubin (1985) ohjaaja John Hughes olisi ohjannut Kauhean kankkusen (The Hangover, 2009).

Supercoolin huumori on niin suorasukaista, että se tuntuu usein liiankin suoralta. Elokuvassa kuljetaan myös aralla alueella silloin, kun siinä vitsaillaan seksismistä ja rasismista. Niitä teemoja ei yhdysvaltalaisista teineistä kertova elokuva voi 2020-luvulla kiertää. Aina ei kuitenkaan ole täysin selvää, nauretaanko niille vai niiden kanssa.

Tuottaja Olli Haikka sanoo, että komedian huumorissa liika on liikaa, mutta sopivasti on liian vähän. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Varmistuakseen elokuvan huumorin toimivuudesta tekijät esittivät sitä testiyleisöille Los Angelesissa ja New Yorkissa. Yhdysvaltalaisissa elokuvissa ja etenkin komedioissa testinäytökset ovat enemmän tapa kuin poikkeus, mutta suomalaisille tuotannoille ne ovat hyvin harvinaisia.

– Esimerkiksi Judd Apatow testaa omia komedioitaan ihan hulluna. Niitä esitetään aina uudestaan ja uudestaan ja katsotaan, että naurattaako tämä. Me yritettiin samaa. Joskus se voi olla ihan pienestä kiinni, esimerkiksi rytmistä, Airaksinen kertoo.

Sen verran ronskia huumori joka tapauksessa on, että se ei varmuudella naurata ihan kaikkia. Tekijöiden mielestä sen ei tarvitsekaan.

– Komedian kuuluu olla provokatiivista. Sen täytyy herättää jotain. Joitakin ihmisiä se naurattaa ja joitakin ärsyttää tai vihastuttaa. Ne on ihan ok tunteita, ohjaaja sanoo.

Seikkailu jatkuu

Supercoolin kansainvälinen ensi-ilta on siirtynyt kerran toisensa jälkeen koronakurimuksen jaloista. Kun komedia lopulta nähdään elokuvateattereissa tai kuvaruuduilla, on se vähimmilläänkin tekijöilleen hyvännäköinen käyntikortti maailmalle.

Elokuvan tuottaja ja toinen käsikirjoittaja Haikka sanoo, että Yellow Film & TV:n kansainvälinen tarina saa varmasti jatkoa.

– Tämä on vain yksi hanke, joka sattuu olemaan ensimmäinen englanninkielinen elokuvamme. Mutta totta kai meillä on suunnitelmia. Korona tietenkin vähän hidastaa niitä, mutta tämä oli oikein hyvä kokemus meidän ja muiden osapuolien mielestä. Myös Teppo osoitti kyntensä ja kykynsä.

Teppo Airaksinen opastaa näyttelijöitä Supercoolin kuvauksissa. Sohvalla näyttelijät Miles J. Harvey, Bob Banks ja Damon Wayans Jr. Kuva: Dan Anderson © Yellow Film & TV

Airaksisella ei kuitenkaan ole mikään kiire maailmalle. Hän kertoo nauttivansa siitä tekemisen kulttuurista, jonka hän on Suomessa löytänyt.

– Olen ollut siitä onnellisessa asemassa, että elokuvieni tekemiseen liittyy omat ihmiset, joita voin sanoa jopa ystävikseni. Se on minulle tärkeä asia, josta haluan pitää kiinni, ohjaaja sanoo.

Yhdysvalloissa työskennellessään Airaksinen kaipasi sitä, että olisi voinut illalla pirauttaa näyttelijälle ja kysyä tämän mielipidettä jostakin kohtauksesta. Sellaista kulttuuria siellä ei ollut.

– Jos joskus saisin vielä tehdä toisen amerikkalaisen elokuvan, niin olisi, kiva jos sinne saisi ystäviä mukaan, ohjaaja sanoo toiveikkaana.