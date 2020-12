Liettuan koronaluvut yhä EU:n pahimmat – vuodenvaihteeksi eristetään torit ja sammutetaan kuuset

Latviassa on voimassa pyhien ajan yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Liettua jatkaa kyseenalaisella kärkipaikalla. Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on siellä EU-maiden suurin – Liechtensteinin kääpiövaltiota lukuun ottamatta.

EU:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Liettuassa on raportoitu 1337 tartuntaa kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti. Uusia tartuntoja on noin 3 000 päivässä – keskiviikkona yli 3 900 ja torstaina yli 2 300.

Kaikissa muissa korkeiden koronatartuntojen EU-maissa, esimerkiksi Kroatiassa ja Sloveniassa, ilmaantuvuusluku on saatu joulukuussa painettua alle tuhannen.

Liettuassa ilmaantuvuus on kasvanut koko ajan, vaikka joulukuun 16. päivänä asetettiin uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia.

– Ehkä tässä näkyvät joulun aluspäivien kaupassakäynnit ja joulun vietto. Nyt eletään niitä päiviä, joina nähdään vaikuttavatko rajoitukset, ja mihin suuntaan tilanne alkaa mennä, sanoo ensimmäinen lähetystösihteeri Anni Salmia Suomen Vilnan-suurlähetystöstä.

Uudeksi vuodeksi toreja kiinni

Vuodenvaihteen juhlintaa ja kokoontumisia pyritään estämään eri tavoin. Liettuan suurimmissa kaupungeissa Vilnassa ja Kaunasissa polisii sulkee toreille ja muille kokoontumispaikoille vievät kadut.

– Suuret joulukuuset ja muut valotaideteokset sammutetaan uuden vuoden ajaksi, etteivät ne houkuttelisi ihmisiä. Ilotulitteet on kielletty, kertoo Salmia.

Liettuassa ovat voimassa rajoitukset, joiden mukaan ihmisten pitäisi pysyä kotonaan, jollei ulos menoon ole välttämätöntä syytä. Kotitalouksien väliset fyysiset kontaktit on kielletty.

Kokoontumis- ja tapaamisrajoitusten rikkomisesta tai maskittomuudesta on jaettu 250 euron sakkoja.

Liikkuminen Liettuan eri osien välillä on periaatteessa kielletty. Kieltoa valvovat poliisit, jotka ovat käännyttäneet tiesuluilla tuhansia autoilijoita.

Liettuan hallitus arvioi rajoitusten riittävyyttä ja tartuntatilannetta seuraavan kerran tammikuun 6. päivänä eli ensi viikon keskiviikkona.

Latviassa öinen ulkonaliikkumiskielto

Myös Liettuan pohjoisnaapureissa Latviassa ja Virossa tartuntojen määrä on noussut koko joulukuun. Ilmaantuvusluku on kummassakin 580:n nurkilla.

Latvian hallitus ei vielä joulukuun puolivälissä halunnut asettaa yhtä tiukkoja rajoituksia kuin Liettua. Nyt se on kuitenkin määrännyt yöllisen ulkonaliikkumiskiellon koko maahan uuden vuoden ja ortodoksien joulunpyhien ajaksi.

Ulkonaliikkumiskielto alkoi keskiviikkona ja jatkuu tammikuun 10. päivään asti. Ihmisten pitää pysyä kotonaan iltakymmenen ja aamuviiden välisenä aikana. Kieltoa valvovat poliisi, armeija ja rajavartiosto.

Kymmenen ja viiden välillä liikkuvalla täytyy olla esittää kirjallinen selvitys siitä, millä perusteella hän on poissa kotoaan. Syyksi käy esimerkiksi työmatka.

Latviassa ovat ainakin 7. helmikuuta asti voimassa koronarajoitukset, joiden perusteella museot ja kulttuuritilat on suljettu, samoin kauneushoitolat, kaupoissa on asiakasrajoitukset ja maskeja on käytettävä aina sisätiloissa.

Virossa liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia kiristettiin joulun alla. Kaikki sisätiloissa järjestettävät tapahtumat kiellettiin ja ajanviettopaikat suljettiin Tallinnassa ja sen lähialueilla Aiemmin sama oli tehty Narvassa ja sen ympäristössä.

