Yle selvitti: Moni pankki on korottanut palvelumaksujaan viime aikoina – jotkin palvelut kallistuivat jopa sataprosenttia aiemmasta

Moni pankki on tehnyt vuoden vaihteen tienoilla korotuksia palvelumaksuihinsa. Korotukset kohdistuvat esimerkiksi maksupalvelun hinnastoihin, ulkomaan maksuihin ja käteisnostoihin.

Viime vuosina sääntely on vaikuttanut voimakkaasti pankkeihin ja pakottanut ne tekemään kalliitakin muutoksia toimintaansa. Tästä aiheutuneet kasvavat kustannukset heijastuvat lopulta myös asiakkaiden kukkaroihin, kun pankkien paine korottaa päivittäiseen asiointiin liittyviä palvelumaksuja kasvaa.

Yle kysyi Nordealta, OP:lta, S-Pankilta ja Aktialta, mitä muutoksia ne ovat tehneet lähiaikoina tehneet palveluhinnastoihinsa.

S-Pankki tuplaa maksupalvelun kertamaksun

S-Pankki tekee hinnastoonsa merkittäviä korotuksia (siirryt toiseen palveluun) helmikuun lopussa. Samalla se kuitenkin myös laskee osan palveluista hintoja.

S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Aki Gyntherin mukaan hintojen korotukset liittyvät pääasiassa sellaisiin palveluihin, jotka vaativat pankilta suhteellisen paljon henkilötyötä ja sitä kautta tuovat pankille kustannuksia.

– Pyrimme pitämään kaikkien palveluidemme hinnat kohtuullisina, mutta valitettavasti joudumme lisääntyvien kustannusten vuoksi joitakin hintoja myös korottamaan. Yritämme myös tarjota vaihtoehtoisia tapoja asiointiin aina kun mahdollista, hän sanoo.

Esimerkiksi luottorajan väliaikainen korottaminen pankin asiakaspalvelussa on jatkossa tuplasti kalliimpaa. Toimenpiteen hinta nousee viidestä kymmeneen euroon.

Myös asiakkaan toimeksiannosta maksupalveluna suoritetut maksut ovat helmikuun lopulta lähtien sata prosenttia nykyistä kalliimpia. Maksu nousee kertaheitolla kolmesta kuuteen euroon. Muutoksen myötä S-Pankin maksupalvelu on selvästi kalliimpi kuin sen kilpailijoilla, joiden taksat pyörivät kolmen euron paikkeilla.

S-Pankki tekee käteisnostojen palvelumaksuihin pieniä korotuksia. Jatkossa pankki tarjoaa neljä maksutonta nostoa kuukaudessa EU-maissa nykyisen viiden ilmaisen noston sijaan. Ylimenevien nostojen kertakustannus nousee eurosta 1,5 euroon.

Hintojen lasku liittyy varsinkin kortin käyttöön. Esimerkiksi luottorajan muutos on jatkossa ilmaista, vaikka se vielä tällä hetkellä maksaa viisi euroa.

Peruspankkipalvelut eli tili, debit-kortti ja verkkopankki ovat S-Pankissa jatkossakin ilmaisia.

Nordea teki asiakirjojen säilytyksestä maksullista myös Premium-asiakkailleen

Nordeassa hinnastomuutokset (siirryt toiseen palveluun) koskevat yksittäisiä palveluja. Uusi hinnasto tuli voimaan 1. tammikuuta. Siinä on tehty korotuksia ulkomaan maksuihin, säilytyspalveluiden maksuihin sekä automaattipalveluihin ja tiliin liittyviin palveluihin.

Pankkiautomaatilla tehtävän saldokyselyn hinta nousi 40 sentistä 60 senttiin. Sama korotus tehtiin ilmaisten käteisnostojen jälkeen tehtäviin nostoihin. Nordean asiakkaat voivat tehdä kuukaudessa neljä ilmaista nostoa, mutta sen jälkeen niistä aletaan veloittaa 60 sentin palvelumaksu.

Asiakirjojen, kuten avioehdon tai testamentin, säilytys on maksullista nyt myös pankin Premium-asiakkaille. Säilytysmaksu on kolme euroa kuukaudessa per asiakirja.

Nordean viestinnästä kerrotaan, että palveluiden kustannusten määrä vaikuttaa niiden hinnoitteluun. Tämä johtuu siitä, että pankki kattaa palveluiden tuottamisen ja ylläpidon kustannuksia palvelumaksuilla.

Lisäksi viestinnästä muistutetaan, että pankin asiakkaat voivat vaikuttaa palvelumaksuihinsa valitsemalla edullisimmat asiointitavat.

OP alkoi veloitttaa muita kuin omistaja-asiakkaitaan tilinhoidosta

OP:n kannalta merkittävin viimeaikainen muutos on ollut tilinhoitomaksu, jota pankki on alkanut periä muilta kuin omistaja-asiakkailtaan. Tilinhoitomaksu on kaksi euroa kuukaudessa. Muutos tehtiin marraskuun alussa (siirryt toiseen palveluun), kun pankki viimeksi teki päivityksiä palvelumaksuihinsa.

Omistaja-asiakkaiden tilit ovat edelleen ilmaisia siinä pankissa, jossa he ovat omistaja-asiakkaina. Lisäksi tilit ovat yhä maksuttomia alle 26-vuotiaille ja kuolinpesille.

OP teki merkittäviä muutoksia hinnastoihinsa myös vuoden 2020 alkupuolella. Silloin esimerkiksi laskun maksaminen puhelinpalvelussa kallistui merkittävästi.

Pankit haluavat ohjata asiakkaitaan suosimaan digitaalisia maksutapoja tai korttimaksua, mikä voi näkyä käteispalvelujen hinnastoissa.

Koronavuoden vaikutukset voivat näkyä hinnoissa

Koronavuoden jäljiltä pankkien hinnastoissa voi näkyä se, että käteisen käyttäminen on vähentynyt entisestään, ja kuluttajat suosivat digitaalisia maksutapoja tai korttimaksua. Myös Aktia pyrkii ohjaamaan asiakkaitaan näiden maksutapojen pariin.

– Toki totta kai käteisnostot ovat edelleen mahdollisia, ja Aktia tarjoaa toimialan standardien mukaan kolme nostoa kuussa veloituksetta, Aktian pankkituotteista vastaava johtaja Anton Tulikoura kertoo.

Pankki päivitti hinnastoaan (siirryt toiseen palveluun) tammikuun 1. päivänä.

Aktia tarjoaa tällä hetkellä asiakkailleen kolme ilmaista käteisnostoa kuukaudessa. Ylimenevät nostot kustantavat euron per nosto. Saldokysely puolestaan maksaa 75 senttiä. Hintoihin ei tehty korotuksia vuodenvaihteessa.

Tulikouran mukaan uudessa hinnastossa ei ylipäätään ole “merkittäviä” hintamuutoksia asiakkaille. Joitakin muutoksia kuitenkin tapahtui. Esimerkiksi kortin luottotililtä pyydetyn ylimääräisen saldon palautus kustantaa asiakkaalle nyt 30 euroa, kun vielä viime vuonna hinta oli 10 euroa.

Hänen mukaansa hinnan muutoksia ohjaavat pitkälti pankkeihin kohdistuvat sääntelymuutokset. Taustalla vaikuttavat myös asiakaskäyttäytymisessä havaitut muutokset ja palvelumuutokset, joilla asiakasta halutaan ohjata esimerkiksi digitaalisten palvelujen pariin.

Sääntely lisännyt painetta nostaa hintoja

Pankit kertovat, että palvelumaksujen korotuksiin vaikuttavat muiden syiden joukossa niiden sisäisten kustannusten kasvu. Viime vuosina yksi merkittävä kustannuksiin vaikuttava tekijä on ollut uusi pankkeihin kohdistuva sääntely.

OP:n arjen talouden palveluista vastaava johtaja Masa Peura nostaa esille viime vuosien suurista muutoshankkeista PSD2-maksupalveludirektiivin, joka tuli voimaan hiukan yli vuosi sitten. Yksi direktiivin vaatimus on ollut, että pankit avaavat asiakas- ja maksurajapintansa myös kolmansille osapuolille. Se on tietänyt suuria muutoksia OP:n ja muidenkin pankkien järjestelmiin.

Lisäksi esimerkiksi EU:n tilidirektiivi on vaikuttanut pankkien toimintaan lisäämällä niiden viestintävaatimuksia asiakkaiden suuntaan.

– Nyt viime vuosina on tullut poikkeuksellisen paljon uutta sääntelyä ja uusia vaatimuksia viranomaisten suunnalta. Samaan aikaan markkinatilanne on hieman elänyt, ja kaikkien uusien palveluiden kehitysvaatimukset ovat lisääntynyt. Olemme nähneet, että että tässä ajan hetkessä myös meidän pitää reagoida hinnoittelun osalta, Peura selventää.

S-Pankin Aki Gynther kertoo hänkin, että pankissa palveluhintojen nousuun vaikuttaa sisäisten kustannusten kasvu, johon sääntely on osaltaan vaikuttanut. Toisaalta myös palveluntoimittajien kasvavat kulut voivat vaikuttaa lopulta myös palveluhinnastoihin.

Kuluttajaliitto painottaa kuitenkin, että Suomessa on yhä henkilöitä, jotka eivät voi hoitaa pankkiasioitaan sähköisesti. Siksi se peräänkuuluttaakin sitä, että peruspankkipalveluiden kulut pysyisivät kohtuullisina.

– Edelleen on ja aina tulee olemaan henkilöitä, jotka eivät voi hoitaa kaikkia pankkiasioitaan muuten kuin käymällä pankin konttorissa tai soittamalla puhelinpankkiin, liiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell painottaa.

Esimerkiksi sillä, minkä hintainen laskun maksu on tällaisilla tavoilla tehtynä, on suuri merkitys joillekin haavoittuville kuluttajaryhmilla.

