Norjan maanvyörystä selvinnyt: Toivoisin voivani vaihtaa paikkaa tyttäreni kanssa – 13-vuotias ja hänen äitinsä ovat kateissa

Odd Steinar Sørengenin avovaimo ja tytär ovat kateissa. Itse hän makaa sairaalavuoteessa.

– Haluaisin vaihtaa paikkaa tyttäreni kanssa, jotta hän olisi nopeammin turvassa. Olen kamalan huolissani. Hän on vain 13, ja hänellä on elämä vielä edessään, Sørengen sanoo sanomalehti Verdens Gangille (siirryt toiseen palveluun).

Sørengen kertoo avovaimonsa ja tyttärensä tulleen herättämään häntä aamulla. Naisväki oli nukkunut yhdessä, koska tytär tunsi olonsa flunssaiseksi.

Perhe lähti yhdessä kohti ulko-ovea: avovaimo ja tytär edellä. Viimeisellä portaalla Sørengen kuuli valtavaa jyrinää.

– Talo romahti. Luulin, että he ovat ulkona.

Sørengen pääsi ulos raunioista omin voimin. Hän alkoi huutaa avovaimoaan. Vastaus kuulosti tulevan kaukaa. Nyt hän ei ole enää varma, kuuliko hän avovaimonsa äänen vai kuvitteliko hän sen.

– Jos he ovat menehtyneet, toivon, että se kävi nopeasti.

Gjerdrumin maanvyöryalueelta etsitään Sørengenin avovaimon ja tyttären lisäksi kahdeksaa muuta ihmistä. Pelastustyöntekijät korostavat etsivänsä eloonjääneitä, eivät kuolleita. Taloissa voi olla yhä olla ihmisiä elossa.

Etsinnöissä käytetään helikopteria, lämpökameroita, lennokkeja ja koiria. Maaperä on niin epävakaata, että jalan alueelle ei voi mennä. Toistaiseksi etsinnät ovat olleet turhia.

"Kaipaan muistoja elämästäni"

Maanvyörymäalueelta evakuoituja ihmisiä on majoitettu hotelliin läheisessä Lillestrømin kunnassa. He eivät tiedä, pystytäänkö heidän kotinsa pelastamaan ja pääsevätkö he koskaan takaisin.

– On kummallista, mitä kaikkia tavaroita kaipaan. Partahöylääni, tavaroita, jotka sain isältäni ennen hänen kuolemaansa, kirjoja, valokuvia, muistoja elämästäni, sanoo Kjetil Aamann yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun).

Eniten Aamann kuitenkin kantaa huolta yhä kateissa olevista ihmisistä.

– He ovat naapureitani. Luulin, että 2020 oli jo saavuttanut surkeuden huippunsa, mutta nyt tuli vielä tämä maanvyörymä vuoden loppuun. Tilanne on epätodellinen.

"Tunnen monet heistä"

Kjell Kristiansen heräsi keskiviikkoaamuna sisarensa ja vävynsä soittoon. He varoittivat Kristiansenia maanvyörymästä.

– Lähdimme talosta niin nopeasti kuin pystyimme, Kristiansen sanoo NRK:lle.

Hänet on sijoitettu samaan hotelliin Aamannin kanssa, ja myös hänellä on suuri huoli naapureistaan. Kristiansen kertoo viettäneensä unettoman yön.

– Ajattelin tulevaisuutta, ja niitä, joita ei ole löydetty. Tämä on raskasta, sillä tunnen monet heistä.

Hänen talonsa sijaitsee noin 70–80 metrin päässä maanvyörymästä.

