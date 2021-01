Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on nyt yhden maksun takana: moni asia muuttuu, tässä lyhyet vastaukset askarruttaviin kysymyksiin

Jos paikkakunnalla on alle 2000 opiskelijaa, YTHS:n omaa toimipistettä ei perusteta, vaan palvelut on kilpailutettu ja opiskelijat ohjataan esimerkiksi yksityiselle. Arkistokuva Kuopion YTHS:n toimipisteestä.

Tammikuun alusta lähtien kaikki ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, yhteensä 270 000 ihmistä, ovat yhdenvertaisen terveydenhoidon piirissä. Aiemmin yliopisto-opiskelijoille tarkoitettu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palvelut laajenevat myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Opiskelijan kannalta ehkä isoin muutos on siinä, että heidän pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu itsenäisesti. YTHS:n kannalta suurin muutos on se, että asiakasmäärä tuplaantuu tammikuun alusta alkaen.

Vastaamme tässä jutussa kysymyksiin, joita opiskelijoilla voi tulla muutoksen takia.

Onko kaikkien pakko maksaa terveydenhoitomaksu?

Kaikkien yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien läsnäolevien opiskelijoiden pitää maksaa opiskelijoiden terveydenhoitomaksu Kelalle.

Poikkeuksena ovat Maanpuolustuskorkeakoulun upseerioppilaat ja Ahvenanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat, sekä Poliisiammattikorkeakoulun ylempää amk-tutkintoa suorittavat opiskelijat. Myöskään täydennyskoulutusta tai vaikkapa jatko-opintoja suorittavien ei tarvitse maksua maksaa.

Maksu pitää myös maksaa, vaikka opiskelija ei olisi täysipäiväinen opiskelija tai ei nostaisikaan opintotukea.

Milloin ja miten terveydenhoitomaksu pitää maksaa?

Maksu pitää maksaa tammikuun loppuun mennessä. Kukaan ei muistuta maksun maksamisesta, vaan opiskelijan pitää maksaa se itse Kelan asiointipalvelun kautta.

Jatkossa opiskelijat voivat aina vuodenvaihteessa maksaa terveydenhoitomaksun koko vuoden ajalle. Jos nyt tietää, että aikoo opiskella läsnäolevana myös ensi syksynä, voi koko vuoden 2021 maksun hoitaa jo kerralla.

Terveydenhoitomaksun suuruus seuraavalle vuodelle päätetään vuosittain marraskuussa, minkä takia koko vuoden maksun voi maksaa kerrallaan aina vuoden lopussa.

Entä jos terveydenhoitomaksun unohtaa maksaa?

Jos sitä ei maksa eräpäivään mennessä, Kela lähettää opiskelijalle maksumuistutuksen, joka sisältää viiden euron viivästysmaksun.

Kelalla on myös mahdollisuus kuitata terveydenhoitomaksu ilman opiskelijan suostumusta opiskelijalle maksettavasta opintorahasta.

Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan saa opintorahaa. Sellaisessa tilanteessa, jos Kela ei pysty kuittaamaan maksua etuuksista eikä opiskelija ole maksanut terveydenhoitomaksua itse, maksu siirtyy ulosottoperintään.

Pääsenkö lääkäriin, vaikka en olisi maksanut maksua?

Läsnäolevat korkeakouluopiskelijat pääsevät YTHS:lle lääkäriin, vaikka maksua ei olisikaan maksanut.

YTHS:n palvelujen käyttäminen ei ole sidottu siihen, onko sitä terveydenhoitomaksua ehtinyt jo maksaa. Kaikilla läsnäolevaksi ilmoittautuneilla opiskelijoilla on oikeus käyttää palveluita. Maksusta huolehtiminen kuuluu Kelalle, eikä sitä tarkisteta YTHS:lle tultaessa.

Mitä palveluita terveydenhoitomaksulla saa?

Perusterveydenhoidon palvelut ja suun terveydenhoidon palvelut.

Erikoislääkäreitä YTHS:llä ei ole, joten esimerkiksi gynekologikäynnin tarpeessa opiskelija ohjataan eteenpäin.

Voiko terveydenhoitomaksua saada takaisin, jos valmistuu kesken lukuvuoden?

Ei, mutta kerran maksun maksettuaan opiskelija saa käyttää opiskelijoiden terveydenhoitopalveluita sen lukukauden loppuun asti, milloin on valmistunut.

Mikäli opiskelija valmistuu esimerkiksi helmikuussa 2021, hän on velvollinen maksamaan koko terveydenhoitomaksun keväältä 2021. Opiskelija on kuitenkin oikeutettu käyttämään opiskelijaterveydenhuollon palveluita koko kevätlukukauden ajan, eli heinäkuun loppuun asti.

Voivatko YTHS:n palvelut ruuhkautua, kun asiakasmäärä tuplaantuu?

Uusia työntekijöitä on rekrytty syksyn aikan runsain määrin, ja YTHS:n toimipisteiden määrä on kaksinkertaistunut. Myös olemassa olevia toimipisteitä on laajennettu.

YTHS:llä on siis varauduttu asiakasmäärän roimaan kasvuun lisäämällä henkilökuntaa ja laajentamalla seiniä.

Tulevaa uudistusta on harjoiteltu jo edellisen syksyn ajan pilotoimalla uudenlaista toimintaa, joka alkaa tammikuun alussa. Aiemmin jokainen YTHS:n yksikkö toimi myös melko itsenäisesti. Ison uudistuksen tullessa on kerralla uudistettu ja tehostettu koko organisaation toimintamallia esimerkiksi poistamalla jokaisen yksikön erilliset puhelinnumerot.

Mikä on isoin muutos opiskelijan kannalta, kun hän hakeutuu YTHS:n palveluiden pariin?

Jatkossa opiskelijoilta peritään vain terveydenhoitomaksu, eikä mitään muita maksuja ole.

Aiemmin esimerkiksi hammaslääkärikäynneistä piti maksaa erillinen maksu. Erillisiä käyntimaksuja ei enää peritä. Ainoa lisämaksu, mikä opiskelijalle voi tulla, on se jos ajan jättää perumatta.

YTHS:n toimipaikkojen määrän tuplaantuessa myös opiskelijoiden mahdollisuudet päästä hoitoon ympäri Suomen paranevat.

Jutussa haastateltiin Kelan Hankinta- ja lakiyksikön tiimipäällikköä Emmi Lehtosta ja YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemeä.

