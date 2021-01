Herätys: Vuosi vaihtui rauhallisesti, korona on hyödyttänyt virtuaalibisnestä, testaa ennustustaitosi Ylen tulevaisuusvisassa, ajokeli huono lumisateen vuoksi

Poikkeuksellinen vuosi vaihtui seuraavaan – yö sujui Suomessa rauhaisasti

Uudenvuoden juhlinta on sujunut Suomessa rauhallisesti. Helsingin poliisilaitoksen mukaan uuden vuoden yö on muistutti tavallista vuoden vaihtumista. Myös Helsingin pelastuslaitoksen mukaan uusi vuosi oli tavallista rauhallisempi. Lukuisat rakennuspalot eri puolilla Suomea työllistivät pelastuslaitoksia illan ja yön aikana. Lue lisää artikkelistamme.

Tervetuloa 2021! Maailmalla uutta vuotta juhlitaan edelleen

Times Square New Yorkissa tyhjillään poliisien vartioidessa vuoden vaihtuessa. Jason Szenes / EPA

Maailmalla uutta vuotta on juhlittu monin tavoin. Toisaalla juhlinta on käynnissä tai vasta edessä. Esimerkiksi Los Angelesissa Yhdysvalloissa uusi vuosi otetaan vastaan kello 10 Suomen aikaa. Tästä artikkelista voit seurata, miten vuosi on vaihtunut eri puolilla maailmaa.

Oletko sinä superennustaja? Kokeile kristallipalloasi Ylen ulkomaantoimituksen visassa

Joulukuussa 2019 harva olisi uskonut, että vuoden kuluttua ihmiset ympäri maailmaa kulkevat maskeissa. Mutta mitä tapahtuu ensi vuonna? Testaa, miten sinun mielipiteesi suhteutuvat toimituksen arvioihin ulkomaiden tulevista tapahtumista. Oikeat vastaukset saamme vuoden 2021 kuluessa.

Korona-aika on hyödyttänyt virtuaalibisnestä

JVG:n virtuaalikonsertin harjoituksia ennen vappua. Kuvassa näkyvä virtuaalinen Senaatintori on mallinnettu jo aiemmin Virtuaalinen Helsinki -kokonaisuuteen. Jussi Mankkinen / Yle

Koronapandemia on vauhdittanut virtuaalifirmojen töitä: suomalaisyritys Zoan tekee nyt virtuaalilentoja, Nightwishin keikkoja ja kansainvälistä suurfestivaalia. Näkyvyyttä firmalle tuli räpduo JVG:n onnistuneesta virtuaalikeikasta koronavappuna.

Lunta tulee ja ajokeli on huono monin paikoin

Etelässä on pääosin pilvipoutaa, yksittäisiä vesi- ja räntäkuuroja voi tulla paikoin. Lämpötila on etelässä plussan puolella, maan keskiosissa ja pohjoisessa on pakkasta. Pohjoisessa ja paikoin myös maan keskiosissa saadaan lumisateita. Ajokeli on huono lumisateen vuoksi aamusta alkaen Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, kaikkialla Pohjanmaalla sekä Pohjois-Suomessa.

