Viron presidentti painotti uudenvuodenpuheessaan toisten huomioimista ja heitti piikin poliittista vuotta kuohuttaneille ääripoliitikoille

Viron presidentti Kersti Kaljulaid painotti uudenvuodenpuheessaan ihmisten keskinäistä merkitystä. Vaikka viime vuosi oli kiistatta raskas, siitä voi hänen mukaansa syntyä myös hyvää, jos se havahdutti ihmiset huomaamaan toisensa, presidentti sanoi.

Koronapandemian takia vuosi vaihtui ilman suuria juhlia, mutta kaikille uusivuosi ei olisi ollut juhlaa ilman pandemiaakaan, hän muistutti.

– On ihmisiä, joiden ääntä ei kuulla. On yksinäisyyttä, surua, köyhyyttä, koulu- ja työpaikkakiusaamista, huolta iäkkäistä vanhemmista tai vammaisista lapsista, presidentti luetteli.

Hän sanoi luottavansa siihen, että muilla on alkaneena vuonna aiempaa enemmän aikaa muistaa myös heitä ja antaa apua siellä, missä sitä tarvitaan.

– Joku vaikeneva saa äänen, jokin vaikenemisen muuri madaltuu. Huolenpito lisääntyy ja kiusaaminen vähenee, Kaljulaid toivoo.

Hänen mukaansa se on tarpeen, sillä Virossa on liikaa ihmisiä, joita ei hävetä olla kiusaajia. He ovat äänekkäitä, eivätkä he enää tunne häpeää, Kaljulaid suomi.

Piikin kohdetta ei ole vaikea nähdä. Viron politiikassa moni ei säästelee suutaan eikä siisti sanojaan, ei etenkään äärioikeistolaisessa konservatiivisessa kansanpuolueessa Ekressä.

"Kukaan ei ole yksin"

Pitääkseen hallituksensa kasassa keskustalainen pääministeri Jüri Ratas on antanut Ekrelle paljon liikkumavaraa, mutta viime vuonna Ekren puheenjohtaja Mart Helme haukkasi liian suuren palan kajotessaan Viron Yhdysvaltain-suhteisiin.

Yhdysvaltain presidentinvaalien rehellisyyden ja Joe Bidenin voiton kyseenalaistaminen johti Helmen eroon sisäministerin paikalta, mutta hallitus kesti epäluottamuslauseäänestyksen.

– Mutta jääköön nyt se teema, sillä tosiasiassa suuri enemmistö virolaisisista on hyviä ihmisiä, Kaljulaid summasi uudenvuodenpuheessaan ja siirtyi kiittämään heitä, jotka tekevät työtä toisten ihmisten terveyden edestä.

Myös kaikkien muiden panos on Virolle oleellinen. Kaikki, jotka välittävät toisista, kuuluvat Viroon – riippumatta iästä, uskonnosta, ihonväristä ja sukujuurista tai siitä, millä kielellä perheessä toivotetaan hyvää uutta vuotta, Kaljulaid sanoi.

Hän muistutti, miten Tallinnan toissa vuoden laulujuhlilla kymmenientuhansien ihmisten kuorot ja yleisö lauloivat yhdessä "kukaan ei ole yksin".

– Se oli ennustus, kuten nyt tiedämme. Meillä on nyt suurempi tarve toistemme tukeen kuin koskaan ennen.

Osana tuota keskinäistä tukea Kaljulaid vetosi kansalaisiin koronarajoitusten noudattamiseksi, kunnes pandemia on voitettu.

Hän lopetti puheensa sanoilla niin Virossa asuville kuin niille, jotka ajattelevat Viroa jossakin kauempana:

– Ihmisenä olemisen taito ja nyky-yhteiskuntaan kuuluminen eivät ole helppo asia uutenakaan vuonna, eikä maailman muuttuminen ole aina innostavaa. Silti vuoden loppu sisältää aina uskon parempaan uuteen vuoteen. Kukaan ei ole yksin.