Joka neljäs suomalainen aikoo matkustaa ulkomaille heti, kun korona sallii – Kahdeksan vuotta Malagassa talvehtinut Tapio Ertman kaipaa Espanjan valoon

Kahdeksan joulua Espanjan auringon alla viettäneet Iiro Toivonen ja Tapio Ertman eivät tänä talvena ole päässeet Helsingin kasvitieteellistä puutarhaa lähemmäs palmuja.

Niitäkin he joutuivat tirkistelemään ulkoa ikkunan läpi, koska puutarhan sisätilat on koronan takia suljettu.

Kaksikko myöntää potevansa matkakuumetta.

– Tämä on ensimmäinen kerta kahdeksaan vuoteen kun ollaan joulun aikaan täällä Suomessa, yleensä ollaan Malagassa. Heti kun vaan on mahdollista, lähdetään, sanoo Iiro Toivonen.

– Pimeys on se, mikä koettelee. Kun kello kymmeltä aamupäivällä on vielä pimeää. Talvi on ulkomaille matkustamisen aika, kun täällä on iso lamppu sammuksissa, Tapio Ertman naurahtaa.

Joka neljäs haluaa matkaan heti, suurin osa odottaa vielä

Moni muukin suomalainen potee nyt koronapandemian takia pitkittynyttä matkakuumetta. Koronarokotusten eteneminen herättää toivoa siitä, että matkustaminen olisi pian jälleen mahdollista.

Yle uutisten Taloustutkimukselta tilaaman kyselyn mukaan 27 prosenttia suomalaisista aikoo lähteä matkoille heti, kun pandemia on helpottanut ja sen aiheuttamia rajoituksia on merkittävästi purettu. Suurin osa vastaajista, eli 55 prosenttia ei aio heti sännätä reissuun.

Kysely ei kerro, onko matkustushalussa muutosta verrattuna aikaan ennen koronaa.

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa ulkokasvien talvehtimista tutkailleet Erkki ja Liisa Huhta kuuluvat heihin, joilla ei ole hoppua ulkomaille.

– Ei minulla ole mitään kiirettä ulkomaille. Kotimaassa riittää hyvin puutarhakohteita, sanoo puutarhayrittäjänä työskentelevä Liisa Huhta.

– Nyt ei ole mitään ajankohtaista menosuunnitelmaa. Siinä mielessä korona ei oikeastaan ole vaikuttanut meihin, säestää Erkki Huhta.

Kotimaan puutarhakohteet riittävät Erkki ja Liisa Huhdalle matkakohteiksi. Markku Rantala / Yle

Ensi talven Thaimaan matkat ennätyssuosittuja

Pandemian talttumiseen toiveikkeimmin suhtautuvat ovat jo ahkerasti varanneet valmismatkoja heti kesälomakauden alkuun. Suomen suurimpiin valmismatkatoimistoihin kuuluva Aurinkomatkat on myynyt hyvin sekä tuttuja että uusia matkakohteita.

– Ensi kesän suosikkikohteita ovat tutut Kreikan saaret ja Turkin lomakohteet. Uutuuskohteista esimerkiksi Italian Calabriaan on varattu matkoja heti kesän alusta, kertoo Finnairin viestinnästä Aurinkomatkojen viestinnän asiantuntija Mari Kanerva.

Tältä talvelta peruuntuneet auringontankkausmatkat ovat aiheuttaneet suurta patoutunutta matkakuumetta. Se näkyy selvästi ensi talven kaukomatkojen myynnissä.

– Talvikohteista on myyty jo todella hyvin Kanarian saarten ja Thaimaan kohteita. Thaimaan osalta olemme myyneet 10-kertaisen määrän varauksia ensi talvelle kuin vuosi sitten tähän vastaavaan aikaan, Kanerva kertoo.

Viikon tai pari kestävät valmismatkat varataan tyypillisesti jo kuukausia ennen matkustusaikaa. Sen sijaan Euroopan kaupunkilomille lähdetään usein lyhyemmällä varoitusajalla.

Siksi kaupunkilomien varaukset voivat lisääntyä nopeastikin heti, kun jossain maassa kevennetään koronarajoituksia. Tämä kysynnän pompsahdus nähtiin Finnairilla viime kesänä, kun koronatilanne hetkellisesti helpotti Euroopassa.

– Matkustusrajoitusten höllentäminen näkyi Finnairin varauksissa nopeasti. Kyllä suomalaiset varmasti odottavat sitä tilaisuutta, että pääsisivät jonnekin matkustamaan, arvioi Mari Kanerva.

Joka toinen johtaja haikailee matkaan, yrittäjistä vain joka viides

Eniten matkakärpänen houkuttelee monin tavoin hyväosaisia: yli puolet johtavassa asemassa olevista aikoo matkaan heti, kun matkustusrajoitukset sen sallivat.

Vähiten matkailuintoa oli yrittäjillä ja työntekijä-asemassa olevilla, pienituloisilla ja muualla kuin kaupungeissa asuvilla.

Erot matkustusinnossa eri ammattiryhmien välillä ovat ymmärrettäviä. Johtajalla ja duunarilla on usein erilaiset tulot, mikä vaikuttaa matkustusmahdollisuuksiin. Yrittäjän puolestaan voi olla vaikea pitää lomaa, ja lisäksi koronarajoitukset ovat lyöneet loven monen yrittäjän tilipussiin.

Sen sijaan ikäryhmien välillä ei tullut ilmi suuria eroja matkustusaikomuksissa. Jonkin verran muita vähemmän matkailu kiinnostaa 65-79-vuotiaita. Onko selityksenä mahdollinen koronatartunnan pelko vai matkustavatko tämän ikäiset muutenkin muita vähemmän ulkomailla, jää arvailtavaksi.

Taloustutkimus haastatteli 1112:ta henkilöä 9.–11.12.2020. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.