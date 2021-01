Norjan maanvyöryn pelastustyöt jatkuvat – Kadonneiden tiedot julkistettiin: 3-henkinen perhe, kesken lauseen katkennut puhelu

Norjassa jatkuvat Gjerdrumin suuren maanvyörymän pelastustyöt välittömästi aamun valjettua.

Eilen perjantaina maanvyöryalueelta löydettiin yhden ihmisen ruumis. Yön aikana aluetta on valvottu lämpökameroin ja lennokein, mutta kadonneista ei ole saatu uusia havaintoja.

Alueelle on raivattu turvallinen tie, jota noin 30 hengen suuruinen pelastajajoukko on käyttänyt. Työ on tehtävä hyvin varovasti, koska uusien vyöryjen riski on jatkuvasti olemassa.

Petollisten maamassojen päälle on asetettu paksuja styrox-levyjä, joiden päällä pelastaja kulkevat. Myöhemmin Norjan asevoimilta on saatavissa järeämpää kalustoa, kertoo norjalainen VG-lehti. (siirryt toiseen palveluun) Pelastushenkilöstö yrittää laajentaa turvallista pelastusaluetta.

Ala, joka on jäänyt romahtaneen maamassan alle on leveydeltään noin 700 metriä ja syvyydeltään noin 300 metriä. Ala vastaa siis noin 20 täysimittaista jalkapallokenttää.

Lähellä Askin taajamaa Gjerdrumissa sattuneen maanvyöryn jälkeen sadat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Alkuperäinen vyörymäalue oli noin 20 hehtaaria, mutta alueen reunoilla on tapahtunut uusia sortumia. Evakuointialueen tarkat rajat eivät näy kartassa. Hilppa Hyrkäs / Yle, Tanja Ylitalo / Yle

Etsintöjä on tehty koirapartioiden avulla. Gjerdrumiin on myös tulossa Yhdysvalloista lisää koiria, jotka on koulutettu etsimään esimerkiksi romahtaneisiin rakennuksiin tai tunneleihin loukkuun jääneitä ihmisiä.

Kadonneiden nimet julki

Pelastajat pitävät mahdollisena, että ainakin jokin kadonneista olisi yhä elossa. Edellytys on, että jos henkilö on jäänyt maanvyöryn alle, hänen on oltava jonkinlaisessa kammiossa, jossa on saatavilla ilmaa.

Gjerdrumin onnettomuuden jäljiltä on edelleen kateissa kymmenen ihmistä. Norjan yleisradio NRK (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut heidän nimensä.

Kateissa ovat pariskunta ja heidän 2-vuotias tyttärensä, 54-vuotias nainen ja hänen aikuinen poikansa, 50-vuotias nainen ja hänen 13-vuotias tyttärensä, nuori tietokonealalla työskennellyt mies, eläkkeellä ollut nainen sekä 49-vuotias nainen, jonka uskotaan olleen sattumalta vyöryalueella kävelyllä. Hänen puhelinkeskustelunsa katkesi yhtäkkiä.

