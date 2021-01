Ihmiset liikkuivat jouluna vilkkaasti, mutta koronatesteissä käytiin ennätyslaiskasti – sairaanhoitopiirit odottavat piilevien tartuntojen paljastuvan pian

Joulunajan liikehdintä alkaa paikoin näkyä koronatartuntojen määrissä.

Esimerkiksi Oulussa tartunnat olivat jo vähenemässä, mutta hyvä kehitys katkesi juuri jouluun. Nyt tautitapaukset ovat jälleen ryöpsähtäneet kasvuun.

– Selvä ja melko vahva nousu aiempien viikkojen rauhalliseen tilanteeseen nähden. Tämä on todella huolestuttavaa, koska meillä on lähestulkoon maksimaaliset suositukset ja rajoitukset voimasssa ja siitä huolimatta tauti lisääntyy, sanoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Mäkitalo kertoo, että joulua edeltävällä viikolla koronatestausmäärät alkoivat laskea ja jouluviikolla testeissä kävi puolet vähemmän väkeä totutusta. Mäkitalo arvelee, että osa oireilevista ihmisistä on jäänyt kotiin potemaan oireitaan uskoen, ettei kyseessä ole koronavirustartunta.

– Nyt aika isolla osalla heistä tämä arvaus on mennyt pieleen.

Kun jouluna on tavattu sukulaisia ja ystäviä, on virus tarttunut muihin perheenjäseniin.

– Näissä viikon 53 tartunnoissa perheen sisäiset tartunnat ovat suurin ryhmä. Tuntuisi loogiselta, että tämä uusi nousu Oulussa on seurausta testauksista lipsumisesta, Mäkitalo lisää.

Moni viime päivien uusista tartunnoista jäljitetty perhejouluihin

Ylen sairaanhoitopiireille tekemän soittokierroksen perusteella käynnit koronatesteissä ovat vähentyneet maanlaajuisesti joulunaikaan.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoo, että viime päivien maltilliset tartuntaluvut Pohjanmaalta eivät välttämättä anna todenmukaista kuvaa, koska testejä on tehty suhteellisen vähän pyhien aikana.

Kaukoranta ennustaa, että totuus alkaa paljastua ensi viikon lopulla:

– Täytyy ottaa huomioon, että monet Lapissa matkailleet palailevat todennäköisesti kotiin vasta näinä päivinä ja tulevat testiin alkuviikon aikana. Sen jälkeen pitää odotella vielä testien tulokset ennen kuin tiedetään, mikä on tilanne.

Moni viime päivien uusista tapauksista on myös Kaukorannan mukaan jäljitetty perhejouluihin.

Etelä-Karjalassa tilanne näytti joulukuun alkupuolella jopa siltä, että sairaanhoitopiiri olisi voinut palata perustasolle tartuntojen ilmaantuvuudessa.

Nyt Etelä-Karjala on Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan selvästi kiihtymisvaiheessa – veitsenterällä menossa kohti leviämisvaihetta.

Karhulan mukaan suurin osa Etelä-Karjalan tartunnoista tulee maakunnan ulkopuolelta.

Karhula on huolissaan helmikuun tilanteesta, koska silloin influenssakausikin työllistää yleensä voimakkaasti.

Venäjän kaksoiskansalaiset pääsevät tulemaan Suomeen, joten vuodenvaihteen itärajan ylittävä matkailu saattaa näkyä viiveellä. Myös helpommin tarttuva muunnos huolettaa.

– Helmikuusta kun selvitään, niin ollaan voiton puolella.

Joulun alla liikuttiin lähes yhtä vilkkaasti kuin alkusyksystä

Yle pyysi matkapuhelinoperaattori Telialta tilaston Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa tehdyistä matkoista joulun alla ja ensimmäisinä välipäivinä.

Vertailun vuoksi pyydettiin myös tiedot yhdeltä syyskuun alun viikolta. Tällöin koronatilanne Suomessa oli hyvin paljon nykyistä helpompi, ja voimassa oli vain vähän rajoituksia.

Tilasto näyttää, että vaikka matkustamista oli joulun aikaan vähemmän, ei pudotus ole ollut raju. Lisäksi joulua edeltänyt viikonloppu oli kaikissa kaupungeissa jotakuinkin yhtä vilkas kuin syyskuun alun viikonloppu.

Vertailukelpoista tietoa vuoden 2019 joululta matkapuhelinoperaattorilla ei ole saatavilla.

Telian tiedoissa yhdeksi matkaksi lasketaan se, kun puhelin liikkuu vähintään 500 metrin matkan ja on tämän jälkeen paikallaan ainakin 50 minuuttia. Kahden tunnin kauppareissu, josta kaupassa olemiseen menee tunti, luetaan siis kahdeksi matkaksi.

Tilasto ei kerro, missä ihmiset ovat tarkalleen liikkuneet eikä tilaston pohjalta voi yksilöidä yksittäistä kaupunkilaisia tai pieniä ryhmiä. Tilaston matkat on laajennettu koskemaan koko väestöä hyödyntämällä markkinaosuus- ja väestötilastotietoja.

Päijät-Hämeessä ilmantuvuusluku pudonnut puoleen

Osassa sairaanhoitopiireistä tilanne on toistaiseksi pysytellyt vakaana, eikä joulunajan tartuntaryöpsähdyksiä ole vielä havaittavissa.

Yksi tällaisista sairaanhoitopiireistä on Päijät-Häme. Avosairaanhoidon tulosaluejohtaja Kimmo Kuosmanen kertoo, että koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on laskenut noin puoleen siitä, mitä se pahimmillaan oli. Myös sairaanhoidossa olevien määrä on puolittunut parin viikon takaisesta.

Joululomien vaikutusta tartuntoihin Kuosmanen ei kuitenkaan vielä uskalla ennakoida.

– Vaikutusten näkymiseen saattaa mennä viikko, mutta toisaalta ne voisivat näkyä jo nyt. Tämä on positiivinen merkki, että vaikutusta ei näy. Olen varovaisen toiveikas, Kuosmanen sanoo.

Myös Kainuussa yleinen koronatilanne on rauhallinen, tosin epidemian kiihtyminen lähialueilla huolettaa.

Osassa sairaanhoitopiireistä tilanne on vakaa, eikä joulunajan tartuntaryöpsähdyksiä ole toistaiseksi havaittavissa. Tiina Jutila / Yle

Pirkanmaalla ei johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan ole tapahtunut olennaista muutosta viime päivinä.

Satakunnassa tartuntatilanne on joulun ja vuodenvaihteen ajan ollut vakaa. Infektioyksikön osastonylilääkärin Tuomas Niemisen mukaan tartuntojen lähde ja tartuntaketjut saadaan yli 90 prosentissa tapauksista selville. Muutamia tartuntoja on tullut henkilöiltä, jotka ovat tulleet Satakuntaan joulunviettoon muualta Suomesta.

Myös Kymenlaaksossa välipäivät ja vuodenvaihde ovat olleet rauhallisia tartuntojen osalta. Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa, että ihmiset ovat tosin käyneet todella laiskasti testeissä.

Kymsoten alueella joulunpyhinä testeissä kävi 100–150 ihmistä, kun normaalisti testejä tehdään jopa 400 päivässä.

Tartunnan lähteistä selviää noin 80 prosenttia. Suurin osa tulee lähipiiristä, yksittäisiä ulkomailta.

HUS: Joulunajan ja uudenvuoden liikehdinnän seuraamukset näkyvät loppiaisena

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan on vielä liian varhaista sanoa, mihin suuntaan epidemia kehittyy.

Myös HUSin alueella koronavirustesteissä on käyty laiskasti joulunaikaan. Normaalisti arkisin testeissä käy maksimissaan 9 000 henkeä vuorokaudessa, jouluna testattuja on ollut 2 500–4 000.

– Meillä on nyt varmasti piilossa olevia infektioita. Pienikin oire tulee olla testiin hakeutumisen kriteeri, Ruotsalainen rohkaisee.

Eeva Ruotsalaisen mukaan HUS-alueella vain noin 40 prosenttia tartunnanlähteistä pystytään jäljittämään.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan epidemia ei ole rauhoittunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Henrietta Hassinen / Yle

Joulunaikaan HUS suositteli tapaamaan ainoastaan samassa taloudessa asuvia, jotta tartuntariskit olisi saatu minimoitua. Viesti ei ole mennyt täysin perille.

– Näyttää siltä, että on tavattu laajemmillakin joukoilla, ja loppiaisviikolla nähdään mihin nämä tapaamiset ovat johtaneet. Tehohoidon osalta näemme sen viikolla kaksi, apulaisylilääkäri Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan kuluneen viikon tartuntatapausten perusteella epidemia ei ole HUSin alueella rauhoittunut.

– Meidän jokaisen suomalaisen täytyy ymmärtää, että me elämme edelleen maailmanlaajuisen pandemian keskellä. Tilanne ei ole Euroopassakaan hallinnassa.

