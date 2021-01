Israel on maailman nopein rokottaja – jo yli kymmenesosa väestöstä saanut ensi piikin

Israel antaa väestölleen koronarokotuksia maailman valtioista ylivoimaisesti nopeimmin, kertoo sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Rokotuskampanja alkoi 20. joulukuuta ja vuodenvaihteeseen mennessä jo enemmän kuin kymmenen prosenttia oli saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Israelin 9-miljoonaisesta väestöstä rokotuksen oli ottanut jo yli miljoona. Joka päivä rokotetaan noin 150 000 israelilaista.

Toiseksi nopeimmin väestöään rokottaa Persianlahden öljyvaltio Bahrain, mutta Israel on sitäkin väestömäärään suhteutettuna kolme kertaa nopeampi, lehti kertoo.

Israelin terveydenhuoltojärjestelmä on nykyaikainen ja tehokas. Rokotteiden valmistajat ovat mielellään ottaneet kutsut vastaan ja alkaneet käyttää Israelia paikkana, josta ensimmäiset tulokset rokotteista saadaan.

Kaikki israelilaiset ovat velvoitettuja olemaan rekisteröityneinä yhteen maan neljästä terveydenhuolto-organisaatiosta, HMO:sta. Kuntaperusteinen järjestelmä antaa nopeasti tiedot rokotteiden vaikutuksista samaan aikaan kun itse rokotustoiminta voidaan organisoida tehokkaasti.

Rokotuksista huolimatta koronaepidemia on pahentunut Israelissa viime päivinä. Noin 5 000 ihmistä on saanut päivittäin tartunnan.

Väärää tietoa levitetään

Pääministeri Benjamin Netanjahu on tehnyt kansalaisten nopeasta rokottamisesta henkilökohtaisen kunnia-asian. Netanjahu oli ensimmäinen israelilainen, joka sai rokotteen. Muutoin rokotusohjelma on aloitettu ikäihmisistä ja terveydenhuollon henkilöstöstä.

Israelissa järjestetään maaliskuussa vaalit ja Netanjahu käy toki samalla myös vaalikampanjaa. Hän on kuitenkin saanut kehuja myös poliittisilta vastustajiltaan aktiivisuudestaan rokotusten edistämisessä.

Israelin johdon tavoitteena on, että kaikki riskiryhmiin kuuluvat ihmiset saisivat toisen rokoteannoksen tammikuun loppuun mennessä.

Torstaina Netanjahu vieraili Keski-Israelissa Tiran kaupungissa, missä hän houkutteli myös kaupungin arabiväestöä rokotukseen. Israelin asukkaista viidesosa on arabeja.

Arabipoliitikot ovat kertoneet Israelin televisiossa, että arabiankielisissä uutisissa ja sosiaalisessa mediassa on ollut valtavasti disinformaatiota ja vääriä huhuja rokotteista. Israelin arabivaikuttajat yrittävät taistella vääriä tietoja vastaan.

Israelin ultraortodoksiväestön on myös pelätty suhtautuvan rokotuksiin epäluuloisesti. Uskontokunnan johto on kuitenkin itse näyttänyt esimerkkiä julkaisemalla kuvia omista rokotuksistaan.

Palestiinalaisalueilla Gazassa ja Länsirannalla rokotuksia ei ole vielä aloitettu. The New York Timesin mukaan palestiinalaishallinto ei ole ainakaan julkisesti rokotteita pyytänytkään. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Israelin valtio on vastuussa siitä, että palestiinalaishallinnolla on rokotteita käytettävissään.