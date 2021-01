Sähkökuorma-autot ovat tulossa jakeluliikenteeseen – nyt Tampereella testataan, onko vanhan dieselkuormurin sähköistämisessä järkeä

Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Jukka Pellinen ja projektiasiantuntija Tuomo Leppäkoski entisen diesel-Scanian vierellä. Dieselmoottorin tilalla on nyt sähköauton ohjauselektroniikkaa.

Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Jukka Pellinen ja projektiasiantuntija Tuomo Leppäkoski entisen diesel-Scanian vierellä. Dieselmoottorin tilalla on nyt sähköauton ohjauselektroniikkaa.

Sähkökuorma-autojen esiinmarssi on alkamassa. Useammalta valmistajalta on tulossa markkinoille akkujen voimalla kulkevia kuorma-autoja.

Tampereen ammattikorkeakoulu kokeilee vanhan dieselkuorma-auton muuttamista sähkökäyttöiseksi. Kokeilun taustalla on ajatus nopeuttaa sähköiseen kalustoon siirtymistä.

Uuden sähköisen elämän Tampereen ammattikorkeakoulun käsissä on saamassa seitsemän vuotta vanha Helsingin kaupungin aura-auto.

Kuorma-auto on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin ja rakentamispalveluliikelaitos Staran yhteisen hankkeen koekaniini. Sen avulla on tarkoitus selvittää jo olemassa olevien autojen sähköistämisen järkevyyttä ja kustannuksia. Staralla on käytössään tällä hetkellä noin 60 kuorma-autoa.

Tuomo Leppäkoski näyttää, mihin ajoakut tulevat. Turhiksi käyneet polttoainetankit on jo poistettu rungon sivuilta. Miikka Varila / Yle

Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Jukka Pellinen uskoo, että muutostyössä voi olla järkeä, sillä sähköauto toimii hyvin pitkälti tietotekniikan varassa.

– Kun teemme yhden tällainen ympäristön valmiiksi, niin me pystymme monistamaan tietotekniikkaa hyvinkin edullisesti.

Sähkötekniikan koealustana toimii vanha Smith-merkkinen sähkökuorma-auto. Sen jo yli kymmenen vuotta vanha sähkö- ja akkutekniikka on vaihdettu uuteen. Petri Lassheikki / Yle

Pellisen mukaan itse sähkökomponentit, akkuja lukuun ottamatta, eivät ole erityisen kalliita.

– Tavoitteenamme on luoda avoimeen lähdekoodiin perustuva sähköinen voimalinja, jota voidaan monistaa autosta toiseen. Koska koodi on avointa, pystymme lisäämään siihen uusia komponentteja jälkeenpäin sitä mukaa kun ne kehittyvät.

Vanha dieselauto jaksaa kukkua pitkään sähköautoksi muutettuna

Uudet sähkökuorma-autot ovat vielä varsin kalliita. Pellinen arvelee, että jos uuden sähkökuorma-auton hinta on jossain 450 000 euron kieppeillä, vanhasta dieselautosta muokatun sähköauton hinta jää noin puoleen tästä. Jo käytössä olevien kuorma-autojen sähköistyksen kannattavuuteen vaikuttaa myös se, että sähköistys luultavasti pidentää kuorma-autojen elinkaarta.

– Me olemme tutkineet Skandinavian ensimmäistä sähkökuorma-autoa Tampereella vuodesta 2015 lähtien. Tulos on ollut se, että sähkökäyttöisen kuorma-auton elinkaari on pidempi kuin dieselkäyttöisen.

– Saattaa olla, että jossain kohtaa siihen kannattaa akusto uusia, mutta esimerkiksi sähkömoottori kestää kaksi miljoonaa kilometriä ilman ongelmia ja ilman huoltoa.

Smith oli yksi ensimmäisistä sarjavalmisteisista kuorma-autoista. Tämä auto otettiin jakelukäyttöön Hollannissa reilut kymmenen vuotta sitten. Nyt se toimii TAMKin testialustana. Miikka Varila / Yle

Henkilöautot ja bussit ovat jo pitkään liikkuneet sähkövoimalla. Esimerkiksi täyssähköhenkilöautoja on tällä hetkellä liikenteessä noin 8 000, mutta kuorma-autoja vain muutama.

Sähkö toimii parhaiten kaupunkien jakeluliikenteessä

Miksi sähkökuorma-autoja alkaa tipahdella markkinoille vasta nyt?

Pellinen arvelee, että osasyynä on se, että kuorma-automarkkinat ovat suhteellisen pienet. Sähkökuorma-autot soveltuvat tällä hetkellä vain lyhyille matkoille, eli käytännössä kaupunkien ja taajamien liikenteeseen.

Jukka Pellinen voi seurata kännykällä TAMKin eTruck-hankkeeseen liitettyä sähköautoa Milanon keskustassa. Petri Lassheikki / Yle

Keskolla on syksystä lähtien ollut käytössään kaksi täyssähkökuorma-autoa pääkaupunkiseudulla. Toisella kuljetetaan elintarvikkeita ruokakauppoihin ja toisella rakennustarvikkeita työmaille.

Sähkökuorma-autot ovat yksi palanen Keskon tavoitellessa päästövähennyksiä. Yhtiö kertoi autojen esittelyn yhteydessä, että logistiikan osuus konsernin kokonaispäästöistä on noin kolmannes.

Päivittäistavarakaupan logistiikan tuotantojohtaja Jarmo Nikupeteri kertoo, että ympäristönäkökulmien lisäksi hankinnan taustalla oli halu saada käyttökokemuksia sähkökuorma-autoista.

– Halusimme saada kokemuksia siitä, kuinka hyvin ne soveltuvat jokapäiväiseen työhön.

Nikupeteri kertoo, että ajomatka yhdellä latauksella on ollut noin 150 kilometriä. Nikupeterin mukaan se on lähijakelussa riittävä toimintamatka, varsinkin kun autoa voi ladata päivän mittaan lastausten ohessa.

Keskon autot ovat kolmiakselisia ja niiden suurin kokonaismassa on 26 tonnia. Sähkömoottorissa on tehoa 264 kilowattia eli noin 360 hevosvoimaa.

Kiinnostus sähkökuorma-autoihin on heräämässä

Volvo Trucksin myyntijohtaja Reino Manninen uskoo sähkökuorma-autojen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa.

Mannisen mukaan sekä kuljetusyritykset että näiden asiakkaat painottavat yhä enemmän ympäristönäkökulmia ja ilmastopäästöjä kalustovalinnoissaan. Myös akkuteknologia on kehittynyt viime vuosina niin, että sähkökuorma-autosta on tullut käyttökelpoinen vaihtoehto.

Tällä hetkellä Volvolla on sarjatuotannossa kaksi sähkökuorma-automallia. Manninen uskoo, että ensimmäiset autot toimitetaan Suomeen alkuvuoden aikana. Manninen arvelee, että valmistusmäärien kasvaessa sähkökuorma-autojen hinnat laskevat samaan tapaan kuin henkilöautopuolella on jo käynyt.

Viime syksynä myös Scania esitteli ensimmäisen täyssähkökuorma-automalliston. Scanian markkinointipäällikkö Olli Heikkinen kertoo, että kiinnostusta sähkökuorma-autoihin on selvästi ollut ja keskusteluja autoista käydään useamman asiakkaan kanssa.

