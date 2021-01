Maa järisi Kouvolassa aamuyöllä – hätäkeskukseen tuli ilmoituksia tärinöistä ja paukahduksista

Kouvolassa maa on järissyt useaan otteeseen varhain sunnuntaiaamuna, kertoo Helsingin yliopiston Seismologian instituutti tiedotteessa. Sen mukaan ensimmäinen maanjäristyksistä tapahtui hieman ennen kolmea aamuyöllä. Aamuseitsemään mennessä järistyksiä oli rekisteröity seismisillä asemilla kymmenen.

Hätäkeskukseen tuli aamuviiden jälkeen useita ilmoituksia Korian asuinalueelta asuntojen tärisemisestä ja jonkinlaisista paukahduksen äänistä.

Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat asiaa useamman yksikön voimin, mutta mitään varsinaisia järistyksen aiheuttamia onnettomuuksia tai vaaratilanteita ei havaittu.

– Tästä ilmoittaneet kansalaiset kokivat tämän asuntojen värinänä tai tärinänä tai paukahduksen ääninä. Mitään konkreettista ei ole ollut, kuten että olisi halkeamia jossain näkynyt. Täällä Kouvolan alueella on ollut aikaisemminkin silloin tällöin tällaisia järistysten sarjoja, kertoo päivystävä palomestari Asko Rouhiainen.

Kouvolan Korialla on havaittu viime yönä ainakin kymmenkunta #maanjäristys:tä, joista suurin alustavasti M2,0. Järistyksiä on tunnettu laajalti. Kaakkois-Suomen rapakivialueella esiintyy maanjäristysparvia. Tämä saattaa olla uusin. Tapauksien tarkempi analyysi aloitetaan arkena. pic.twitter.com/vMbEUAEl12 — Seismologit@UH (@Seismologit) 3. tammikuuta 2021

Tarkempi analyysi tehdään myöhemmin

Helsingin yliopiston Seisomologian instituutti kertoi aiemmin aamulla Twitterissä, että havaittuja järistyksiä oli viime yönä ainakin kymmenkunta. Niistä suurin oli alustavasti voimakkuudeltaan kaksi.

Seismologian instituutin mukaan Kaakkois-Suomen rapakivialueella esiintyy maanjäristysparvia, ja yöllinen tapaus saattaa olla uusin. Instituutin mukaan tarkempi analyysi tehdään arkena.

Kouvolassa on ollut vuodesta 2011 eteenpäin vuosittain kymmeniä järistyksiä. Suurin osa on hyvin pieniä tapauksia, mutta muutamasta vuosittain on saatu yleisöhavaintoja. Kouvolan lisäksi aktiivisia alueita ovat Kuusamo ja Tornionjokilaakso.

Seismologian instituutista on arvioitu aiemmin, että Suomessa on vuosittain noin sata maanjäristystä. Suomessa järistykset ovat tyypillisesti voimakkuudeltaan alle 3, eli kyseessä on pieniä maanjäristyksiä tai pientä seismistä toimintaa.

