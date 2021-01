Norjan maanvyöryn viides uhri löytyi – armeijan raskas kalusto saapui paikalle

Vyöryalueen savinen maa on erittäin petollista.

Norjan Gjerdrumin maanvyöryalueelta on löydetty viides kuolonuhri. Viisi ihmistä on edelleen kateissa.

Kymmenen ihmistä sai vyöryssä vammoja. Taloja tuhoutui noin 30.

Tuhoalueelle saapui eilen lauantaina Norjan armeijan raskaita silta-ajoneuvoja. Niiden avulla etsintäaluetta voidaan laajentaa kohteisiin, jotka ovat vaarallisimpia.

Ajoneuvojen siltaosa on 26 metriä pitkä. Sen varassa miehistöt ja kevyemmät laitteet pääsevät turvallisesti etsintäpaikalle.

Terje Pedersen / AFP

Aiemmin pelastusmiehistöt ovat tehneet alueelle kevyitä siltarakennelmia lankuista ja styrox-levyistä. Paikoin mutainen maa on niin märkää, että styrioxia on pitänyt kasata päällekkäin useita kerroksia, jotta sen päällä on uskaltanut kävellä, kertoo Norjan yleisradio NRK (siirryt toiseen palveluun).

Pelastustyötä jatkettiin koko viime yö koirien ja kauko-ohjattavien lennokkien tuella.

Pelastajat lähestyvät vähitellen romahtanutta rinteen seinämää, joka on edelleen epävakaa ja vaarallinen. Etsintäalue on voimakkaasti valaistu valonheittimin.

