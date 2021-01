Britannia aloitti rokotukset ensimmäisten joukossa, mutta maan koronatilanne pahenee koko ajan

Pyöräilijä käytti kasvomaskia ylittäessään London Bridgen tiistaina. Koronavirus on aiheuttanut yhteensä yli 74 682 kuolemaa Britanniassa.

Britannian pääministeri Boris Johnson varoittaa maan koronatilanteen pahenevan ennen kuin rokoteohjelma alkaa vaikuttaa.

– Voi olla niin, että seuraavien viikkojen aikana meidän pitää tehdä asioita, jotka ovat rankkoja monessa osassa maatamme, Johnson sanoi BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Britannian koronatilannetta on heikentänyt maasta löytynyt uusi koronavirustyyppi, jonka uskotaan olevan aiempaa tarttuvampi.

Terveysviranomaiset pelkäävät, että nopeasti kasvavat tartuntaluvut heikentävät sairaaloiden tilannetta aikana, jolloin niiden kantokyky on jo valmiiksi heikoimmillaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson lehdistötilaisuudessa 24. joulukuuta. Pippa Fowles / No10 Downing Street

Viimeisen viiden päivän ajan Britanniassa on todettu yli 50 000 koronatapausta päivittäin. Eilen lauantaina maassa todettiin 57 725 uutta koronatartuntaa, mikä on maan korkein luku tähän asti.

Tilanne on pahin Lontoossa ja maan koillisosassa. Pahimmillaan koronan ilmaantuvuusluku on jopa 1 000 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Lisää rajoituksia luvassa?

Britannia on tiukentanut koronarajoituksiaan syksyn mittaan.

Vielä joulukuun 31. päivänä Englannissa tiukennettiin rajoituksia siten, että 20 miljoonaa ihmistä lisää siirtyi tiukimpien 4. tason rajoitusten pariin.

Suurin osa Englannista on nyt tällä rajoitustasolla. 4. tason rajoitukset kieltävät ei-välttämättömien liikkeiden, kuntosalien ja vapaa-ajanviettopaikkojen aukiolon, sekä määräävät ihmiset pysymään kodeissaan aina kun heidän ei ole välttämätöntä poistua kotoaan.

Myös Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa, ja Walesissa on tiukennettu rajoituksia. Britannian hallitus päättää koronarajoituksista vain Englannissa, kun taas saarivaltion muiden osien aluehallitukset päättävät omista rajoituksistaan.

Kyltit varoittelivat joulukuussa Lontossa uudesta entistä nopeammin leviävästä virusmuunnoksesta. Tolga Akmen / AFP

Johnson varoitti BBC:n haastattelussa, että Englanti tulee tiukentamaan koronarajoituksiaan kevään aikana, mahdollisesti jo lähiviikkoina.

Englanti voi Johnsonin mukaan tarvittaessa pitää koulut suljettuina, vaikka niiden oli tarkoitus aueta tammikuussa.

Englannissa voidaan myös määrätä tiukempia ulkonaliikkumiskieltoja ja kieltää eri kotitalouksien jäseniä tapaamasta toisiaan.

Johnson: "Rokotamme kymmeniä miljoonia seuraavien 3 kuukauden aikana"

Koronavirus on vaatinut Britanniassa yli 74 000 kuolonuhria. Britannia aloitti joulukuun 8. päivä yli 80-vuotiaiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteella.

Noin miljoona brittiä on saanut rokotteen.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan koronarokote hyväksyttiin käyttöön Britanniassa viime viikolla. Justin Tallis / AFP

Viime viikolla maa hyväksyi käyttöön myös Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan kehittämän rokotteen. Sitä aletaan käyttää maanantaina.

– Toivomme voivamme rokottaa kymmeniä miljoonia ihmisiä seuraavien kolmen kuukauden aikana, Johnson sanoi.

Brittihallituksen koronapolitiikka on saanut osakseen arvostelua pitkin syksyä. Joulukuussa lastentautien lääkäri Anthony Castello arvioi The Guardianille kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun), että brittihallinnon riittämätön toiminta epidemian kukistamiseksi on voinut osaltaan edistää viruksen muuntumista tarttuvampaan muotoon.

