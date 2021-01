Herätys: VR suunnittelee uudenlaista matkaketjupalvelua, Putinin ikipresidenttiys jakaa kansaa Venäjällä, Trump painostaa Georgian vaaliviranomaisia

Junat, bussit, taksit ja oma auto yhdistyvät pian matkaketjuiksi

Julkisilla kulkuneuvoilla matkustamista pyritään muuttamaan lähivuosina sujuvammaksi. VR ja alueelliset bussiyhtiöt ovat aloittamassa useissa kaupungeissa matkaketjupalvelun, jossa samalla lipulla voi matkustaa kaikissa liikennevälineissä. Yhteislippua testataan parhaillaan Kymenlaaksossa.

Miten suosittu Putin oikeasti on? Entä kuinka vahva on Venäjän oppositio? Yle kysyi venäläisasiantuntijalta

Viime vuonna presidentti Vladimir Putin muutti erityisjärjestelyin Venäjän perustuslakia siten, että hän voi jatkaa maan johdossa vuonna 2024 loppuvan kautensa jälkeen – mahdollisesti jopa vuoteen 2036 saakka. Mikhail Klimentyev / AFP

Levada-tutkimuskeskuksen varajohtaja kertoo Ylelle, että venäläisten suhtautuminen Putiniin koheni kesällä, mutta syksyllä suunta on ollut alaspäin. Putinin ikipresidenttiyteen venäläiset suhtautuvat tutkimuskeskuksen mukaan hyvin jakautuneesti. Venäjällä järjestetään tänä vuonna duuman eli parlamentin alahuoneen vaalit.

Trump painostaa Georgian vaaliviranomaisia

Presidentti Donald Trump marraskuun lopussa 2020 Valkoisessa talossa. Erin Schaff / EPA

Sanomalehti Washington Post on julkaissut puhelinkeskustelun, jossa Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump yrittää painostaa Georgian osavaltion johtavaa vaalivirkailijaa Brad Raffenspergeria. Trump vaatii, että hänelle on löydettävä tarpeeksi ääniä, jotta hän voittaisi Georgian osavaltion eikä Joe Biden. Yle on saanut osan nauhoituksesta käyttöönsä, ja voit kuunnella sen täältä.

Videopelaajien keski-ikä jatkaa nousuaan myös tulevaisuudessa

Tutkimusten mukaan pasianssi on kaikista yleisin peli naisten keskuudessa, kun taas miehillä Call of Duty ja muut räiskintäpelit vievät voiton. Kasper Heimolehto / Yle

Peliohjain kuluu tyypillisimmin tänä päivänä 44-vuotiaan kourissa, heitä on kaikista videopelaajista jo neljännes. Pelaamiseen tottunut ikäpolvi on varttunut Commodore 64 -ajoista, eikä peli-into ole jäänyt vuosien varrelle. Pelaamista halutaan tuoda jatkossa entistä enemmän osaksi myös työelämän kehitystyötä.

Tänään on poutainen pakkaspäivä

Ilmatieteen laitos

Tänään maanantaina on poutainen päivä ja koko Suomessa on pakkasta. Lapissa pakkanen on paikoin kireää. Pilvipeite rakoilee lähinnä Länsi-Suomessa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.