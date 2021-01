Washington Postin julkaisemalla nauhoitteella presidentti Trump kiristää Georgian osavaltion viranomaisia löytämään hänelle ääniä

Yhdysvalloissa The Washington Post -sanomalehti on julkaissut (siirryt toiseen palveluun) nauhoitteen, jossa Yhdysvaltain presidentinvaalit hävinnyt istuva presidentti Donald Trump vaikuttaa kiristävän viranomaisia vaalituloksen muuttamiseen.

Nauhoitteella Trump keskustelee Georgian osavaltion ulkoministerin, republikaani Brad Raffenspergerin kanssa ja arvostelee tätä siitä, ettei Raffensperger ole vahvistanut Trumpin voittoa osavaltiossa.

Virallisten tulosten mukaan Joe Biden voitti Georgian osavaltion vaalit. Mitään todisteita vaalivilpistä ei ole löydetty.

– Katsos, en halua muuta kuin löytää 11 780 ääntä. Se on yhden äänen verran enemmän kuin mitä meillä on. Koska me voitimme osavaltion, Trump sanoo nauhoitteella.

Trump pyysi vaaliviranomaisia siis muuttamaan vaalitulosta niin, että hän voittaisi osavaltion vaalin yhdellä äänellä.

Trump antoi puhelussa ymmärtää, että olisi rikollista, jos ääniä ei löytyisi ja hän ei voittaisi osavaltiota.

– Tiedät mitä he tekivät, etkä silti kerro siitä. Tiedätkö, se on rikollista, se on rikos. Et voi antaa sen tapahtua. Se olisi suuri riski sinulle ja Ryanille, sinun lakimiehellesi. Suuri riski, Trump uhkaa osavaltion korkeinta vaaliviranomaista Raffenspergeriä.

Trumpin vastaista virkarikostutkintaa johtanut asianajaja Daniel Goldman kirjoitti Twitterissä, että hän on vienyt mafiapomoja oikeuteen kiristyksestä samanlaisesta kielenkäytöstä.

“It’s gonna be costly to you.” I’ve charged extortion in mob cases with similar language. https://t.co/wB0jV9Mkhl — Daniel Goldman (@danielsgoldman) 3. tammikuuta 2021

Trump jatkoi uhkailujaan ja sanoi "sen tulevan erittäin kalliiksi", mikäli vaalitulosta ei muuteta.

Puhelussa oli mukana myös muita osavaltion republikaanivirkamiehiä.

Trump esitti tunnin kestäneessä puhelussa lukuisia virheelliseksi osoitettuja väitteitä (siirryt toiseen palveluun)vaalivilpistä, ja puheluun osallistujat kumosivat niitä yksi toisensa jälkeen. (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: The Washington Post, New York Times, CNN, AP, Reuters