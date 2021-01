Levillä palaa suuri huoltohalli – Vaaratiedote annettu, ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä

Kittilässä Sirkan kylässä, Levin hiihtokeskuksessa palaa usean sadan neliön huoltohalli, kertoi Lapin pelastuslaitos puolen yön jälkeen maanantaina.

Pelastuslaitoksen mukaan huoltohalli sijaitsee ravintola Vinkkarin vieressä, hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Päivystävä palomestari Lauri Manninen kertoi hallin olevan vielä liekeissä puolen yön aikaan. Hän arveli sammutustöiden jatkuvan aamuun asti.

– Kyseessä on noin tuhannen neliömetrin halli. Suurin osa hallissa olleesta rinnekalustosta on saatu pelastettua ja henkilövahingoilta on vältytty.

Palosta on annettu vaaratiedote, jonka mukaan ilmassa on terveydelle haitallista savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa, sulkemaan ilmanvaihdon ja odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Osa viereisen hotellin asukkaista on Mannisen mukaan jouduttu siirtämään hotellin sisällä toisiin tiloihin savuhaittojen vuoksi.

"Tärkeintä on, että ei ole ollut henkilöitä vaarassa"

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo, että alueella liikkuvia ihmisiä informoitiin välittömästi sosiaalisen median kanavien välityksellä, kuten myös paikallisia yrittäjiä. Kivisaari itse kertoo toimineensa vaaratiedotteen ohjeiden mukaisesti.

Materiaalisten vahinkojen suuruudesta hänellä ei vielä puoli yhden aikaan yöllä ollut tarke tarkempaa tietoa.

– Aamun valjetessa varmasti kirkastuu, minkälainen vahinko on tapahtunut. Isosta hallista on kysymys ja varmasti merkittävästä vahingosta. Tärkeintä on, että ei ole ollut henkilöitä vaarassa.

– Kyllä tämä on kaikkiaan ollut aika uskomaton vuosi ja tällainen tulipalo tähän vielä tuntuu kyllä kohtuuttomalta, Kivisaari kommentoi ikävissä merkeissä alkanutta vuotta.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen rakennuspalosta noin puoli kymmenen aikoihin. Kohteeseen on lähetetty pelastusyksiköitä Kittilästä, Leviltä, Muoniosta, Sodankylästä ja Rovaniemeltä.

Sirkka on matkailualasta tunnettu kylä, jossa sijaitsee Levin hiihtokeskuksen hotelleja ja palveluja.