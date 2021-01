Nyt alkoi monen vuoden urakka: yli 200 metriä pitkä Kaisantunneli kaivetaan Helsingin keskustaan ratapihan alle – junalle pyrkivän matkalla voi olla mutkia

Helsingin päärautatieaseman raiteet alittavan kävely- ja pyöräilytunnelin, eli Kaisantunnelin rakennustyöt ovat alkaneet. Valmista pitäisi olla vuoden 2023 aikana, joten häiriöitä matkantekoon on luvassa pitkään.

– Kyllä me saamme näin pienellä alueella aikaiseksi aikamoisen myllerryksen. Mutta pyrimme siihen, että kaikki tehdään mahdollisimman turvallisesti. Pyrimme pitämään kulloisetkin liikennejärjestelyt samanlaisina mahdollisimman pitkään, sanoo Destia Oy:n projektijohtaja Esa Juhantila.

Hän kertoo junien kulkevan tunnelin rakentamisen ajan normaalisti ja junaliikennettä haittaavia töitä tehdään öisin.

Destia Oy:n projektijohtaja Esa Juhantila Kaisaniemenpuiston puolella. Matti Myller / Yle

Työmaa vaikuttaa kuitenkin laiturialueella liikkumiseen: esimerkiksi laitureiden 1 ja 2 alku on rajattu tunnelin itäpään työmaa-alueeksi ja matkustajat pääsevät niille kiertämällä 3-laiturin kautta.

Muutoksia on niin ikään ratapihan toisella laidalla, raiteilla 18 ja 19. Näillä raiteilla junat pysähtyvät lähes sata metriä totuttua kauempana, eli matkustajien kävelymatka pitenee saman verran.

Kulkureitteihin tulee Helsingin kaupungin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ratapihan itäpäätä suurempia muutoksia muun muassa esteettömään liikkumiseen liittyen.

Havainnekuva Kaisantunnelista Kansalaistorin puolelta. Sitowise Oy and Oladesign Oy

Tulevan tunnelin päät ovat Töölönlahdenkadulla keskustakirjasto Oodin liepeillä ja Kaisaniemenpuiston lounaiskulmassa. Tunneli rakennetaan nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolelle.

Nykyinen tunneli on käytössä koko rakentamisen ajan.

Kaisantunnelin uskotaan parantavan turvallisuutta: "Tässä usein kolisee"

Tunnelin arvioidaan helpottavan huomattavasti idän ja lännen suuntaista pyöräliikennettä, koska Baanalta on suora yhteys tunneliin ja Kaisaniemenpuistoon.

– Minun mielestäni on kiva juttu, jos siellä on tunneli, se lyhentää matkaa, iloitsee Töölöstä Kallioon matkalla ollut nuori mies Cyrill Suter.

Lähes päivittäin pyöräilevä mies kertoo, että rautatieaseman edustalla saattaa olla myös vaarallista ajella, kun ihmisiä on paljon liikenteessä.

Töölöstä Kallioon pyörilevä Cyrill Suter iloitsee uuden tunnelin lyhentävän ajomatkaa. Matti Myller / Yle

Postilta päin kävellen liikkeellä ollut Markku Kallioheimo sanoo havainneensa, että rautatieaseman kulmilla Elielin aukion kohdalla pyörätiellä "usein kolisee". Hän uskoo Kaisantunnelin parantavan turvallisuutta laajemminkin rautatieaseman ympäristössä.

– Jalankulkijat, erityisesti turistit kesällä kulkevat tässä ihan miten sattuu ja kun pyöräilijät tulevat tuolta rautatieasemalta päin, niin tässä kolahtaa helposti, hän sanoo.

Kallioheimo toivoo, että uudessa tunnelissa on hyvä valasitus ja kamerat, jotta se olisi turvallinen yötä päivää.

Destia: "Töitä pitää tehdä varovasti"

Uudesta tunnelista on tulossa noin 220 metriä pitkä ja noin kahdeksan metriä leveä. Pyöräkaistan leveys on neljä metriä ja jalankulkukaistan kolme ja puoli.

Tunnelin yhteyteen tulee myös pyöräparkki noin 1 500 polkupyörälle.

Kaisantunnelin arvioidaan olevan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä runsaan kahden vuoden kuluttua eli maaliskuussa 2023, mutta viimeistään vuoden 2023 lopussa.

Yllätyksiä ei pitäisi olla luvassa, vaikka pohja on pehmeää, entistä merenpohjaa, mutta tarkkana töiden kanssa täytyy olla, sanoo projektijohtaja.

– Pohjatutkimukset on tehty ja tutkimuksia on tehty lisää projektin alkuvaiheessa. Meillä on hyvin selkeä tieto siitä mitä tuolla alla on, mutta kaikkia kaapeleita ja putkia ei ole pystytty kartoittamaan, joten työn pitää edetä hyvin varovasti siltä osin, projektijohtaja Esa Juhantila sanoo.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi rautatieaseman ali kulkevan uuden tunnelin kaksi vuotta sitten tammikuussa. Tunnelin arvioitiin tuolloin maksavan noin 23 miljoonaa euroa.

Kaivinkoneet ovat jo aloittaneet työnsä Helsingin päärautatieasemalla. Matti Myller / Yle

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 5. tammikuuta kello 23:een asti.

Lue lisää aiheesta:

Rautatieaseman pyörätunnelin valmistelevat työt vauhtiin

Rautatieaseman alle pyöräparkki jopa tuhannelle fillarille – Helsingin kaupunki yrittää hillitä polkupyöräkaaosta asemalla

Helsingin valtuusto hyväksyi rautatieaseman ali kulkevan tunnelin – yhdistää itä- ja länsipuolen pyöräliikenteen

Rautatieaseman alle tulossa fillaritunneli – tunneli päihittämässä siltavaihtoehdon Kaisaniemen ja Kansalaistorin välisen kevyen liikenteen väyläksi