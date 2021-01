Kun korona tuli, yrittäjäperheen kasvatti Johannes Ylinen pisti pystyyn pizzaketjun – "Lapsesta asti olen nähnyt, kuinka isä on ottanut riskejä ja selvinnyt niistä"

Johannes Ylisen ensimmäinen pizzauuni laitettiin makuuhuoneeseen. Nyt omakotitalossa on kaksi pizzauunia. Kun tilauksia on paljon, molemmat uunit lämmitetään.

Johannes Ylisen ensimmäinen pizzauuni laitettiin makuuhuoneeseen. Nyt omakotitalossa on kaksi pizzauunia. Kun tilauksia on paljon, molemmat uunit lämmitetään. Kalle Niskala / Yle

Koronavuosi on pakottanut monet yrittäjät uusille urille.

Kymmenen kilon pizzataikina mätkähtää rosteripöydälle, kun toimitusjohtaja Johannes Ylinen vaivaa ja heittelee taikinaa. Tämä rutiini toistuu joka aamu omakotitalon siipirakennuksessa sijaitsevassa Johnny's Heist -pizzeriassa Kokkolassa.

– Me tehdään täällä kaikki käsin, kertoo Johannes Ylinen.

Mies on pyörittänyt pizzayritystään kolmisen vuotta. Kaikki alkoi pienesti: ensimmäisen pizzauunin Ylinen asensi omakotitalonsa makuuhuoneeseen.

Vasta korona sysäsi yrityksen kasvu-uralle.

Yrittäjäperheessä kasvaneella Johannes Ylisellä on värikäs tausta.

Hän on ollut Deep Inside -yhtyeen kitaristi ja aikanaan perustanut vieläkin voimissaan olevan viihdealan yrityksen Fullsteam Recordsin. Hän on toiminut naisten vaatteiden sisäänostajana, kiinteistönvälittäjänä ja uunien myyjänä. Sara Forsbergin managerinakin Ylinen on ehtinyt olla, ja lisäksi hän vuokraa mökkejä Kuusamossa.

Kun korona tuli, alkoivat Ylisellä vaihtoehdot käydä vähiin. Laskuja alkoi kerääntyä ja jotain oli keksittävä.

– Kun kaikki muut työt loppuivat, piti äkkiä keksiä jotain. Siinä oli pieni paniikki, muistelee Ylinen.

Hän päätti satsata pizzoihin, ja niin sai alkunsa Ylisen oma pizzaketju.

Klassinen pizza

Siihen saakka pienimuotoisesti toiminut yritys lähti vauhdilla kasvuun.

Ylisen Napoletana on klassinen italialainen paistos. Visuaalisesti lopputuote ei näytä siltä, mitä Suomessa on totuttu pitämään standardina. Pizza ei välttämättä ole pyöreä, vaan muoto vaihtelee. Lisäksi pohjan koostumus poikkeaa valtavirrasta.

Uuni lämitetään kaasulla. Uunin perällä palaa muutama halko, jotka antavat savun makua. Paistokivi on pyöreä ja se pyörii koko ajan. Kalle Niskala / Yle

Franchising-toiminta alkoi kuin itsestään, kun eräs Johannes Ylisen ystävä oli perustamassa pizzeriaa ja tykästyi Ylisen luomaan konseptiin. Syntyi ensimmäinen franchising-periaatteella toimiva Johnny’s Heist Ouluun.

Tämän jälkeen Ylisten perheyritys Halpahalli halusi samalla konseptilla pizzerian Porin myymälän yhteyteen.

– Oulun ja Porin ravintolat lähtivät liikkeelle itsestään, kertoo Johannes Ylinen.

Food truck Floridaan

Seuraava mahdollisuus laajentua on kuin suoraan sadusta. Johannes Ylisen amerikkalaisen vaimon veljen kautta rakennetaan sillanpääasemaa Cape Canaveraliin Floridaan. Johnny’s Heistin ensimmäisen ruoka-auton on tarkoitus aloittaa valtameren takana maaliskuussa.

– Tarkoitus on mennä itse opettamaan pizzan teko. Lentoliput on jo varattu, kertoo Johannes Ylinen.

Floridaan tulevan ruoka-auton myyntipaikkoja neuvotellaan vielä, mutta se on varmaa, että avaruuden portteja kolkutellaan.

– Tämä Floridaan tuleva ruoka-auto tulee tekemään pitsoja Cape Canaveralissa sijaitsevalla avaruuskeskuksen alueella Nasan ja Space-x:n henkilöstölle lounasaikaan, jolloin kaikki muutkin ruoka-autot tulevat ruokkimaan työntekijöitä, kertoo Johannes Ylinen.

"Yritetään mennä omalla painolla"

Ylisen yritys on siitä onnellisessa asemassa, että lainaa ei ole vielä tarvittu. Kaikki sisään tuleva ylimääräinen kassavirta investoidaan kasvuun.

– Me yritetään mennä omalla painolla niin kauan kuin mahdollista, se on kuitenkin tervettä kasvua, kertoo Johannes Ylinen.

Amerikkaan tulevien ruoka-autojen pääomitus tulee paikallisilta sijoittajilta. Johnny's Heist huolehtii ainoastaan pizzan tekemisen opettamisen ja materiaalien toimitukset. Ruoka-autot tulevat toimimaan franchising-periaatteella, kuten kaikki kivijalkamyymälät Suomessa.

Ylisen mukaan lainarahoitus ei ole poissuljettu vaihtoehto, jos kasvun iso pyörä pyörähtää.

Ylisen tuotemerkin takaa löytyy omat jauhot ja öljyt. Myöhemmin myös tomaattikastike. Kalle Niskala / Yle

Lainarahallakin voi kasvaa terveesti

Terveiden yritysten on mahdollista rahoittaa kasvua lainarahalla.

– Jokaista yritystä katsotaan tapauskohtaisesti. Liiketoiminnan on oltava kannattavaa tai nähtävissä, että se on saatavissa kannattavaksi, toteaa Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen.

Finnveran kasvuyritysten rahoitustoiminta perustuu pääosin pankkirahoituksen takaamiseen.

Pelkosen mukaan kasvuyritysten tyypillisiä rahoitustarpeita on kasvun sitoma käyttöpääoma, yrityskaupat ja investoinnit.

Kasvuyritykset laajentavat toimintaa myös ulkomaille. Se voi tapahtua orgaanisena kasvuna tai yritysostojen kautta. Esimerkiksi Finnveran rahoitukselle on ollut kysyntää ulkomaisten yritysten tai yhtiöosuuksien ostoissa.

Pizzauunin pyörivä kiviarina pitää paistajan kiireisenä koko ajan, sillä pizzaa on aika ajoin kääneltävä. Paiston lopuksi pizzan reunohin haetaan tummaa väriä käyttämällä sitä lähellä liekkiä. Kalle Niskala / Yle

Yrittäjäperheen kasvatti

Johannes Ylinen tietää, että yrittämiseen ja yrityksen kasvattamiseen kuuluu riskinotto. Rohkeutta häneltä ei puutu.

Johnny’s Heist pizzeria sijaitsee Kokkolan keskustan ulkopuolella omakotialueella. Halpahalli-ketjun perustaja Esko Ylinen asuu naapurissa.

Johannes Ylinen on kasvanut vahvasti yrityshenkisessä ilmapiirissä.

– Lapsuudesta asti olen nähnyt, kuinka isä on ottanut riskejä ja selvinnyt niistä, siksi tätä tehdään niin täysillä.

Pizza edellä -ajattelu tarkoittaa sitä, että jos tuotannossa tapahtuu joku virhe, niin tuote menee roskiin. Jos kastike on liian kauan pizzan päällä ennen paistamista, pohja vettyy ja raakile menee roskiin. Kalle Niskala / Yle

Johannes Ylisen omakotitalossa on pizzerian lisäksi myös hänen vaimonsa hiusstudio.

Yrittämisestä on tullut myös Johannes Ylisen perheen elämäntapa. Kaikki toiminta nivoutuu yrittämisen ympärille.

Persoonasta uskottavuutta

Oli yritys alkava tai kasvava, niin sen toimintaan vaikuttavat ympärillä olevat ihmiset. Luottamus ja uskottavuus pitää olla vahvaa yrittäjän ja tärkeiden ihmisten verkoston välissä.

Johannes Ylisellä lähtökohdat yrittämiseen ovat olleet kohdillaan monessakin mielessä.

– Persoonasta pk-yritys saa uskottavuutta, toteaa kasvuyritys verkoston puheenjohtaja Petri Roininen.

Roininen muistuttaa, että yrityksen ja yrittäjän varsinainen haaste tulee kisällivaiheen jälkeen, kun niin kutsuttu läpimurto on saavutettu. Tässä vaiheessa ammatinharjoittajan pitää muuttaa ajatteluaan yritysjohtajan suuntaan.

– Kun yritystä kasvatetaan uuden henkilöstön avulla, yrittäjän pitää omaksua uusi rooli ja toimia yrityksen keulakuvana verkostojen välillä, sanoo Roininen.

Omat raaka-aineet

Jonny’s Heistin laajentuminen ei ole pelkästään pizzan paistopisteiden monistamisen varassa.

Yrityksellä on myös brändättyjä tuotteita, joita löytyy kaupan hyllyltä, muun muassa omat jauhot, joissa proteiinipitoisuus on suurempi kuin tavallisissa jauhoissa sekä eri makuiset pizzaöljyt. Myöhemmin valikoimaan tulee myös tomaattikastike.

Mainos huomataan yleensä vasta sitten, kun pizza on syöty. Jos haluaa twiitata pitää ostaa toinen. Tämä lienee pizzalaatikkomainonnan next levelin jälkeinen space level? Kaje Komulainen / Yle

Ylinen toteaa, että omien tuotteiden myynti vähittäiskaupoissa ei ole kuitenkaan ydinbisnestä.

– Se on pieni lisä kaikessa.

Uuden vuoden alkaessa Johannes Ylisellä katse on tiukasti eteenpäin. Tavoitteiden pitää olla korkealla.

– Jos päästään Nasan ja Space-X porukoiden kanssa hyviin väleihin, niin eiköhän sitä kuuhun laiteta ensimmäinen pizzeria, hän naurahtaa.