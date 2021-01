Ruotsissa Spotifyn huippusuosittu artisti on epäiltynä toisen laulajan sieppauksesta – gangstaräppärien edesottamukset kuohuttavat kansankodissa

Vuoden piti vaihtua vauhdikkaissa merkeissä, ja rap-artisti Yasin Abdullahi Mahamoud eli Yasin oli vuokrannut juhlintaa varten kokonaisen kerroksen Tukholman keskustassa sijaitsevasta hotellista.

Bilettäminen jäi kuitenkin väliin, sillä yllättäen myöhään uudenvuoden aattoiltana muusikko pidätettiin. Syynä on epäily osallisuudesta toisen tunnetun ruotsalaisen räppärin keväällä tapahtuneeseen sieppaukseen, johon liittyy vähemmän miellyttäviä yksityiskohtia.

Yasinin pidätyksestä on kohistu (siirryt toiseen palveluun)Ruotsissa jo monta päivää, ja syystä: räppäri kuuluu Ruotsin kärkiartisteihin. Ruotsinsuomalaisen Miriam Bryantin kanssa levytetty Ge upp igen -kappale loisti loppuvuodesta viikkokausia Ruotsin singlelistan ykkösenä, ja tällä hetkelläkin se on sijalla kolme. Ge upp igenin lisäksi peräti neljä Yasinin kappaletta saavutti viime vuonna singlelistan ykkössijan.

Ruotsin Spotifyssa Yasin oli viime vuonna viidenneksi kuunnelluin, ja hänen 98.01.11. -albuminsa sijoittui kolmanneksi. Yhteensä Yasinilla on Spotifyssa kuuntelukertoja muhkeat 52 miljoonaa kertaa. Urakehitystä on Ruotsissa kutsuttu suorastaan komeettamaiseksi.

Sanoitukset vilisevät aseita ja murhia

Tukholman Rinkebyn maahanmuuttajalähiöstä kotoisin oleva 22-vuotias somalialaistaustainen Yasin tekee musiikkia, joka oli aiemmin undergroundia, ja josta käytettiin termiä förortsrap eli lähiörap. Artisti tunnetaan myös nimellä Yasin The Don ja Yasin Byn. Nimi viittaa Rinkebyhyn.

Yasin on osa ilmiötä, jossa murhista, huumeista ja rikoksista kertova gangsta rap on Ruotsissa valtavirtaistunut ja täyttää nyt musiikkilistoja. Tyylilaji alkoi lyödä itseään läpi jo vajaa vuosikymmen sitten, jolloin Kartellen-kollektiivi ryhtyi käsittelemään teksteissään lähiöiden ongelmia ja rikollisuutta – aihepiiriä, joka on monelle genren muusikollekin hyvin läheinen. Kartellenin perustajajäsen Leo Carmona esimerkiksi kärsii tällä hetkellä vankilatuomiota murhasta, ja myös yhtyeen toinen jäsen, Sebastian Stakset, on saanut useita aseisiin, huumeisiin ja pahoinpitelyyn liittyviä tuomioita.

Kartellen esiintymässä. Yhtye toi Ruotsissa gansta rap -tyyliä valtavirtaan. YLE / Ann-Catrin Granroth

Myös Yasin laukoo tekstiä vastaavista aihepiireistä. Esimerkiksi Chicago-kappaleessa räpätään “ampujakuninkaista”, auton takapenkillä lojuu kaksi Glock-pistoolia, ja ihmisiä lähetetään Allahin huomaan. Kertojaminää on “vaikea tappaa”.

Young & Heartless -kappaleen tekstissä taas ollaan isojen rahojen ja nopeiden autojen lumoissa, pilkataan poliisia ja viitataan Shottaziin, joka on Rinkebyssä toimiva, rankkaan rikollisuuteen erikoistunut jengi.

Yasinin taustoista tiedetään, että hän kuuluu itsekin Shottaziin: Ruotsin poliisin mukaan hän on jengin johtohahmoja.

Myös vuosi sitten Yasin oli näkyvästi otsikoissa muista kuin musiikillisista syistä. Tuolloin häntä epäiltiin murhasta, jonka kohteena oli jengiympyröissä viihtynyt 20-vuotias mies. Kuten useimmissa Ruotsin ampumistapauksissa, syyllistä ei koskaan saatu kiinni.

Jo vuonna 2018 Yasin tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Tuomio liittyi Shottazin toimintaan ja aseisiin. Artisti oli paennut poliisia ja hänen lähettyviltään oli löydetty ladattu ase.

Räppäriä pahoinpideltiin ja nöyryytettiin

Yasinin tuorein rikosepäily liittyy viime huhtikuussa tapahtuneeseen sieppaukseen. Tuolloin tunnettu ruotsalainen räppäri houkuteltiin tukholmalaiseen äänitysstudioon, jossa hänet ryöstettiin, ja jossa häntä pahoinpideltiin ja nöyryytettiin tuntikausia. Jotkut lähteet ovat puhuneet myös seksuaalisesta väkivallasta. Siepattu räppäri ei itse ole halunnut auttaa poliisia tapauksen tutkinnassa, eikä Ruotsin media ole kertonut hänen nimeään. Artisti on myös väittänyt poliisille, että kyseessä oli puhdas PR-tempaus.

Yleisesti artistin arvellaan olevan Einár, jonka gangsta rap on keikkunut ruotsalaislistojen kärjessä jo parin vuoden ajan. Nimenomaan viime vuoden huhti-toukokuussa sosiaalisessa mediassa levisi hämmentäviä kuvia 18-vuotiaasta Einárista. Niissä näkyi köytetty muusikko, joka oli puettu naisten vaatteisiin ja koiran kaulapantaan, ja jonka kasvot olivat veren peitossa. Kuvista näki, että räppäriä oli nöyryytetty eri tavoin. Kuvista nousseen kohun takia Einár julkaisi myöhemmin sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän kertoi kaiken olevan kunnossa, muttei paljastanut, mitä oli tapahtunut.

Hur tänkte @svt när de publicerade hovdokumentären om Yasin Byn, en produktion ren från kritiska frågor, som suttit för grovt vapenbrott och nu är häktad för stämpling till människorov då hans kumpaner kidnappade, misshandlade och urinerade på Einar. — Hanif Bali (@hanifbali) 2. tammikuuta 2021

Ruotsin Maltillisen kokoomuspuolueen politiikko ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija Hanif Bali otti äskettäin kantaa tapaukseen Twitterissä. Samalla hän haukkui Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n – SVT esitti viime marraskuussa imeläksi moititun dokumentin Yasinista.

– Mitähän SVT mahtoi ajatella, kun se julkaisi kritiikittömän dokumentin Yasin Bysta, joka on tuomittu törkeistä rikoksista, ja joka on nyt pidätettynä osallisuudesta sieppaukseen, jossa hän kumppaneineen kidnappasi, nöyryytti ja virtsasi Einárin päälle, Bali tviittasi.

Ruotsissa ryöstöistä, joihin liittyy uhrien nöyryyttämistä ja jotka videoidaan, on muutoinkin tullut suuri ongelma viime vuosien aikana. Jopa niin suuri, että maan pääministeri Stefan Löfven joutui kommentoimaan (siirryt toiseen palveluun) ryöstöjä vuosi sitten. Yleistyneestä rikostyyypistä käytetään Ruotsissa termiä förnedringsrån.

Pois Spotifyn soittolistoilta?

Monipolvisten tapahtumien jälkimainingeissa Ruotsissa on syntynyt kiivasta väittelyä siitä, pitäisikö Yasinin musiikki poistaa Spotifysta ja P3:sta eli Ruotsin yleisradioyhtiön valtakunnalliselta radiokanavalta. Asiaan on ottanut kantaa muun muassa liberaalipuolueen poliitikko ja kirjailija Robert Hannah. Hänen mielestään Spotifyn pitäisi toimia vastuullisesti ja poistaa Yasinin musiikki soittolistoiltaan, koska yhtiö toimi vuonna 2018 samoin R Kellyn kohdalla. Kellyä epäiltiin tuolloin useista seksuaalirikoksista.

– Toivon todellakin, että Spotify poistaa Yasinin suositelluilta soittolistoiltaan. Muunlainen toiminta on pelkkää rahojen antamista rikollisille, Hannah tviittaa.

Viestiään hän korostaa #MuteYasin -hashtagilla.

Jag hoppas verkligen @SpotifySweden @Spotify tar sitt ansvar och tar bort Yasin från sina rekommenderade spellistor. Allt annat är att tjäna pengar på kriminella. Man har gjort det med bla R Kelly och borde göra det med kriminellt aktiva som begår våldsbrott. #MuteYasin — Robert Hannah (@RobertHannah85) 2. tammikuuta 2021

Dagens Industri -julkaisun politiikan toimittaja PM Nilsson on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa P3-kanavan ei pitäisi tukea “sairasta ja tuhoisaa nuorisorikollisuutta”.

Expressenin kulttuuritoimittaja Viktor Malm on eri mieltä (siirryt toiseen palveluun). Hänen mukaansa artistin yksityiselämän ja tämän musiikin välille pitäisi tehdä selkeä ero.

Malm viittaa esimerkiksi kulttikirjailija William S. Burroughsiin, joka ampui vaimoaan. Legendaarinen tuottaja Phil Spector taas istuu parhaillaan vankilassa murhatuomion takia, ja runoilija Yahya Hassan ampui toista miestä jalkaan.

– En ole havainnut, että kukaan poliitikko tai mediapersoona olisi vaatinut näiden taiteilijoiden teoksien poistamista kirjastoista, radiosta tai suoratoistopalveluista, Malm kirjoittaa debattiartikkelissaan.

Vastaavaa keskustelua taiteilijan yksityiselämän ja hänen teostensa suhteesta on käyty myös syksyllä 2017 alkaneen metoo-liikkeen jälkimainingeissa.

Myös ulkomaiset räppärit ovat päässeet Ruotsissa otsikohin. Toissa vuonna Ruotsissa ehdollisen vankeustuomion pahoinpitelystä saaneen amerikkalaismuusikko Asap Rockyn ympärille kehkeytyi varsinainen mediasirkus.