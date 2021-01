Kirjeenvaihtajalta: Trumpin perintöä punnitaan tänään Georgian vaaliuurnilla – Ratkaiseeko republikaanien sisällissota uusintavaalien tuloksen?

WashingtonSenaatin valtapuolue ratkeaa tänään Georgian uusintavaaleissa. Äänestys tapahtuu tiistaina, mutta tulos tuskin valmistuu vaali-iltana.

Tavallisesti tässä vaiheessa voisi sanoa, että republikaanit voittavat vaalit. Perinteisesti silloin, kun Georgian senaattipaikat on ratkaistu vasta toisella kierroksella, se on ollut eduksi republikaaneille.

Demokraattien on perinteisesti republikaaneja vaikeampi saada äänestäjänsä palaamaan toiseen kertaan vaaliuurnille.

Tästä on kyse Georgian uusintavaaleissa Georgian osavaltiossa äänestetään osavaltion kummastakin senaattorin paikasta vaalien toisella kierroksella. Osavaltion lakien mukaan voittajan pitää saada yli 50 prosenttia äänistä, tai vaalit menevät toiselle kierrokselle.

Georgian vaalit ratkaisevat senaatin eli kongressin ylähuoneen voimasuhteet. Jos demokraattiehdokkaat voittavat kummatkin paikat, puolue saa varapresidentti Kamala Harrisin äänen turvin niukan yhden äänen enemmistön senaatissa.

äänen turvin niukan yhden äänen enemmistön senaatissa. Vaaleissa on vastakkain kaksi kilpaparia, joista kummassakin äänestäjät valitsevat suosikkinsa. Toisesta senaattorin paikasta kisaavat republikaanisenaattori Kelly Loeffler ja demokraattiehdokas Raphael Warnock; toisesta republikaanisenaattori David Perdue ja demokraattien Jon Ossoff.

Mutta näissä vaaleissa on useita liikkuvia tekijöitä. Georgian väestörakenne on muuttunut viime vuosina voimakkaasti. Äänestysaktiivisuus on jo nyt ollut ennätyksellisen vilkasta: jo yli kolme miljoonaa georgialaista on äänestänyt ennakkoon.

Lisäksi republikaaneilla on presidentti Donald Trumpin kokoinen ongelma, joka ei häviä mihinkään edes näiden vaalien jälkeen.

Demokraattien senaattoriehdokkaat Jon Ossoff (vas.) ja Raphael Warnock tervehtivät toisiaan kampanjatilaisuudessa. Erik S. Lesser / EPA

Samaan aikaan kun yksi jännitysnäytelmä huipentuu Georgiassa, toinen alkaa Washingtonissa. Kongressin on määrä vahvistaa presidentinvaalien lopputulos keskiviikkona.

Pieni joukko republikaaneja aikoo senaattori Ted Cruzin johdolla kiistää vaalituloksen presidentti Donald Trumpin toiveiden mukaisesti. Yhtä lailla pieni joukko republikaaneja on avoimesti vastustanut puoluetovereidensa haahuilua (siirryt toiseen palveluun).

Farssi kytkeytyy tiiviisti Georgian vaaleihin. Se näyttää kuinka solmussa itsensä kanssa koko republikaanipuolue on tärkeiden vaalien kynnyksellä.

Republikaanisenaattori Ted Cruz aikoo haastaa presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen 6. tammikuuta kongressissa. Bill Clark / EPA

Trumpille Georgian vaalit ovat tarjonneet megafonin, jolla levittää mielipahaa hävityistä presidentinvaaleista.

Trump kiistää yhä Georgian marraskuun vaalituloksen, 11 779 äänen tappion Bidenille. Äänestystulos on laskettu kolmesti, lopulta käsin laskemalla (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin perättömät puheet vaalien vilpillisyydestä ovat saaneet republikaanit pelkäämään, että presidentin uskollisimmat kannattajat jättävät kokonaan äänestämättä. Yksi Trumpin äänekkäistä ja tunnetuista tukijoista, georgialainen lakimies Lin Wood on suoraan kehottanut presidentin äänestäjiä boikotoimaan vaaleja (siirryt toiseen palveluun).

Viikonloppuna presidentti itse uhkasi puoluetoveriaan vaalitappiolla, jos hän ei saisi tahtoaan läpi.

Trumpin tukija osoittaa mieltään Atlantassa Georgiassa. Presidentin kannattajien äänestysinto saattaa ratkaista vaalit. Alyssa Pointer / EPA

Sunnuntaina Washington Post julkaisi nauhoituksen puhelusta (siirryt toiseen palveluun), jonka Trump soitti Georgian osavaltiosihteeri Brad Raffensbergille ja vaatii tätä “löytämään” jostain tarpeeksi ääniä, jotta presidentinvaalien tulos voitaisiin kääntää. Raffensberg on republikaani.

Samassa puhelussa Trump uhkaa, että jos jotain ei tapahdu ja äkkiä, republikaanit saattavat hävitä vaalit.

Demokraattiehdokas Raphael Warnock on vaikutusvaltaisen baptistikirkon pastori ja tunnettu kansalaisoikeusaktivisti. Erik S. Lesser / EPA

Tuntuu järjettömältä, että republikaaniehdokkaat Loeffler ja Perdue ovat liimanneet itsensä ailahtelevaan presidenttiin, joka on tarvittaessa valmis sabotoimaan omaa puoluettaan.

Käytöstä on helpompi ymmärtää, kun keskustelee Trumpia halveksuvien republikaanien kanssa. Heihin kuuluu esimerkiksi tavallinen republikaaniäänestäjä David Wilke, jonka tapasin Atlantassa ennen joulua.

Wilke on republikaani, koska uskoo markkinatalouden ratkaisevan yhteiskunnan ongelmat parhaiten. Hän myöntää myös, että jämähtänyt päätöksenteko hyödyttää finanssialaa, jolla Wilke työskentelee. Jämähdys on odotettavissa, jos republikaanit hallitsevat senaattia.

Toisaalta hän ei tunnista enää omaa puoluettaan ja pitää Loefflerin ja Perduen ainoana kampanjateesinä demokraattien vastustamista. Vain pari päivää ennen vaaleja Wilke kertoi, että pitää demokraattiehdokkaita republikaaneja parempina.

Silti kun Wilke äänesti ennakkoon näissä vaaleissa, hän äänesti republikaaneja.

Republikaanit ovat selvästi laskeskelleet, että Trumpin tukijat eivät ole yhtä luotettavia äänestäjiä kuin Wilken kaltaiset markkinatalouden kannattajat. Ja tiukoissa vaaleissa jokainen ääni merkitsee.

Siksi puolueen virallinen taktiikka Trumpin tyynnyttämiseen on ollut vaikeneminen. Kun ei sano juuta eikä jaata, ei voi suututtaa ketään, teoriassa.

Republikaanijohtaja Mitch McConnell on vaivihkaa yrittänyt paimentaa Cruzin koplaa (siirryt toiseen palveluun) takaisin puoluelinjan taakse, jotta vaalitulos saataisiin taputeltua ilman, että puolueen tarvisi virallisesti asettua Trumpin kannalle tai presidenttiä vastaan.

Republikaanisenaattori Kelly Loeffler nimitettiin vetäytyneen republikaanisenaattorin tilalle vuosi sitten ilman vaaleja. Erik S. Lesser / EPA

Hetkellinen ratkaisu ei kuitenkaan pelasta republikaaneja tilanteelta, jossa puolueen pitää etsiä Trumpin jälkeistä linjaansa.

Vaikka Trump on pinnallisesti huomiota herättävin häiriötekijä, republikaanien kannalta huolestuttavampi tekijä on osavaltiossa tapahtuneen väestörakenteen muutoksen vaikutus politiikkaan.

Kymmenen viime vuoden aikana vähemmistöäänestäjien määrä on kasvanut tasaisesti, ja Georgiassa on nyt kaikista osavaltioista toiseksi vähiten valkoisia (siirryt toiseen palveluun) asukkaita. Samanlainen muutos on käynnissä muuallakin Yhdysvalloissa. Vähemmistöt äänestävät valtaosin demokraatteja.

Samoin nuoret äänestäjäryhmät ovat taipuvaisia äänestämään ennemmin demokraatteja. Georgiassa marraskuun presidentinvaalien jälkeen täysi-ikäistyneet äänestäjät saattavat nousta yllättävän ratkaisevaan asemaan.

Georgiassa demokraattien vahva ruohonjuuritason liikekannallepano on näyttänyt, miten jopa republikaaniosavaltion voi kääntää uusille urille.

Georgian vaalit ovat republikaaneille kuin kanarialintu kaivoksessa ja populismi viimeinen henkäys happea.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23:een saakka.

