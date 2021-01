Suomessa todettu 14 uutta, muuntunutta koronavirustartuntaa – tapaukset todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa

Suomessa on todettu 14 uutta, muuntunutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tänään maanantaina.

Aiemmin joulukuussa raportoitiin kolme muuntunutta koronavirustartuntaa. Suomessa on siis raportoitu yhteensä 17 muuntunutta tartuntaa. Kaikki uudet tapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Tapaukset liittyvät pääosin Britanniassa tai muualla ulkomailla matkustukseen aikavälillä 7.–20. joulukuuta.

Viisi tartuntaa on todettu sairastuneiden perheenjäsenillä, jotka ovat olleet karanteenissa. 14 sellaisella, jotka asuvat sairastuneiden kanssa tai kuuluvat heidän lähipiiriin, on todettu tartunta, mutta viruksen tarkempi tutkimus on vielä kesken. Osa lähikontaktien testeistä on vielä valmistumatta.

Joulun aikaan Suomeen saapui kaksi muuntunutta koronaviruslinjaa. Kahdella matkailijalla oli todettu Britanniassa ensiksi löydetty viruskanta ja yhdellä matkailijalla Etelä-Afrikassa tavattu viruskanta. Viime viikolla kerrottiin, että virusmuunnosta kantavat ovat olleet karanteenissa, samoin heidän lähipiirinsä.

Uusista raportoiduista tartunnoista kaikilla on todettu Britanniassa levinnyttä virusmuunnosta.

Rokotteen sanotaan tepsivän myös muunnokseen

Tieto koronaviruksen uudesta, niin sanotusta brittimuunnoksesta, on vielä epävarmaa. Uusi mutaatio on arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia tartuttavampi kuin aiemmat. Sen sijaan muunnos ei näyttäisi aiheuttavan taudin vakavampaa muotoa enempää.

Koronavirusrokotteen arvioidaan suojaavan myös muuntuneen viruskannan aiheuttamalta taudilta.

Koronaviruksen brittimuunnosta on löytynyt maailmalta tähän mennessä useista maista. Viime päivinä myös Norja, Ruotsi ja Tanska ovat raportoineet muuntuneen viruksen aiheuttamista tapauksista.

Matkustajalentoliikenteen keskeytystä jatketaan, testiä suositellaan

Britanniasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen keskeytystä jatketaan 11. tammikuuta asti.

THL suosittelee, että Britanniassa tai Etelä-Afrikassa 7. joulukuuta tai sen jälkeen oleskelleet hakeutuvat koronatestiin heti saapumisen jälkeen, vaikka olisi oireeton tai jo käynyt testissä.

Viranomaiset ohjaavat Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.

Hallitus suosittaa edelleen välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista maihin, joihin Suomessa kohdistuu maahantulon rajoituksia.

Juttu päivittyy.

Lue lisää:

Näin asiantuntija Tuomas Aivelo arvioi uutta brittimuunnosta viime viikolla.

Britannian vakavaa virusmuotoa on löytynyt Suomesta lisää – Marin väläytti pääministerin haastattelutunnilla tiukempia rajoituksia

Asiantuntija Ylen erikoislähetyksessä: Viruksen muuntumisnopeus yllätti – THL: Uusi virusmuoto ei leviä Suomessa ainakaan toistaiseksi

Koronan brittimuunnos pääsi leviämään sairastuneen lähipiiriin Kymenlaaksossa – eristys jo päättynyt