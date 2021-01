Rokotusten hidas käynnistyminen hermostuttaa eri puolilla Eurooppaa – Britannia kirii siirtämällä toisen rokotuspiikin antoa

Britanniassa koronarokotteita on annettu paljon enemmän kuin EU-maissa. Pääministeri Boris Johnson seurasi tänään, kun hoitajia rokotettiin Lontoossa sijaitsevassa sairaalassa.

Rokotusten alkamisen hitaus on herättänyt hermostusta Euroopassa. Monissa maissa kysytään, miksi tahti tuntuu verkkaiselta, kun sitä vertaa esimerkiksi Israeliin tai Britanniaan.

Manner-Euroopassa vertaillaan etenkin Saksan ja Ranskan rokotustilannetta. BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) rokotuskampanjan ensi päivinä vähemmän kuin sata ranskalaista sai rokotuspiikin, kun Saksassa oli lauantaihin mennessä tehty jo yli 190 000 rokotusta.

Britannia puolestaan vauhdittaa rokotusohjelmaansa myöhäistämällä rokotteen toisen annoksen antamista. Näin saadaan ensi vaiheessa annettavien rokotteiden määrä riittämään paremmin.

Britannia otti ensimmäisenä käyttöön Astra Zeneca -rokotteen.

Saksa harkitsee toisen rokotteen myöhäistämistä

Uutistoimisto Reutersin mukaan myös Saksassa pohditaan rokotteen toisen annoksen myöhäistämistä. Maan terveysministeriö on pyytänyt riippumattomalta rokotuskomissiolta arviota siitä, voidaanko Pfizerin ja Biontechin rokotteen toinen annos antaa myöhemmin.

Alkuperäisen suosituksen mukaan toinen pistos tulisi antaa viimeistään kuusi viikkoa ensimmäisen jälkeen.

100-vuotias Ruth Heller sai rokotteen Saksassa ensimmäisten joukossa 27. joulukuuta. Kay Nietfeld / AFP

Tutkija: yksi rokoteannos voi suojata perusterveitä

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää toisen rokoteannoksen lykkäämistä harkitsemisen arvoisena vaihtoehtona, jos rokotteet eivät muuten riitä.

– Haaste on siinä, että tutkittua tietoa suojatehosta yhden annoksen jälkeen ei ole, koska tutkimus on tehty kahdella annoksella.

– Se ei tarkoita sitä, ettei yhdellä annoksella tule suojaa, mutta suojatehosta – siitä onko se 50, 70 vai 90 prosenttia – ei ole luotettavaa tietoa.

Rämetin mukaan yhden annoksen antamista voitaisiin harkita Suomessakin perusterveille ihmisille, jos rokotteiden saatavuudesta muodostuu pitkäkestoinen ongelma.

– En harkitsisi annostuksen muutosta heille, jotka ovat korkeassa riskissä vakavalle tautimuodolle. Perusterveiden osalta mahdolliseen annoksen muutokseen tulisi lähteä tutkimuksen keinoin eli selvittää tutkimusasetelmassa, kuinka paljon suojateho poikkeaa eri annostelun saaneiden välillä.

EU ostaa rokotteita yhteishankintana Euroopan komissio on toistaiseksi antanut myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin rokotteelle.

Rokotetta on tilattu 200 miljoonaa kappaletta, optio koskee sataa miljoonaa rokotetta.

Komissio on neuvotellut ennakko-ostosopimuksia seuraavasti: AstraZeneca (300 miljoonaa annosta), Sanofi-GSK (300 miljoonaan annosta), Johnson & Johnson (200 miljoonaa annosta), Curevac (225 miljoonaa annosta), Moderna (80 miljoonaa annosta)

Tanska kärjessä – Hollannissa ei ole vielä edes aloitettu

Suhteessa väkilukuun rokotteita oli viikonloppuun mennessä EU-maissa annettu eniten Tanskassa (siirryt toiseen palveluun).

Suomi on alkuvaiheessa ollut EU-maiden hitaimpia rokottajia. Hollanti on EU-maista ainoa, jossa koronarokotteiden antamista ei ole vielä aloitettu.

Tanskassa oli lauantaihin mennessä annettu koronarokote vajaalle 46 000 ihmiselle. 5,8 miljoonan asukkaan maassa rokotusaste oli tuossa vaiheessa 0,78 sataa asukasta kohden. Suomessa rokotteita oli annettu noin 2 000.

Italiassa oli viikonloppuun mennessä rokotettu vajaa 80 000 ihmistä. Kuvassa ihmisiä ohjattiin rokotukseen Napolissa. AOP

"Lukujen vertailu ei ole vielä järkevää"

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet toteaa, ettei näin alkuvaiheessa ole vielä järkevää vertailla lukuja.

– En vetäisi tässä vaiheessa siitä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Suomessa annetaan tällä viikolla rokotteita huomattavasti enemmän kuin joulun ja uudenvuoden välipäivinä.

Rämetin mukaan tärkeintä on, että rokoteohjelma on lähtenyt eri maissa käyntiin ja logistiikasta ja kylmäketjuista on pystytty huolehtimaan.

– Olennaisin asia on rokotteen saatavuus seuraavina viikkoina ja kuukausina. En usko, että Suomelle tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia rokottamisen järjestämisessä, kunhan tehokkaita ja turvallisia rokotteita saadaan riittävästi.

Viro oli Suomen edellä

Suomea enemmän rokotteita oli viikonloppuun mennessä annettu muun muassa Kroatiassa ja Portugalissa.

Seuraavaksi eniten rokotteita oli annettu asukaslukuun suhteutettuna Italiassa ja Puolassa. Italiassa oli vuodenvaihteeseen mennessä rokotettu vajaat 80 000 ihmistä.

Viro oli tilastossa niukasti Kreikan ja Suomen edellä.

Ranska oli vuoden alussa tilaston hännillä. Maassa aloitettiin rokotukset vasta uudenvuodenaattona.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ranskan hallituksen tiedottaja Gabriel Attal puolusti maan hidasta aloitusta TF1-kanavalla sanoen, ettei puolen vuoden rokotuskampanjaa ole syytä arvioida muutaman päivän perusteella.

Ongelmana tuotannon niukkuus

EU:n terveysasioiden komissaari Stella Kyriakides sanoi (siirryt toiseen palveluun), että "pullonkaulana ei ole tilausten määrä, vaan tuotantokapasiteetin maailmanlaajuinen niukkuus".

Hän lisäsi, että Pfizerin ja Biontechinrokotteiden lisäannosten saamisesta neuvotellaan, ja tuotannon laajentamista ollaan valmiina tukemaan.

Euroopan komission neuvoa-antava Eurooppalainen lääkevirasto hyväksyi Pfizerin ja Biontechinrokotteen joulukuussa. Kyriakidesin mukaan myös muiden tuottajien, joiden kanssa EU:lla on sopimus, rokotteita ollaan hyväksymässä.

Päätöstä yhdysvaltalaisen Moderna-yhtiön rokotevaihtoehdon hyväksynnästä odotetaan Euroopassa tällä viikolla.

