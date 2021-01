Alkaako kevät lähiopetuksessa ja kuinka pitkään rajoituksia jatketaan? Helsingin seudun arki on huomenna taas koronakoordinaatioryhmän käsissä

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan koronakoordinaatioryhmät kokoontuvat huomenna tiistaina keskustelemaan jälleen alueen koronatilanteesta. Tiedotustilaisuus aiheesta pidetään tiistaina kello 13.00.

Pääkaupunkiseudun kokoukseen osallistuva Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö on varma, että pöydälle nousee huomenna myös kysymys jatkavatko yläkoulut lähiopetuksessa joululomien jälkeen.

– Peruskoulujen tilannetta tullaan varmasti käsittelemään ja pohtimaan huomisessa kokouksessa. Briteistä levinnyt viruksen uusi muunnos tulee ottaa huomioon, ja tehdä sen osalta riskianalyysiä, sanoo Aronkytö.

Suomessa on tähän mennessä todettu 17 muuntunutta koronavirustartuntaa. Näistä 14 uusinta on todettu uusissa laboratoriotutkimuksissa ja kolme on raportoitu jo aiemmin joulukuun lopussa. Kaikki uudet tapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Perusopetuslain väliaikaista muutosta jatkettiin vuodenvaihteen yli, jotta opetusta olisi mahdollista järjestää turvallisesti koronavirustilanteessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että myös kevätlukukauden aikana opetuksen järjestäjä voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronaepidemiatilanne sitä edellyttää.

Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen keskiviikkona 30. joulukuuta, ja se voimassa 31. heinäkuuta saakka.

Kaikki muut toimet ovat jo käytössä paitsi peruskoulun etäopetus

Koordinaatioryhmän viime viikon kokouksen jälkeen Helsingin Pormestari Jan Vapaavuori totesi, että hyvin todennäköisesti nykyisiä rajoituksia jatketaan 10. tammikuuta jälkeenkin. Hän totesi tänään maanantaina myös Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että nykyisessä tautitilanteessa on selvää, että rajoituksia jatketaan.

STM:n viime viikolla antaman toimintasuunnitelman mukaan epidemian leviämisvaiheessa tulee ottaa välittömästi käyttöön maksimaaliset alueelliset suositukset ja rajoitukset.

Vapaavuori kommentoi viime viikolla, että pääkaupunkiseudulla maksimaaliset rajoitukset ovat jo käytössä lukuun ottamatta peruskoulujen siirtymistä etäopetukseen. Ennen joulua kolmen kaupungin asiantuntijat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, ettei etäopetukseen ollut syytä siirtyä.

Aronkytö uskoo myös, että nykyisiä rajoituksia ja suosituksia jatketaan. Hän kuitenkin epäilee, että esimerkiksi paljon puhuttaneista lasten harrastuksista keskustellaan huomenna koordinaatioryhmän kokouksessa.

– Koronaluvuissa on nähtävissä hienoista nousua joulun jälkeen, joten todennäköisesti toimenpiteet tulevat pysymään hyvin samanlaisina kuin ennen joulua, arvelee Aronkytö.

