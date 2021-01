Suomalaisorkesteri lentää Portugaliin konsertoimaan, kun esiintymiset peruttiin Helsingissä – "Teemme työtä siellä, missä sitä saa tehdä"

Helsingin Barokkiorkesterin koti on Helsinki, mutta se konsertoi ulkomailla myös pandemian aikana.

Helsingin Barokkiorkesterin koti on Helsinki, mutta se konsertoi ulkomailla myös pandemian aikana. Heikki Tuuli / HeBo

Portugalissa on voimassa tiukat koronarajoitukset, mutta toisin kuin Suomessa, kulttuuritapahtumia järjestetään siitä huolimatta turvamääräyksiä noudattaen.

Kun Helsingin Barokkiorkesteri joutui koronarajoitusten vuoksi perumaan liveyleisöltä joulukonserttien lisäksi perinteiset uudenvuoden konsertit, freelancemuusikoista koostuva ja vanhaan musiikkiin erikoistunut kokoonpano sai tarpeekseen.

Vuonna 1997 perustettu orkesteri alkoi suunnitella ulkomaanmatkaa. Jo aiemmin syksyllä Helsingin Barokkiorkesteri esiintyi Amsterdamin kuuluisassa Concertgebouw-konserttitalossa.

– Työmatkailu Schengen-alueella ei ole missään vaiheessa ollut ongelma, vuodesta 2003 orkesterin taiteellisena johtajana työskennellyt cembalisti ja kapellimestari Aapo Häkkinen toteaa.

Häkkinen huomauttaa, ettei huolellisia turvajärjestelyjä noudattavaa kulttuurielämää ole monissa kulttuurimaissa suljettu, vaikka muuten voimassa olisi tiukkoja rajoituksia.

Esimerkiksi Ranskassa saa poikkeusluvan ulkona liikkumiseen konserttilippua näyttämällä.

Portugalin kulttuuriministeri kutsui suomalaisorkesterin Lissaboniin

Orkesterin uudenvuoden konsertteihin Helsinkiin oli tulossa vierailevia taiteilijoita ulkomailta.

Kapellimestariksi oli kiinnitetty orkesterille entuudestaan tuttu portugalilainen Marcos Magalhães. Hänen avustuksellaan orkesterin tie vie nyt Portugalin pääkaupunkiin Lissaboniin. Portugali on niitä maita, joissa tiukoista rajoituksista huolimatta järjestetään kulttuuritapahtumia.

Magalhães otti yhteyttä kotimaansa tiede- ja kulttuuriministeriin Manuel Heitoriin, joka innostui ideasta kutsua suomalaisorkesteri vierailulle. Aikataulusta piti vähän tinkiä, sillä konserttipäiväksi sovittiin uudenvuodenpäivän sijaan 6. tammikuuta.

Ministeri Heitorin on määrä isännöidä loppiaisena Teatro Thaliassa Helsingin Barokkiorkesterin konserttia, joka on osa Portugalin EU-puheenjohtajakauden avajaisjuhlallisuuksia. Myös Portugalin pääministeri António Costa on tiettävästi tulossa paikalle. Konsertti striimataan suorana lähetyksenä muun muassa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun). Lähetys alkaa kello 21 Suomen aikaa.

– Olemme iloisia, että Uudenvuoden konserttien perinne voi näin jatkua entistä kansainvälisemmässä muodossa, Aapo Häkkinen sanoo.

Aapo Häkkisellä on hyvät suhteet Portugaliin, jossa hän on konsertoinut uransa aikana lukuisia kertoja. Ville Paul Paasimaa / HeBo

"On tässä kyse myös arvoista ja politiikasta"

Helsingin Barokkiorkesterin riveistä Portugaliin matkaa 12 muusikkoa. Alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti myös intialainen huilisti Shashank Subramanyam saapuu poikkeusluvalla paikan päälle kotimaastaan.

Häkkinen toistaa muutaman kerran haastattelun aikana, ettei hänellä ole kompetenssia arvioida, kuinka koronapandemiaa pitäisi rajoitusten puolesta hoitaa, eikä hän siksi ota rajoitusten aiheuttamiin kulttuurialan tuhoihin sen kummemmin kantaa.

– Sen voin todeta, että kun luvut ovat Portugalissa viisi kertaa Suomea pahemmat, kaupat ja ravintolat kiinni, ulkonaliikkumiskielto öisin ja viikonloppuisin, mutta kulttuuritapahtumia voidaan silti järjestää, eikä esimerkiksi museoita ole suljettu, on tässä kyllä kyse myös arvoista ja politiikasta.

Taiteellinen johtaja muistuttaa, että tällaisina aikoina jokainen keikka on freelancereille ilon aihe.

– Nykyinen tilanne on melko kestämätön freelancereiden ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan suunnittelun kannalta.

Kevään varalle on jo suunnitelma: Zagreb

Portugalissa järjestettävän konsertin ohjelmassa on ranskalaisen barokin, nykymusiikin ja intialaisen klassisen musiikin kohtaamisia. Ohjelmaa varten on tilattu uusi teos intialaista musiikkia ja barokkisoittimia hyvin tuntevalta Eero Hämeenniemeltä. Konsertin johtaa Marcos Magalhães, joka myös soittaa cembaloa.

Portugalin-matkan jälkeen orkesteri jää odottamaan päätöksiä tulevista rajoituksista Suomessa. Jos Helsingin Musiikkitalossa järjestettävä kuukausittainen vanhan musiikin sarja perutaan, varasuunnitelma on jo valmiina.

Siinä tapauksessa kevätkauden ensimmäiset konsertit pidetään Kroatian Zagrebissa, ja ne striimataan kotiyleisölle.