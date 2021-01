Näin musiikkimaailma muistelee Alexi Laihoa – vuosien jälkeen tullut viesti jäi mieleen: "Naureskelin, että hän on sama Allu kuin ennenkin"

Musiikkituottaja Anssi Kippo on mies, joka nosti Children of Bodomin yhdeksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä yhtyeistä. Hän oli maanantaina miksaushommissa studiossaan Lappeenrannassa, kun puhelimeen alkoi tulvia viestejä Alexi Laihon kuolemasta.

– Huh, hurjaa. Tuli täydellisenä yllätyksenä, en yhtään ollut osannut varautua moiseen. En ole vielä sisäistänyt asiaa, vaan päivä on mennyt sulatellessa, toteaa Kippo.

Anssi Kipon Astia-studio lähti 1990-luvulla Children of Bodomin matkaan, kun bändi käytti vielä nimeä IneartheD. Tuolloin nuori Alexi Laiho koputti bändikaverinsa kanssa pommisuojassa toimineen studion ovea ja kertoi, että bändi halusi tehdä demon.

Anssi Kippo miksaa analogisella äänipöydällä Astia-studiolla. Tommi Parkkinen / Yle

IneartheD vaihtoi nimensä Children of Bodomiksi, ja yhtyeen ensimmäinen albumi Something Wild näki päivänvalon vuonna 1997. Kipon kanssa bändi oppi maailman tavoille. Niinä vuosina ei mennyt montaa päivää, ettei Kippo olisi ollut jossain yhteydessä Laihoon.

– Miksasin heidän keikkansa vuoteen 2002 saakka. Pidin niin sanotusti jöötä siinä porukassa, jotta saimme kaikki hommat kunnialla hoidettua.

Viime vuosina yhteydenpito Laihoon jäi harvemmaksi, mutta välit säilyivät hyvinä. Kipon mukaan maailma menetti huikean muusikon ja äärimmäisen lahjakkaan kaverin. Yksi Laihon lähettämä viesti reilun vuoden takaa on jäänyt Kipon mieleen.

– Naureskelin, että hän on edelleen se sama Allu kuin ennenkin. Äärimmäisen humoristinen ja pilke silmäkulmassa. Kaikilla asioilla, joista juttelimme, oli useita tarkoituksia. Hän oli hyvin intellektuelli ilonpitäjä ja yksi sydämellisimmistä ihmisistä, joita olen tavannut.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että Children of Bodomilta on jäänyt julkaisemattomia kappaleita. Kipolla on ollut sormensa pelissä.

– Astia-studion varastosta löytyy biisi, jota ei ole koskaan julkaistu. Siitä on ollut jo puhetta, että se näkee päivänvalon jossain vaiheessa. Olisi hyvä sauma julkaista se Laihon muistoksi.

Sosiaalinen media täyttyi surunvalitteluista

Alexi Laihon kuolema on huomioitu kaikissa suurissa kansainvälisissä musiikkijulkaisuissa. Esimerkiksi Metal Hammerin Facebook-sivuston uutinen on täyttynyt tuhansista surunvalitteluista.

– Olen täysin murtunut. Hän oli yksi harvoista ihmisistä, joita saattoi kutsua termillä kitarajumala. Toivon hänen perheelleen ja ystävilleen voimia, kanadalainen Daniel O'Connell kirjoittaa.

– Tämä on niin syvältä. Kiitokset Alexi sinulle kaikesta siitä hienosta musiikista, mitä teit. Elämäni huippuhetkiä oli se, kun näin sinut vuonna 2018 Hellfestissä, Britanniassa asuva James Lawrence jatkaa.

Teksasilainen muusikko Marco Abyss taas miettii, oliko tässä ehkä syy, miksi hän kuunteli juuri tänään kuntosalilla Children of Bodomia:

– Voiko vuosi enää huonommin alkaa: kaikkien aikojen suosikkikepittäjäni on kuollut vain 41-vuotiaana.

Samoin metallijulkaisu Kerrang!in Facebook-seinällä on tänään ollut tuhansia surunvalitteluja.

– Tämä oli minulle kova isku. Olen ollut fani lähes 20 vuoden ajan. Lepää rauhassa, Abigail Fisher kirjoittaa.

Metallimuusikot muistelevat Laihoa

Vuonna 2019 hajonneen Children of Bodom -yhtyeen jäsenet puolestaan julkaisivat tiedotteen sosiaalisessa mediassa:

– Me menetimme veljen. Maailma menetti ilmiömäisen lauluntekijän ja yhden aikamme suurimmista kitaristeita. Muistot ja Alexin musiikki elävät ikuisesti.

Niin ikään monet metalliyhtyeet ja -muusikot ovat tänään muistelleet Alexi Laihoa sosiaalisessa mediassa.

– Alexia ympäröi uskomaton musiikillinen aura, ja hän antoi paljon itsestään kaikille muille. On vaikea uskoa, ettei hän enää ole täällä, Amorphiksen Esa Holopainen kirjoittaa Facebookissa.

Amorphis muisti Laihoa myös Instagram-tilillään.

Sonata Arctica -yhtye toteaa, että Alexi Laihon muisto ei katoa minnekään.

– Olit upea muusikko ja todellinen kitarasankari. Ajatuksemme ovat sinussa ja perheessäsi.

Yle haastatteli tänään myös Insomnium-yhtyeen rumpalia Markus Hirvosta. Insomnium on esiintynyt Children of Bodomin kanssa samoilla areenoilla. Vuonna 2013 Insomium lämmitteli bodomeita pitkällä Euroopan kiertueella.

Hirvosen mukaan Alexi Laiho toi uutta soittotyyliä raskaampaan metallimusiikkiin.

– Aiemmin tuon kaltainen kitaravirtuositeetti yhdistettiin enemmän ehkä power metaliin, jos ajatellaan vaikkapa Yngwie Malmsteenia. Laiho toi tämän kaltaisen kitarasankaruuden ansioituneesti rankemman metallin pariin, Hirvonen summaa.