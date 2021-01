15-vuotias poika otettu kiinni epäiltynä tapon yrityksestä Helsingin Myllypurossa – vakavasti haavoittunut 17-vuotias uhri sairaalahoidossa

Poliisin mukaan puukotuksen motiivi on vielä epäselvä. Kuvituskuva.

Helsingissä poliisi on ottanut 15-vuotiaan nuoren kiinni epäiltynä 17-vuotiaan tapon yrityksestä.

Poliisin mukaan 17-vuotiasta poikaa oli lyöty puukolla selkään kaksi kertaa. Uhri sai puukotuksesta vakavat ja hengenvaaralliset vammat ja hän on sairaalahoidossa. Juttua tutkitaan rikosnimikkeellä tapon yritys.

Väkivallan teko on tapahtunut Helsingin Myllypurossa varhain sunnuntaiaamuna 3. tammikuuta. Poliisi sai hälytyksen huoneistoon vakavan metelin ja tappelun äänien takia sunnuntaina kello yhdeksän aikaan.

Uhri on kertonut, että tekijöinä olisi ollut 3–5 tuntematonta miestä, joihin hän oli törmännyt ulkona. Tapahtumapaikalla ei poliisin mukaan ollut kuitenkaan viitteitä puukotuksesta.

Poliisin tutkimuksissa on selvinnyt, että rikospaikkana on ollut uhrin käytössä oleva asunto ja että häntä olisi puukottanut asunnossa vieraana ollut 15-vuotias poika. Epäilty tekijä on otettu kiinni toisesta asunnosta, jonne hän oli ehtinyt lähteä.

– Teon motiivi on vielä täysin epäselvä. Tarkempaa tietoa puukotukseen johtaneista syistä ei vielä ole tiedossa, rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta kertoo.

Uhri eikä epäilty tekijä ole pystyneet antamaan vielä mitään tarkempaa motiivia tai selvitystä tapahtuneelle.

– Tutkinta on vielä varsin alkuvaiheessa, mutta tiettävästi he olivat kavereita keskenään, Koski sanoo.

Poliisi jatkaa rikoksen tutkintaa. Tiettävästi paikalla on ollut muutamia muitakin kuin uhri ja epäilty, mutta esimerkiksi vanhempia ei ole ollut kyseisessä asunnossa paikalla.

Nuorten tekemistä rikoksista ja väkivallasta on keskusteltu paljon viime syksynä ja alkutalvesta. Vakavaan väkivaltaan syyllistyi viime vuonna poikkeuksellisen paljon alaikäisiä. Esimerkiksi Helsingin Koskelan murhasta epäillään kolmea 16-vuotiasta, Vallilan henkirikosepäilyssä mukana oli vielä nuorempia.

Poliisi: Viime aikoina paljon sekakäyttöä

Rikosylikomisario Koski toteaa Ylelle yleisellä tasolla, että viime aikoina on tullut eteen paljon sekakäyttöä. Tapauksia on ollut viikonloppuna ja pidemmällä ajalla. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, oliko Myllypuron puukotuksessa kyse sekakäytöstä.

– Niitä leimaa se, että vedetään sekaisin viinaa ja erilaisia lääkkeitä, huumausaineita ja sitten ollaan niin sekaisin, ettei tajuta yhtään mistä on kysymys. Kun pikkuisen siitä selvitään, siis sekä uhri että tekijä selviävät, niin ihmetellään, miten tässä nyt näin kävi, Koski sanoo.

Kosken mukaan näissä tapauksissa väkivallalle ei ole mitään selkeää syytä, esimerkiksi riitaa, velka-asiaa tai muuta vastaavaa. Selkeitä motiivitapauksiakin edelleen on, mutta varsin usein syy on epäselvä.

– Yhä useammin porukan selvittyä, he ihmettelevät, mitä oikein on tapahtunut ja miksi. Sitten porukalla mietitään, miksi tässä on toista vahingoitettu ja vahingoitettu vakavastikin aina välillä, Koski toteaa.

